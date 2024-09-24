Сберегательное поведение россиян в августе 2024 года

Около трети россиян говорят о том, что у них есть сбережения. По мнению респондентов минимальная сумма, которую можно считать «сбережениями», на сегодняшний день составляет 100 тысяч рублей, в 2003 году называли сумму в 20 тыс. рублей. После снижения в начале 2022 года снова растет уверенность в том, что сейчас хорошее время делать сбережения. Также растет число уверенных в том, что возможностей для сбережения будет больше. Лучшими способами сохранения накоплений считаются банковские вклады в рублях, недвижимость и наличные рубли.

С января 2020 года постепенно снижается доля россиян, которые говорят, о том, что в настоящее время они лично или их семьи не имеют сбережений, накоплений – 61% (снижение на 10 п.п.). О том, что сбережения есть говорят 35% опрошенных.

Чаще других говорят о наличии сбережений у себя лично или своей семьи молодёжь до 24 лет (49%), опрошенные с высшим образованием (42%), обеспеченные респонденты (51% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (43%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (38%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%).

Чаще других говорят об отсутствии сбережений как у себя лично, так и у своей семьи, опрошенные старшего возраста (68% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (65%), жители сёл (70%), те, кто считает положение дел в стране неправильным (69%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (71%).

С июня 2022 года растёт размер сбережений россиян, так сократилась доля респондентов, чьи сбережения составляют меньше среднего ежемесячного дохода – 10% (снижение на 6 п.п.). Выросло число опрошенных, у которых размер сбережений равен среднему доходу семьи за 2-3 месяца – 29% (рост на 4 п.п.).

В рамках опроса респондентам задавался открытый вопрос о том, какую минимальную сумму денег можно считать сбережениями — медианное значение в августовском замере составило 100 тысяч рублей (в мае 2003 года — 20 тысяч рублей, в сентябре 2007 года — 40 тысяч рублей, в апреле 2011 года — 50 тысяч рублей).

Четверо из десяти опрошенных считают, что сейчас не хорошее, но и не плохое время для того, чтобы делать сбережения, 29% респондентов говорят, что хорошее (рост на 8 п.п. с января 2024 года), ещё 24% считают настоящее время плохим для сбережений.

Мнение о том, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения, больше распространено среди молодёжи до 24 лет (54%), обеспеченных респондентов (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%).

Мнение о том, что сейчас плохое время для того, чтобы делать сбережения, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (30% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченных респондентов (41% среди тех, кому едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

С 2017 года постепенно растёт доля россиян, которые считают, что в ближайший год у них будет больше возможностей делать сбережения – 16% (рост на 11 п.п.). Число же тех, кто считает, что возможностей для того, чтобы делать сбережения, будет меньше, сокращается – 22% (снижение на 18 п.п. с февраля 2022 года). Говорят о том, что возможностей делать сбережения будет примерно столько же – 47% опрошенных.

Чаще других разделяют мнение о том, что в ближайший год будет больше возможностей, чтобы делать сбережения, мужчины (20%), молодёжь до 24 лет (34%), обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением до 500 тысяч человек (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Чаще других разделяют мнение о том, что в ближайший год будет меньше возможностей, чтобы делать сбережения, женщины (25%), опрошенные старшего возраста (29% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (25% среди тех, кому едва хватает на еду), жители городов более 500 тысяч человек, включая Москву (26%), те, кто считает направление дел в стране неправильным (38%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%).

По мнению россиян, сейчас лучший способ хранить сбережения – на счёте в банке в рублях – 47% (рост на 7 п.п. января 2024 года), в недвижимости – 32% (снижение на 6 п.п. января 2024 года), в наличных в рублях (26%), в изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах (10%). Сократилась привлекательность сбережений, связанных с валютой: в наличной валюте считают выгодным хранить сбережения 6% (снижение на 5 п.п. с августа 2021 года), на счёте в банке в валюте – 5% (снижение на 6 п.п. с февраля 2022 года).

Молодёжь в возрасте до 24 чаще других считает, что лучший способ хранения своих сбережений – в ценных бумагах (11%), в наличной валюте (11%), на счёте в банке в валюте (13%), в криптовалюте (8%). Значимость хранения сбережений в недвижимости (40%) выше среди опрошенных 25–39 лет. У обеспеченных опрошенных (которые могут позволить себе товары длительного пользования) приоритетным способом хранения своих сбережений является – на счёте в банке в рублях (50%), в недвижимости (37%). Малообеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) чаще других говорят о значимости хранения сбережений в наличных рублях (32%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии