Каналы получения информации, социальные сети и мессенджеры: последствия блокировок

Телевидение остаётся основным источником получения информации для россиян, однако его значимость постепенно снижается в пользу использования интернет-источников. Самыми популярными социальными сетями являются Вконтакте, Телеграм и Ютуб. При этом популярность Ютуба, в том числе как значимого источника новостей, заметно снизилась на фоне его “замедления”. Аудитория Рутуба, напротив, растет. Среди мессенджеров россияне чаще всего пользуются WhatsApp и Телеграм, каждый пятый не пользуется никакими мессенджерами. Недавно заблокированным мессенджером Дискорд пользовались всего несколько процентов россиян.

Телевидение остаётся основным источником получения информации для россиян (60%), однако его значимость постепенно снижается с момента начала замеров в пользу использования интернет-источников, в последние два года ТВ как источник информации упоминают около 55-65% опрошенных. Использование социальных сетей, интернет-изданий, радио и печатных изданий как источников информации практически не меняется на протяжении длительного времени, на сегодняшний день получают новости из этих источников — 37%, 29%, 10% и 5% респондентов соответственно. Постепенно растет значимость телеграм-каналов как источников получения новостей, так, за последние два года (с 2022 года) этот показатель удвоился, а в сентябре была зафиксирована максимальная доля опрошенных, узнающих новости из телеграм-каналов – 28% (рост на 6 п.п. с июля 2024 года).» Доля россиян, которые получают новости о стране и мире из ютуба на фоне «замедления» видеохостинга несколько снизилось – 12% (в июне 2024 — 15%).

Чаще других узнают новости по ТВ опрошенные старшего возраста (81% среди возрастной группы 55 лет и старше), респонденты с профессиональным образованием и ниже (64%), а также лояльно настроенные к власти респонденты (67% среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 64% среди тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента).

Из социальных сетей и телеграм-каналов чаще получают информацию о стране и мире молодёжь в возрасте до 24 лет (62%, 52% респондентов соответственно) и оппозиционно настроенные граждане (42%, 33% – среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути и 39%,34% — среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента).

Интернет-изданий и ютуб-каналы используют для получения новостей чуть реже, но чаще всего это также молодёжь в возрасте до 24 лет (37% и 23% респондентов соответственно) и оппозиционно настроенные граждане (42%, 20% – среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, 39% и 22% — среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента).

Телевидение по-прежнему пользуется наибольшим доверием следи других источников информации, однако вместе с падением популярности телевидения как источника информации, снижается и уровень доверия ему – 42% (снижение на 8 п.п. с марта 2024 года). Доверие интернет-изданиям находится на минимуме – 14% (снижение на 12 п.п. с января 2021 года).

Растёт доверие телеграм-каналам – 18% (максимальный показатель за время замеров). Доверие другим источникам информации практически не изменяется на протяжении длительного времени: доверяют социальным сетям 17% респондентов, радио – 8%, ютуб-каналам – 6%, печатным изданиям – 5%.

Чаще говорят о доверии телевидению как источнику информации опрошенные старшего возраста (59% среди опрошенных в возрастной группе 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (46%), а также лояльно настроенные к власти респонденты (53% среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 47% среди тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента).

Интернет-изданиям, социальным сетям, телеграм-каналам, ютуб-каналам чаще других доверяет молодёжь до 24 лет (22%, 34%, 34%, 11% респондентов соответственно).

Оппозиционно настроенные граждане чаще не доверяют никаким каналам получения информации (26% – среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, 28% — среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента), или доверяют телеграм-каналам и социальным сетям – 20% и 21% соответственно среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, 21% и 17% соответственно среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента.

Постепенно растёт число пользователей социальных сетей – 76% (рост на 5 п.п. с апреля 2022 года) в том числе: 58% посещают социальные сети ежедневно, 9% — несколько раз в неделю, 1 раз в неделю – 9%. Никогда не посещали социальные сети 23% опрошенных.

Чаще пользуются социальными сетями молодёжь до 24 лет (96%), респонденты с высшим образованием (83%), обеспеченные респонденты (83% среди тех, кто может себе позволить покупку товаров длительного пользования), москвичи (82%), а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (83%).

Доля тех, кто говорит, что никогда не пользуется социальными сетями, выше среди опрошенных старшего возраста — 55 лет и старше (44%), респондентов со средним образованием и ниже (33%), малообеспеченных опрошенных (36% среди тех, кому едва хватает на еду), жителей сёл (31%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%).

Самыми популярными социальными сетями для россиян являются Вконтакте (47%), Телеграм (41%) и Ютуб (31%). С последнего замера отмечается снижение общей доли опрошенных, посещающих Вконтакте – (47%), Ютуб (31%, снижение на 6 п.п. по сравнению с мартом 2024), Одноклассники — (плавное снижение аудитории продолжается на протяжении десяти лет, сегодня эту сеть посещают 23% россиян), Инстаграм* (после блокировки за три года аудитория этой сети сократилась втрое с 32% до 10%).

После длительного снижения отмечается рост аудитории Тик Ток (22%), также растет аудитория Дзен (11%) и Рутуб (8%).

Чаще пользуются Вконтакте и Телеграм молодежь в возрасте 18-24 года (80% и 77%), доля пользователей платформы Одноклассники выше среди респондентов старшего возраста (55 лет и старше) – 46%.

Среди мессенджеров, наибольшая доля пользователей у WhatsApp (70% опрошенных), более половины (54%) пользуются телеграмом (доля пользователей устойчиво растет с 2019 года). Вконтакте (приложение для сообщений) использует каждый пятый (21%) опрошенный, однако его доля существенно выше среди молодежи (18-24 года) – 40%. Каждый пятый (19%) ответил, что не пользуется никакими мессенджерами, чаще всего это опрошенные в возрасте 55 лет и старше (40%).

Такими приложениями как Zoom (Зум), Skype (Скайп), Яндекс Телемост, Discord (Дискорд) и др. пользуются всего по нескольку процентов респондентов.

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии