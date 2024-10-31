Президентские выборы 2024 года в США в представлении россиян

Большинство россиян знают о приближающихся президентских выборах в США, но большая часть из них — лишь в самых общих чертах. По мнению половины опрошенных не имеет значения, кто станет следующим президентом США. Однако треть уверены, что для России будет лучше избрание Дональда Трампа. Почти половина опрошенных также считают, что российско-американские отношения не изменятся вне зависимости от того, кто будет избран президентом. Однако порядка трети опрошенных считают, что в случае победы Дональда Трампа отношения между странами улучшатся. Столько же считают, что в случае избрания Камалы Харрис российско-американские отношения ухудшатся.

Большинство россиян (79%) знают о предвыборной кампании по выборам президента в США. Уровень осведомлённости выше, чем во время кампании 2020 года (62%), но ниже, чем в 2016 году (91%). Однако следует учесть, что внимательно следят за избирательной кампанией 19% опрошенных, а оставшиеся 60% лишь что-то слышали об этом.

Лучше осведомлены о президентской кампании в США мужчины (в совокупности 83%), опрошенные старшего возраста (85% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (81% среди тех, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования), респонденты с высшим образованием (84%), москвичи (90%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (82%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), те, кто получает новости из интернет-изданий (84%).

Хуже осведомлены женщины (76%), молодёжь до 24 лет (69%), менее обеспеченные респонденты (72% среди тех, которым едва хватает на еду) менее образованные респонденты (70% среди респондентов со средним образованием и ниже), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (75% и 74% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (74%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (74%), те, кто получает информацию из социальных сетей (77%).

В обществе нет однозначного мнения о том, какой исход президентских выборов в США был бы лучше для России. Почти половина опрошенных (46%) считают, что не имеет значения, кто станет президентом США. Но более трети (37%) считают, что было бы лучше, если победит Дональд Трамп, хотели бы победы Камалы Харрис только 5%.

Чаще других считают, что для России было бы лучше, если бы победил Дональд Трамп, те, кто внимательно следит за предвыборной кампанией (52%), мужчины (41%), молодёжь до 24 лет (43%), те, кто доверяет социальным сетям, как источнику информации (45%).

Чаще других считают, что не имеет значения, кто одержит победу на президентских выборах в США, те, кто первый раз слышит о предвыборной кампании (62%), женщины (49%), опрошенные в возрастной группе 40-54 года (47%), те, кто доверяет телевидению, как источнику информации (47%).

В предыдущих президентских кампаниях россияне также чаще отдавали предпочтение Дональду Трампу, нежели его оппонентам из Демократической партии. Так, в 2016 году симпатии россиян к Дональду Трампу и Хиллари Клинтон распределялись как 35% против 13% (при 52% затруднившихся с выбором между кандидатами). В 2020 году Д.Трампу симпатизировали 16% россиян, Д.Байдену — 9% (при 65% считающих, что избрание того или другого кандидата не имеет значения).

Почти половина опрошенных уверены, что российско-американские отношения не изменятся вне зависимости от того, будет ли избрана Камала Харрис или Дональд Трамп (в первом случае так думают 44%, во втором — 40%). При этом треть опрошенных (33%) считают, что в случае избрания Дональда Трампа российско-американские отношения могут улучшится (ухудшения ждут 9%). Напротив, в случае победы Камалы Харрис, 30% ждут ухудшения отношений между странами (ждут улучшения — лишь 6% опрошенных).

Мнение о том, что отношения между США и Россией ухудшатся в случае избрания Камалы Харрис, больше распространено среди тех, кто внимательно следит за предвыборной президентской кампанией в США (42%), а также среди более образованных респондентов (49% среди респондентов с высшим образованием).

Мнение о том, что отношения между США и Россией не изменятся, больше распространено среди тех, кто что-то слышал о предвыборной президентской кампании в США (47%), а также менее образованных респондентов (41% среди опрошенных со средним образованием и ниже).

Чаще других разделяют мнение, что отношения между США и Россией улучшатся в случае победы Дональда Трампа, те, кто внимательно следит за предвыборной кампанией (44%), мужчины (37%), а также молодёжь до 24 лет (42%).

Чаще других разделяют мнение, что отношения между США и Россией не изменятся в случае победы Дональда Трампа, опрошенные старшего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии