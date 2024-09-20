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Потребительские настроения россиян в августе 2024 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

В августе снизился индекс потребительских настроений. Несмотря на преобладание нейтральных и позитивных оценок среди опрошенных, респонденты стали чаще говорить об ухудшении ситуации с материальным положением семей в последний год и об ожидании дальнейшего ухудшения ситуации в российской экономике в будущем

Индекс потребительских настроений постепенно рос в последние два с половиной года и в феврале 2024 года достиг значения 96%. К августу индекс снизился до 88% (на 8 п.п.).

Индекс потребительских настроений рассчитывается на основании ответов респондентов на пять вопросов. По каждому отельному вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, а также прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. ИПН изменяется в интервале от 0 до 200, причем значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок в обществе. Более подробно о методике построения ИПН.

Для более чем половины опрошенных (58%) материальное положение их семьи за последний год не изменилось. Примерно равные доли респондентов заявили об ухудшении (22%) и об улучшении ситуации (19%). С июньского замера несколько снизилось число россиян, которые говорили об улучшении материального положения их семьи, и увеличилось число тех, кто говорил об ухудшении.

О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: молодёжь (31%), обеспеченные респонденты (27% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (23%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (22%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).

О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили опрошенные старшего возраста (26% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты, которым едва хватает на еду (47%), москвичи (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%).

Ожидания относительно изменения материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев несколько отличаются от оценок прошедшего года, так почти половина опрошенных (47%) ответили, что материальное положение их семей останется без изменений, 25% респондентов предположили, что оно скорее улучшится, а 15% спрогнозировали ухудшение положения. За последние два месяца снизилось число позитивных оценок (на 5 п.п. с апреля 2024 года) и увеличилось число негативных (на 5 п.п. с апреля 2024 года).

Чаще других прогнозируют улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: молодёжь до 24 лет (42%), обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).  

Чаще других прогнозируют ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев представители старшего возраста (20% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (27% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента.

Считают, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем 41% опрошенных, однако эта доля снизилась на 9 п.п. с апреля 2024 года. Одновременно с этим выросли негативные (21% — рост на 6 п.п. с июня 2024 года) и нейтральные (30% — рост на 6 п.п. с декабря 2024 года) оценки будущего российской экономики.

Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем (Таблица)

ХорошимХорошим, но не во всемНе хорошим, но и не плохимПлохим, но не во всемПлохимЗатрудняюсь ответить
Январь 199321125221326
Февраль 19931619241832
Март 19930517232331
Апрель 19931821221929
Май 19931823221729
Июнь 19931720202130
Август 19931719212032
Сентябрь 19931623182428
Октябрь 19932923211927
Ноябрь 19931722172429
Декабрь 199311122171236
Март 19941923222323
Май 199421225181924
Июль 199411122232222
Октябрь 19942819242424
Декабрь 199411021232520
Март 19951717213122
Июнь 19952920212721
Май 19961719181639
Июль 19961825211729
Сентябрь 19961622202130
Ноябрь 19961418212532
Январь 19971622172529
Март 19971317152936
Май 19971417132539
Июль 19971521142237
Сентябрь 19971717142041
Ноябрь 19971717142041
Январь 19982617132142
Март 19981628192620
Май 19981617132341
Июль 19981512143137
Сентябрь 19981310184030
Ноябрь 19980315224020
Январь 19991318183129
Март 19990317193130
Май 19991315163333
Июль 19991518162833
Сентябрь 19991519143032
Ноябрь 19991822141837
Январь 200031025121337
Март 20002102591341
Май 2000415268938
Июль 200021330111034
Сентябрь 20002931111235
Ноябрь 20002112891040
Январь 20013143091034
Март 200121327111037
Май 20032122711939
Июль 20012132981039
Сентябрь 2001213338837
Ноябрь 200121231101134
Январь 2002314299937
Март 200221034101035
Май 200231433111030
Июль 200231130101235
Сентябрь 20023102991139
Ноябрь 200221231131329
Январь 200331230121132
Март 20032931111433
Май 200321231101134
Июль 20032103191038
Сентябрь 20032113110839
Ноябрь 20032928101041
Январь 2004416328634
Март 20043162910736
Май 20044143010834
Июль 20044133210834
Сентябрь 2004311319938
Ноябрь 200431228131133
Март 200531029141232
Март 200521227121138
Май 200521232101035
Июль 20053133012835
Сентябрь 20054133010935
Ноябрь 20053133010936
Январь 2006316288837
Март 200631330101133
Май 2006410338937
Июль 2006513348734
Сентябрь 2006415347732
Ноябрь 2006415359631
Январь 2007313337736
Март 2007414286940
Май 2007412356637
Июль 2007514348533
Сентябрь 2007416327537
Ноябрь 2007314297740
Январь 2008515306539
Март 20081431325217
Июнь 2008516366531
Сентябрь 2008928399214
Декабрь 200841635241112
Февраль 200931128291811
Май 200921238231212
Июнь 200941538221110
Июль 20094173522913
Август 20094183820614
Сентябрь 20094164119912
Октябрь 20094193921711
Ноябрь 20094174118712
Декабрь 20096263714512
Январь 20105214115612
Февраль 2010419461769
Март 20105194216711
Апрель 20104204317511
Май 2010623431369
Июнь 20106253816511
Июль 20106233715514
Август 2010522402067
Сентябрь 20105184515710
Октябрь 20107224014611
Ноябрь 20106244014510
Декабрь 20107274010512
Январь 20115214017611
Февраль 20114204118710
Март 2011622391689
Апрель 20115233817710
Май 2011723411668
Июнь 20116234411610
Июль 20115194414711
Август 20113234216511
Сентябрь 20116224116610
Октябрь 20116234114512
Ноябрь 20116204314611
Декабрь 20115184415513
Январь 20126223915512
Февраль 20125234014513
Март 20126234014413
Апрель 2012321491439
Май 20127264311311
Июнь 2012419461569
Июль 20125194416710
Август 20124204515610
Сентябрь 20126194414611
Октябрь 20123194815510
Ноябрь 20126184316711
Декабрь 20124224416410
Январь 20135194412614
Февраль 20133184614514
Март 2013620431669
Апрель 2013420471757
Май 20137204314412
Июнь 20135204416510
Июль 20135204516510
Август 20134184617512
Сентябрь 2013422441578
Октябрь 20134194319510
Ноябрь 20133164418712
Декабрь 20135194415612
Январь 2014520411969
Февраль 20144174518611
Март 2014621411868
Апрель 2014321451849
Май 20149254112410
Июнь 2014522471529
Июль 2014619411889
Август 2014521431759
Сентябрь 20145203822610
Октябрь 20144194321410
Ноябрь 2014420392279
Декабрь 20143123829108
Январь 20153123530119
Февраль 20152134129106
Март 20153163825117
Апрель 2015317432368
Май 2015722421757
Июнь 2015322431958
Июль 2015416442168
Август 20153154421107
Сентябрь 2015517452095
Октябрь 2015417432286
Ноябрь 20153154123108
Декабрь 20152174225104
Январь 20163113428176
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Март 20162133926156
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Май 2017520441877
Июнь 2017323491655
Июль 2017620431886
Август 2017420451867
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Август 202316252712138
Октябрь 2023182626101010
Декабрь 20232029249109
Февраль 20242128258810
Апрель 20242128268710
Июнь 2024212828788
Август 202414263010119

Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем, молодёжь до 24 лет (49%), обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто которые могут позволить себе товары длительного пользования),  те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).

Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны плохим временем, опрошенные в возрасте 40-54 лет (24%), малообеспеченные респонденты (28% среди тех, кому едва хватает на еду),  те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Четверо из десяти опрошенных считают, что следующие 5 лет для экономики страны будут не хорошим, но и не плохим временем, 30% — хорошим временем, 13% — плохим. За прошедшие полгода сократилась доля тех, кто считает, что  следующие 5 лет для экономики страны будут хорошим временем.

Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут хорошим временем, выше среди обеспеченных респондентов (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), сторонников действующего президента (34%), а также тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (33%).

Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут плохим временем, выше среди малообеспеченных респондентов (18% среди тех, кому едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), противников действующего президента (42%), а также тех, кто доверяет ютуб-каналам как источникам информации (24%).

Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее (25%), и столько же как плохое (26%) для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 42% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».

Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (38%), обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи и жители сёл (по 30%), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (29%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%).

Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (30% в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (44% среди тех, кому едва хватает на еду) жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 32%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (37%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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