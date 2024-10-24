Институциональное и межличностное доверие: сентябрь 2024

После резкого роста в 2022 году уровень институционального доверия существенно не меняется, больше всего опрошенные доверяют президенту, армии, службам безопасности, церкви, правительству и благотворительным организациям. Менее всего, по мнению опрошенных, заслуживают доверия политические партии, профсоюзы и крупный российский бизнес. Уровень межличностного доверия остаётся на низком уровне после снижения в 2018 году.

В последние два года уровень институционального доверия значимым образом не меняется. Больше всего опрошенные доверяют президенту (80%), армии (69%), органам госбезопасности (63%), церкви (58%), правительству (57%) и российским благотворительным организациям (52%). Менее всего, по словам опрошенных, заслуживают доверия политические партии (38%), профсоюзы (33%), крупные российские банки (31%).

Практически ко всем политическим институтам за прошедший год доверие со стороны россиян выросло, исключение составляют только местные органы власти, однако снижение незначительное.

Доверие к армии остаётся достаточно высоким – 69%, однако медленно снижается (снижение на 8 п.п. с августа 2022 года), уровень доверия к органам госбезопасности и полиции, наоборот – постепенно растёт – 63% (рост на 18 п.п. с августа 2021 года) и – 48% (рост на 19 п.п. с августа 2021 года) соответственно. Отношение к прокуратуре и суду сталось без существенных изменений – 43% и 31% соответственно.

Доверие церкви и религиозным организациям, ровно как и благотворительным организациям выросло – 58% (рост на 18 п.п.) и 52% (рост на 16 п.п) соответственно. Уровень доверия к СМИ значимо не изменился – 43%.

Среди экономических организаций более всего респонденты доверяют малому бизнесу (45%) и российским банкам (42%). Менее всего доверяют профсоюзам (33%) и крупному бизнесу (31%).

В отличие от институционального, межличностное доверие находится на низком уровне. Большинство россиян по-прежнему говорят о том, что осторожность в отношениях с другими людьми не помешает – 82% (в том числе 26% — практически всегда, 56% — обычно). После резкого уменьшения в 2018 году числа респондентов, которые говорят, что людям можно доверять, значительных изменений не наблюдается: считают, что людям можно доверять 17% опрошенных (в том числе 4% — практически всегда; 13% — обычно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии