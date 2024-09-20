Потребительские настроения россиян в августе 2024 года

В августе снизился индекс потребительских настроений. Несмотря на преобладание нейтральных и позитивных оценок среди опрошенных, респонденты стали чаще говорить об ухудшении ситуации с материальным положением семей в последний год и об ожидании дальнейшего ухудшения ситуации в российской экономике в будущем
Индекс потребительских настроений постепенно рос в последние два с половиной года и в феврале 2024 года достиг значения 96%. К августу индекс снизился до 88% (на 8 п.п.).
Индекс потребительских настроений рассчитывается на основании ответов респондентов на пять вопросов. По каждому отельному вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, а также прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. ИПН изменяется в интервале от 0 до 200, причем значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок в обществе. Более подробно о методике построения ИПН.
Для более чем половины опрошенных (58%) материальное положение их семьи за последний год не изменилось. Примерно равные доли респондентов заявили об ухудшении (22%) и об улучшении ситуации (19%). С июньского замера несколько снизилось число россиян, которые говорили об улучшении материального положения их семьи, и увеличилось число тех, кто говорил об ухудшении.
О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: молодёжь (31%), обеспеченные респонденты (27% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (23%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (22%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).
О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили опрошенные старшего возраста (26% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты, которым едва хватает на еду (47%), москвичи (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%).
Ожидания относительно изменения материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев несколько отличаются от оценок прошедшего года, так почти половина опрошенных (47%) ответили, что материальное положение их семей останется без изменений, 25% респондентов предположили, что оно скорее улучшится, а 15% спрогнозировали ухудшение положения. За последние два месяца снизилось число позитивных оценок (на 5 п.п. с апреля 2024 года) и увеличилось число негативных (на 5 п.п. с апреля 2024 года).
Чаще других прогнозируют улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: молодёжь до 24 лет (42%), обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).
Чаще других прогнозируют ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев представители старшего возраста (20% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (27% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента.
Считают, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем 41% опрошенных, однако эта доля снизилась на 9 п.п. с апреля 2024 года. Одновременно с этим выросли негативные (21% — рост на 6 п.п. с июня 2024 года) и нейтральные (30% — рост на 6 п.п. с декабря 2024 года) оценки будущего российской экономики.
Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем (Таблица)
|Хорошим
|Хорошим, но не во всем
|Не хорошим, но и не плохим
|Плохим, но не во всем
|Плохим
|Затрудняюсь ответить
|Январь 1993
|2
|11
|25
|22
|13
|26
|Февраль 1993
|1
|6
|19
|24
|18
|32
|Март 1993
|0
|5
|17
|23
|23
|31
|Апрель 1993
|1
|8
|21
|22
|19
|29
|Май 1993
|1
|8
|23
|22
|17
|29
|Июнь 1993
|1
|7
|20
|20
|21
|30
|Август 1993
|1
|7
|19
|21
|20
|32
|Сентябрь 1993
|1
|6
|23
|18
|24
|28
|Октябрь 1993
|2
|9
|23
|21
|19
|27
|Ноябрь 1993
|1
|7
|22
|17
|24
|29
|Декабрь 1993
|1
|11
|22
|17
|12
|36
|Март 1994
|1
|9
|23
|22
|23
|23
|Май 1994
|2
|12
|25
|18
|19
|24
|Июль 1994
|1
|11
|22
|23
|22
|22
|Октябрь 1994
|2
|8
|19
|24
|24
|24
|Декабрь 1994
|1
|10
|21
|23
|25
|20
|Март 1995
|1
|7
|17
|21
|31
|22
|Июнь 1995
|2
|9
|20
|21
|27
|21
|Май 1996
|1
|7
|19
|18
|16
|39
|Июль 1996
|1
|8
|25
|21
|17
|29
|Сентябрь 1996
|1
|6
|22
|20
|21
|30
|Ноябрь 1996
|1
|4
|18
|21
|25
|32
|Январь 1997
|1
|6
|22
|17
|25
|29
|Март 1997
|1
|3
|17
|15
|29
|36
|Май 1997
|1
|4
|17
|13
|25
|39
|Июль 1997
|1
|5
|21
|14
|22
|37
|Сентябрь 1997
|1
|7
|17
|14
|20
|41
|Ноябрь 1997
|1
|7
|17
|14
|20
|41
|Январь 1998
|2
|6
|17
|13
|21
|42
|Март 1998
|1
|6
|28
|19
|26
|20
|Май 1998
|1
|6
|17
|13
|23
|41
|Июль 1998
|1
|5
|12
|14
|31
|37
|Сентябрь 1998
|1
|3
|10
|18
|40
|30
|Ноябрь 1998
|0
|3
|15
|22
|40
|20
|Январь 1999
|1
|3
|18
|18
|31
|29
|Март 1999
|0
|3
|17
|19
|31
|30
|Май 1999
|1
|3
|15
|16
|33
|33
|Июль 1999
|1
|5
|18
|16
|28
|33
|Сентябрь 1999
|1
|5
|19
|14
|30
|32
|Ноябрь 1999
|1
|8
|22
|14
|18
|37
|Январь 2000
|3
|10
|25
|12
|13
|37
|Март 2000
|2
|10
|25
|9
|13
|41
|Май 2000
|4
|15
|26
|8
|9
|38
|Июль 2000
|2
|13
|30
|11
|10
|34
|Сентябрь 2000
|2
|9
|31
|11
|12
|35
|Ноябрь 2000
|2
|11
|28
|9
|10
|40
|Январь 2001
|3
|14
|30
|9
|10
|34
|Март 2001
|2
|13
|27
|11
|10
|37
|Май 2003
|2
|12
|27
|11
|9
|39
|Июль 2001
|2
|13
|29
|8
|10
|39
|Сентябрь 2001
|2
|13
|33
|8
|8
|37
|Ноябрь 2001
|2
|12
|31
|10
|11
|34
|Январь 2002
|3
|14
|29
|9
|9
|37
|Март 2002
|2
|10
|34
|10
|10
|35
|Май 2002
|3
|14
|33
|11
|10
|30
|Июль 2002
|3
|11
|30
|10
|12
|35
|Сентябрь 2002
|3
|10
|29
|9
|11
|39
|Ноябрь 2002
|2
|12
|31
|13
|13
|29
|Январь 2003
|3
|12
|30
|12
|11
|32
|Март 2003
|2
|9
|31
|11
|14
|33
|Май 2003
|2
|12
|31
|10
|11
|34
|Июль 2003
|2
|10
|31
|9
|10
|38
|Сентябрь 2003
|2
|11
|31
|10
|8
|39
|Ноябрь 2003
|2
|9
|28
|10
|10
|41
|Январь 2004
|4
|16
|32
|8
|6
|34
|Март 2004
|3
|16
|29
|10
|7
|36
|Май 2004
|4
|14
|30
|10
|8
|34
|Июль 2004
|4
|13
|32
|10
|8
|34
|Сентябрь 2004
|3
|11
|31
|9
|9
|38
|Ноябрь 2004
|3
|12
|28
|13
|11
|33
|Март 2005
|3
|10
|29
|14
|12
|32
|Март 2005
|2
|12
|27
|12
|11
|38
|Май 2005
|2
|12
|32
|10
|10
|35
|Июль 2005
|3
|13
|30
|12
|8
|35
|Сентябрь 2005
|4
|13
|30
|10
|9
|35
|Ноябрь 2005
|3
|13
|30
|10
|9
|36
|Январь 2006
|3
|16
|28
|8
|8
|37
|Март 2006
|3
|13
|30
|10
|11
|33
|Май 2006
|4
|10
|33
|8
|9
|37
|Июль 2006
|5
|13
|34
|8
|7
|34
|Сентябрь 2006
|4
|15
|34
|7
|7
|32
|Ноябрь 2006
|4
|15
|35
|9
|6
|31
|Январь 2007
|3
|13
|33
|7
|7
|36
|Март 2007
|4
|14
|28
|6
|9
|40
|Май 2007
|4
|12
|35
|6
|6
|37
|Июль 2007
|5
|14
|34
|8
|5
|33
|Сентябрь 2007
|4
|16
|32
|7
|5
|37
|Ноябрь 2007
|3
|14
|29
|7
|7
|40
|Январь 2008
|5
|15
|30
|6
|5
|39
|Март 2008
|14
|31
|32
|5
|2
|17
|Июнь 2008
|5
|16
|36
|6
|5
|31
|Сентябрь 2008
|9
|28
|39
|9
|2
|14
|Декабрь 2008
|4
|16
|35
|24
|11
|12
|Февраль 2009
|3
|11
|28
|29
|18
|11
|Май 2009
|2
|12
|38
|23
|12
|12
|Июнь 2009
|4
|15
|38
|22
|11
|10
|Июль 2009
|4
|17
|35
|22
|9
|13
|Август 2009
|4
|18
|38
|20
|6
|14
|Сентябрь 2009
|4
|16
|41
|19
|9
|12
|Октябрь 2009
|4
|19
|39
|21
|7
|11
|Ноябрь 2009
|4
|17
|41
|18
|7
|12
|Декабрь 2009
|6
|26
|37
|14
|5
|12
|Январь 2010
|5
|21
|41
|15
|6
|12
|Февраль 2010
|4
|19
|46
|17
|6
|9
|Март 2010
|5
|19
|42
|16
|7
|11
|Апрель 2010
|4
|20
|43
|17
|5
|11
|Май 2010
|6
|23
|43
|13
|6
|9
|Июнь 2010
|6
|25
|38
|16
|5
|11
|Июль 2010
|6
|23
|37
|15
|5
|14
|Август 2010
|5
|22
|40
|20
|6
|7
|Сентябрь 2010
|5
|18
|45
|15
|7
|10
|Октябрь 2010
|7
|22
|40
|14
|6
|11
|Ноябрь 2010
|6
|24
|40
|14
|5
|10
|Декабрь 2010
|7
|27
|40
|10
|5
|12
|Январь 2011
|5
|21
|40
|17
|6
|11
|Февраль 2011
|4
|20
|41
|18
|7
|10
|Март 2011
|6
|22
|39
|16
|8
|9
|Апрель 2011
|5
|23
|38
|17
|7
|10
|Май 2011
|7
|23
|41
|16
|6
|8
|Июнь 2011
|6
|23
|44
|11
|6
|10
|Июль 2011
|5
|19
|44
|14
|7
|11
|Август 2011
|3
|23
|42
|16
|5
|11
|Сентябрь 2011
|6
|22
|41
|16
|6
|10
|Октябрь 2011
|6
|23
|41
|14
|5
|12
|Ноябрь 2011
|6
|20
|43
|14
|6
|11
|Декабрь 2011
|5
|18
|44
|15
|5
|13
|Январь 2012
|6
|22
|39
|15
|5
|12
|Февраль 2012
|5
|23
|40
|14
|5
|13
|Март 2012
|6
|23
|40
|14
|4
|13
|Апрель 2012
|3
|21
|49
|14
|3
|9
|Май 2012
|7
|26
|43
|11
|3
|11
|Июнь 2012
|4
|19
|46
|15
|6
|9
|Июль 2012
|5
|19
|44
|16
|7
|10
|Август 2012
|4
|20
|45
|15
|6
|10
|Сентябрь 2012
|6
|19
|44
|14
|6
|11
|Октябрь 2012
|3
|19
|48
|15
|5
|10
|Ноябрь 2012
|6
|18
|43
|16
|7
|11
|Декабрь 2012
|4
|22
|44
|16
|4
|10
|Январь 2013
|5
|19
|44
|12
|6
|14
|Февраль 2013
|3
|18
|46
|14
|5
|14
|Март 2013
|6
|20
|43
|16
|6
|9
|Апрель 2013
|4
|20
|47
|17
|5
|7
|Май 2013
|7
|20
|43
|14
|4
|12
|Июнь 2013
|5
|20
|44
|16
|5
|10
|Июль 2013
|5
|20
|45
|16
|5
|10
|Август 2013
|4
|18
|46
|17
|5
|12
|Сентябрь 2013
|4
|22
|44
|15
|7
|8
|Октябрь 2013
|4
|19
|43
|19
|5
|10
|Ноябрь 2013
|3
|16
|44
|18
|7
|12
|Декабрь 2013
|5
|19
|44
|15
|6
|12
|Январь 2014
|5
|20
|41
|19
|6
|9
|Февраль 2014
|4
|17
|45
|18
|6
|11
|Март 2014
|6
|21
|41
|18
|6
|8
|Апрель 2014
|3
|21
|45
|18
|4
|9
|Май 2014
|9
|25
|41
|12
|4
|10
|Июнь 2014
|5
|22
|47
|15
|2
|9
|Июль 2014
|6
|19
|41
|18
|8
|9
|Август 2014
|5
|21
|43
|17
|5
|9
|Сентябрь 2014
|5
|20
|38
|22
|6
|10
|Октябрь 2014
|4
|19
|43
|21
|4
|10
|Ноябрь 2014
|4
|20
|39
|22
|7
|9
|Декабрь 2014
|3
|12
|38
|29
|10
|8
|Январь 2015
|3
|12
|35
|30
|11
|9
|Февраль 2015
|2
|13
|41
|29
|10
|6
|Март 2015
|3
|16
|38
|25
|11
|7
|Апрель 2015
|3
|17
|43
|23
|6
|8
|Май 2015
|7
|22
|42
|17
|5
|7
|Июнь 2015
|3
|22
|43
|19
|5
|8
|Июль 2015
|4
|16
|44
|21
|6
|8
|Август 2015
|3
|15
|44
|21
|10
|7
|Сентябрь 2015
|5
|17
|45
|20
|9
|5
|Октябрь 2015
|4
|17
|43
|22
|8
|6
|Ноябрь 2015
|3
|15
|41
|23
|10
|8
|Декабрь 2015
|2
|17
|42
|25
|10
|4
|Январь 2016
|3
|11
|34
|28
|17
|6
|Февраль 2016
|2
|13
|43
|24
|12
|6
|Март 2016
|2
|13
|39
|26
|15
|6
|Апрель 2016
|3
|14
|44
|24
|9
|6
|Май 2016
|2
|14
|41
|24
|10
|8
|Июнь 2016
|3
|15
|45
|21
|7
|8
|Июль 2016
|4
|18
|41
|20
|12
|6
|Август 2016
|2
|15
|46
|21
|8
|7
|Сентябрь 2016
|4
|15
|47
|20
|10
|6
|Октябрь 2016
|3
|17
|48
|19
|6
|6
|Ноябрь 2016
|3
|18
|45
|19
|10
|5
|Декабрь 2016
|3
|17
|49
|19
|7
|6
|Январь 2017
|4
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Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем, молодёжь до 24 лет (49%), обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто которые могут позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).
Чаще остальных говорят, что следующие 12 месяцев будут для экономики страны плохим временем, опрошенные в возрасте 40-54 лет (24%), малообеспеченные респонденты (28% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).
Четверо из десяти опрошенных считают, что следующие 5 лет для экономики страны будут не хорошим, но и не плохим временем, 30% — хорошим временем, 13% — плохим. За прошедшие полгода сократилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет для экономики страны будут хорошим временем.
Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут хорошим временем, выше среди обеспеченных респондентов (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), сторонников действующего президента (34%), а также тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (33%).
Доля тех, кто считает, что следующие пять лет для экономики страны будут плохим временем, выше среди малообеспеченных респондентов (18% среди тех, кому едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), противников действующего президента (42%), а также тех, кто доверяет ютуб-каналам как источникам информации (24%).
Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее (25%), и столько же как плохое (26%) для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 42% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».
Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (38%), обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи и жители сёл (по 30%), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (29%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%).
Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (30% в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (44% среди тех, кому едва хватает на еду) жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 32%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (37%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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