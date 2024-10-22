Запомнившиеся события сентября 2024: снижение внимания к событиям в Курской области

Самым запомнившимся событием сентября также, как и месяц назад, россияне называют события в Курской области, однако частота их упоминания существенно сократилась. Также респонденты упоминали военные действия в Украине, события на Ближнем Востоке, атаки беспилотников на территорию России, однако почти половина опрошенных не смогли вспомнить ни одного события прошедшего месяца.

Самым запомнившимся событием сентября 2024 года, как и месяц назад, опрошенные назвали события в Курской области, однако их значимость существенно снизилась – 12% (40% в августе 2024 года). Военные действия в Украине упоминали 11% респондентов, события на Ближнем Востоке – 6%, атаки беспилотников на территорию России – 5%. Однако почти половина опрошенных не смогли назвать ни одного события (нет запомнившихся событий – 22%, затруднились ответить 23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии