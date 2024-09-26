Внимание к курсу рубля, уровню процентной ставки и ценам на нефть

Лишь около трети россиян следят хотя бы время от времени за обменным курсом рубля и уровнем процентной ставки. За ценами на нефть следит лишь примерно каждый десятый опрошенный. Чаще других обращают внимание на эти показатели респонденты с высшим образованием, высоким доходом, проживающие в крупных городах.

Большинство опрошенных не следит за курсом, процентной ставкой и мировыми ценами на нефть (71%, 72% и 88% соответственно). При этом обменный курс и процентные ставки интересуют опрошенных больше, чем цены на нефть. Следят за обменным курсом рубля (к доллару, евро) – 29%, уровнем процентной ставки/ ставки по кредитам/ ипотеке – 28%, реже всего говорят о том, что следят за мировыми ценами на нефть (12%).

Большинство россиян (71%) не следят за обменным курсом рубля к доллару и евро. Совокупно следят 29% опрошенных, из которых 7% — несколько раз в неделю, 10% — примерно раз в неделю, ещё 12% — примерно раз в две недели или реже. Пик интереса к обменному курсу рубля приходился на январь 2016 года (тогда следили 68% респондентов), после чего он медленно снижался и в ноябре 2021 года достиг минимальных значений (26%).

Чаще представителей других групп за обменным курсом рубля к доллару и евро следят мужчины (35%), молодёжь до 24 лет (39%), респонденты с высшим образованием (38%), обеспеченные респонденты (34% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также москвичи (39%).

Реже остальных следят за обменным курсом рубля к доллару, евро женщины (24%), опрошенные старшего возраста (23% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с профессиональным образованием (24%), малообеспеченные респонденты (23% среди тех, едва хватает на еду), а также жители сёл (26%).

Большинство опрошенных не следят за уровнем процентной ставки по кредитам/ ипотеке – 72%. 4% проверяют ставку несколько раз в неделю, 7% — примерно раз в неделю, 17% — примерно раз в две недели или реже.

Чаще других говорят, что следят за уровнем процентной ставки/ ставки по кредитам/ипотекам опрошенные в возрасте 25–39 лет (41%), респонденты с высшим образованием (38%), обеспеченные респонденты (34% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (35%).

Реже других говорят, что следят за уровнем процентной ставки/ ставки по кредитам/ипотекам опрошенные старшего возраста (19% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (20%), малообеспеченные респонденты (20% среди тех, кому едва хватает на еду), москвичи (19%).

С прошлого замера снизился уровень внимания к мировым ценам на нефть: если в декабре 2021 года за ними следили порядка 16% респондентов, то сейчас – 12%, в том числе по 3% респондентов следят несколько раз в неделю и примерно раз в неделю, 6% — примерно раз в две недели или реже.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии