Потребительские настроения россиян в августе 2024 года

В августе снизился индекс потребительских настроений. Несмотря на преобладание нейтральных и позитивных оценок среди опрошенных, респонденты стали чаще говорить об ухудшении ситуации с материальным положением семей в последний год и об ожидании дальнейшего ухудшения ситуации в российской экономике в будущем

Индекс потребительских настроений постепенно рос в последние два с половиной года и в феврале 2024 года достиг значения 96%. К августу индекс снизился до 88% (на 8 п.п.).

Индекс потребительских настроений рассчитывается на основании ответов респондентов на пять вопросов. По каждому отельному вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, а также прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. ИПН изменяется в интервале от 0 до 200, причем значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок в обществе. Более подробно о методике построения ИПН .

Для более чем половины опрошенных (58%) материальное положение их семьи за последний год не изменилось. Примерно равные доли респондентов заявили об ухудшении (22%) и об улучшении ситуации (19%). С июньского замера несколько снизилось число россиян, которые говорили об улучшении материального положения их семьи, и увеличилось число тех, кто говорил об ухудшении.

О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: молодёжь (31%), обеспеченные респонденты (27% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (23%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (22%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).

О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили опрошенные старшего возраста (26% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты, которым едва хватает на еду (47%), москвичи (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%).

Ожидания относительно изменения материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев несколько отличаются от оценок прошедшего года, так почти половина опрошенных (47%) ответили, что материальное положение их семей останется без изменений, 25% респондентов предположили, что оно скорее улучшится, а 15% спрогнозировали ухудшение положения. За последние два месяца снизилось число позитивных оценок (на 5 п.п. с апреля 2024 года) и увеличилось число негативных (на 5 п.п. с апреля 2024 года).

Чаще других прогнозируют улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: молодёжь до 24 лет (42%), обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).

Чаще других прогнозируют ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев представители старшего возраста (20% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (27% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента.

Считают, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем 41% опрошенных, однако эта доля снизилась на 9 п.п. с апреля 2024 года. Одновременно с этим выросли негативные (21% — рост на 6 п.п. с июня 2024 года) и нейтральные (30% — рост на 6 п.п. с декабря 2024 года) оценки будущего российской экономики.

Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем (Таблица) Хорошим Хорошим, но не во всем Не хорошим, но и не плохим Плохим, но не во всем Плохим Затрудняюсь ответить Январь 1993 2 11 25 22 13 26 Февраль 1993 1 6 19 24 18 32 Март 1993 0 5 17 23 23 31 Апрель 1993 1 8 21 22 19 29 Май 1993 1 8 23 22 17 29 Июнь 1993 1 7 20 20 21 30 Август 1993 1 7 19 21 20 32 Сентябрь 1993 1 6 23 18 24 28 Октябрь 1993 2 9 23 21 19 27 Ноябрь 1993 1 7 22 17 24 29 Декабрь 1993 1 11 22 17 12 36 Март 1994 1 9 23 22 23 23 Май 1994 2 12 25 18 19 24 Июль 1994 1 11 22 23 22 22 Октябрь 1994 2 8 19 24 24 24 Декабрь 1994 1 10 21 23 25 20 Март 1995 1 7 17 21 31 22 Июнь 1995 2 9 20 21 27 21 Май 1996 1 7 19 18 16 39 Июль 1996 1 8 25 21 17 29 Сентябрь 1996 1 6 22 20 21 30 Ноябрь 1996 1 4 18 21 25 32 Январь 1997 1 6 22 17 25 29 Март 1997 1 3 17 15 29 36 Май 1997 1 4 17 13 25 39 Июль 1997 1 5 21 14 22 37 Сентябрь 1997 1 7 17 14 20 41 Ноябрь 1997 1 7 17 14 20 41 Январь 1998 2 6 17 13 21 42 Март 1998 1 6 28 19 26 20 Май 1998 1 6 17 13 23 41 Июль 1998 1 5 12 14 31 37 Сентябрь 1998 1 3 10 18 40 30 Ноябрь 1998 0 3 15 22 40 20 Январь 1999 1 3 18 18 31 29 Март 1999 0 3 17 19 31 30 Май 1999 1 3 15 16 33 33 Июль 1999 1 5 18 16 28 33 Сентябрь 1999 1 5 19 14 30 32 Ноябрь 1999 1 8 22 14 18 37 Январь 2000 3 10 25 12 13 37 Март 2000 2 10 25 9 13 41 Май 2000 4 15 26 8 9 38 Июль 2000 2 13 30 11 10 34 Сентябрь 2000 2 9 31 11 12 35 Ноябрь 2000 2 11 28 9 10 40 Январь 2001 3 14 30 9 10 34 Март 2001 2 13 27 11 10 37 Май 2003 2 12 27 11 9 39 Июль 2001 2 13 29 8 10 39 Сентябрь 2001 2 13 33 8 8 37 Ноябрь 2001 2 12 31 10 11 34 Январь 2002 3 14 29 9 9 37 Март 2002 2 10 34 10 10 35 Май 2002 3 14 33 11 10 30 Июль 2002 3 11 30 10 12 35 Сентябрь 2002 3 10 29 9 11 39 Ноябрь 2002 2 12 31 13 13 29 Январь 2003 3 12 30 12 11 32 Март 2003 2 9 31 11 14 33 Май 2003 2 12 31 10 11 34 Июль 2003 2 10 31 9 10 38 Сентябрь 2003 2 11 31 10 8 39 Ноябрь 2003 2 9 28 10 10 41 Январь 2004 4 16 32 8 6 34 Март 2004 3 16 29 10 7 36 Май 2004 4 14 30 10 8 34 Июль 2004 4 13 32 10 8 34 Сентябрь 2004 3 11 31 9 9 38 Ноябрь 2004 3 12 28 13 11 33 Март 2005 3 10 29 14 12 32 Март 2005 2 12 27 12 11 38 Май 2005 2 12 32 10 10 35 Июль 2005 3 13 30 12 8 35 Сентябрь 2005 4 13 30 10 9 35 Ноябрь 2005 3 13 30 10 9 36 Январь 2006 3 16 28 8 8 37 Март 2006 3 13 30 10 11 33 Май 2006 4 10 33 8 9 37 Июль 2006 5 13 34 8 7 34 Сентябрь 2006 4 15 34 7 7 32 Ноябрь 2006 4 15 35 9 6 31 Январь 2007 3 13 33 7 7 36 Март 2007 4 14 28 6 9 40 Май 2007 4 12 35 6 6 37 Июль 2007 5 14 34 8 5 33 Сентябрь 2007 4 16 32 7 5 37 Ноябрь 2007 3 14 29 7 7 40 Январь 2008 5 15 30 6 5 39 Март 2008 14 31 32 5 2 17 Июнь 2008 5 16 36 6 5 31 Сентябрь 2008 9 28 39 9 2 14 Декабрь 2008 4 16 35 24 11 12 Февраль 2009 3 11 28 29 18 11 Май 2009 2 12 38 23 12 12 Июнь 2009 4 15 38 22 11 10 Июль 2009 4 17 35 22 9 13 Август 2009 4 18 38 20 6 14 Сентябрь 2009 4 16 41 19 9 12 Октябрь 2009 4 19 39 21 7 11 Ноябрь 2009 4 17 41 18 7 12 Декабрь 2009 6 26 37 14 5 12 Январь 2010 5 21 41 15 6 12 Февраль 2010 4 19 46 17 6 9 Март 2010 5 19 42 16 7 11 Апрель 2010 4 20 43 17 5 11 Май 2010 6 23 43 13 6 9 Июнь 2010 6 25 38 16 5 11 Июль 2010 6 23 37 15 5 14 Август 2010 5 22 40 20 6 7 Сентябрь 2010 5 18 45 15 7 10 Октябрь 2010 7 22 40 14 6 11 Ноябрь 2010 6 24 40 14 5 10 Декабрь 2010 7 27 40 10 5 12 Январь 2011 5 21 40 17 6 11 Февраль 2011 4 20 41 18 7 10 Март 2011 6 22 39 16 8 9 Апрель 2011 5 23 38 17 7 10 Май 2011 7 23 41 16 6 8 Июнь 2011 6 23 44 11 6 10 Июль 2011 5 19 44 14 7 11 Август 2011 3 23 42 16 5 11 Сентябрь 2011 6 22 41 16 6 10 Октябрь 2011 6 23 41 14 5 12 Ноябрь 2011 6 20 43 14 6 11 Декабрь 2011 5 18 44 15 5 13 Январь 2012 6 22 39 15 5 12 Февраль 2012 5 23 40 14 5 13 Март 2012 6 23 40 14 4 13 Апрель 2012 3 21 49 14 3 9 Май 2012 7 26 43 11 3 11 Июнь 2012 4 19 46 15 6 9 Июль 2012 5 19 44 16 7 10 Август 2012 4 20 45 15 6 10 Сентябрь 2012 6 19 44 14 6 11 Октябрь 2012 3 19 48 15 5 10 Ноябрь 2012 6 18 43 16 7 11 Декабрь 2012 4 22 44 16 4 10 Январь 2013 5 19 44 12 6 14 Февраль 2013 3 18 46 14 5 14 Март 2013 6 20 43 16 6 9 Апрель 2013 4 20 47 17 5 7 Май 2013 7 20 43 14 4 12 Июнь 2013 5 20 44 16 5 10 Июль 2013 5 20 45 16 5 10 Август 2013 4 18 46 17 5 12 Сентябрь 2013 4 22 44 15 7 8 Октябрь 2013 4 19 43 19 5 10 Ноябрь 2013 3 16 44 18 7 12 Декабрь 2013 5 19 44 15 6 12 Январь 2014 5 20 41 19 6 9 Февраль 2014 4 17 45 18 6 11 Март 2014 6 21 41 18 6 8 Апрель 2014 3 21 45 18 4 9 Май 2014 9 25 41 12 4 10 Июнь 2014 5 22 47 15 2 9 Июль 2014 6 19 41 18 8 9 Август 2014 5 21 43 17 5 9 Сентябрь 2014 5 20 38 22 6 10 Октябрь 2014 4 19 43 21 4 10 Ноябрь 2014 4 20 39 22 7 9 Декабрь 2014 3 12 38 29 10 8 Январь 2015 3 12 35 30 11 9 Февраль 2015 2 13 41 29 10 6 Март 2015 3 16 38 25 11 7 Апрель 2015 3 17 43 23 6 8 Май 2015 7 22 42 17 5 7 Июнь 2015 3 22 43 19 5 8 Июль 2015 4 16 44 21 6 8 Август 2015 3 15 44 21 10 7 Сентябрь 2015 5 17 45 20 9 5 Октябрь 2015 4 17 43 22 8 6 Ноябрь 2015 3 15 41 23 10 8 Декабрь 2015 2 17 42 25 10 4 Январь 2016 3 11 34 28 17 6 Февраль 2016 2 13 43 24 12 6 Март 2016 2 13 39 26 15 6 Апрель 2016 3 14 44 24 9 6 Май 2016 2 14 41 24 10 8 Июнь 2016 3 15 45 21 7 8 Июль 2016 4 18 41 20 12 6 Август 2016 2 15 46 21 8 7 Сентябрь 2016 4 15 47 20 10 6 Октябрь 2016 3 17 48 19 6 6 Ноябрь 2016 3 18 45 19 10 5 Декабрь 2016 3 17 49 19 7 6 Январь 2017 4 21 41 19 9 6 Февраль 2017 4 19 48 19 5 6 Март 2017 4 20 43 20 8 4 Апрель 2017 4 22 45 16 5 7 Май 2017 5 20 44 18 7 7 Июнь 2017 3 23 49 16 5 5 Июль 2017 6 20 43 18 8 6 Август 2017 4 20 45 18 6 7 Сентябрь 2017 7 25 43 14 6 6 Октябрь 2017 6 21 44 15 7 8 Ноябрь 2017 6 18 43 18 8 9 Декабрь 2017 6 26 41 14 6 7 Январь 2018 6 21 44 14 7 8 Март 2018 8 27 41 11 5 8 Май 2018 6 25 41 14 7 7 Июль 2018 11 19 31 17 14 9 Сентябрь 2018 10 22 28 15 17 8 Ноябрь 2018 10 21 27 17 20 6 Январь 2019 9 19 29 17 17 8 Апрель 2019 10 24 28 16 18 4 Май 2019 14 22 27 13 14 9 Июль 2019 11 22 31 13 13 9 Сентябрь 2019 11 23 30 14 16 6 Ноябрь 2019 13 23 28 15 16 5 Январь 2020 15 25 30 10 13 7 Март 2020 9 15 24 17 28 7 Сентябрь 2020 10 19 27 17 22 6 Ноябрь 2020 9 17 27 19 24 5 Февраль 2021 10 22 29 16 17 6 Апрель 2021 13 19 28 14 17 8 Июнь 2021 9 22 29 14 19 7 Август 2021 13 19 31 13 18 7 Октябрь 2021 14 16 24 13 25 8 Декабрь 2021 11 23 26 15 18 6 Февраль 2022 8 21 29 15 20 7 Апрель 2022 10 24 22 17 20 6 Июнь 2022 13 29 24 13 15 6 Август 2022 13 31 26 14 11 6 Октябрь 2022 11 24 26 15 17 7 Декабрь 2022 13 26 29 12 11 9 Февраль 2023 16 27 28 10 11 8 Апрель 2023 17 27 27 12 10 8 Июнь 2023 16 26 25 13 11 9 Август 2023 16 25 27 12 13 8 Октябрь 2023 18 26 26 10 10 10 Декабрь 2023 20 29 24 9 10 9 Февраль 2024 21 28 25 8 8 10 Апрель 2024 21 28 26 8 7 10 Июнь 2024 21 28 28 7 8 8 Август 2024 14 26 30 10 11 9

Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем, молодёжь до 24 лет (49%), обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто которые могут позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).

Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны плохим временем, опрошенные в возрасте 40-54 лет (24%), малообеспеченные респонденты (28% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Четверо из десяти опрошенных считают, что следующие 5 лет для экономики страны будут не хорошим, но и не плохим временем, 30% — хорошим временем, 13% — плохим. За прошедшие полгода сократилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет для экономики страны будут хорошим временем.

Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут хорошим временем, выше среди обеспеченных респондентов (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), сторонников действующего президента (34%), а также тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (33%).

Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут плохим временем, выше среди малообеспеченных респондентов (18% среди тех, кому едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), противников действующего президента (42%), а также тех, кто доверяет ютуб-каналам как источникам информации (24%).

Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее (25%), и столько же как плохое (26%) для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 42% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».

Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (38%), обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи и жители сёл (по 30%), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (29%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%).

Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (30% в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (44% среди тех, кому едва хватает на еду) жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 32%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (37%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии