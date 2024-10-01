Россияне об имеющихся кредитах и трудностях с их выплатой, август 2024

Около трети опрошенных говорят, что в настоящий момент они или члены их семьи имеют потребительские или ипотечные кредиты. Половина из них не имеют проблем с их выплатой. Трудности с выплатой кредитов чаще испытывают опрошенные старшего возраста, со средним образованием и ниже, малообеспеченные респонденты, проживающие в городах среднего размера.

С 2019 года растет доля опрошенных, которые говорят о том, что они лично или члены их семьи не имеют потребительских, ипотечных кредитов, которые нужно выплачивать (69%), об обратном говорят 30% опрошенных (минимальное значение данного показатели за время наблюдений).

Чаще других говорят о том, что ни у них лично, ни у членов семьи нет потребительских, ипотечных кредитов, опрошенные в возрасте 55 лет и старше (78%), респонденты, которым едва хватает на одежду (74%), жители Москвы (87%).

Чаще говорят, что у них или членов их семьи имеются потребительские, ипотечные кредиты, опрошенные в возрасте 25-39 лет (39%), обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (37%).

Среди тех, кто говорит о том, что имеет кредиты (взятые лично или членами семьи), половина опрошенных (51%) говорят, что не испытывают трудностей с их погашением – это максимальное значение данного показателя с марта 2019 года, ранее об этом говорили около трети респондентов. Треть опрошенных (35%) отмечают, что испытывают небольшие трудности, 12% — испытывают большие трудности.

Доля тех, кто говорит, что не испытывает трудностей с погашением кредитов, выше среди молодёжи до 24 лет (65%), респондентов с высшим образованием (55%), обеспеченных респондентов (71% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (61%).

Доля тех, кто говорит, что испытывает трудности с погашением кредитов, в том числе не имеет возможности их выплачивать, выше среди опрошенных старшего возраста (56% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (52%), малообеспеченных респондентов (83% среди тех, кому едва хватает на еду), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (53%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии