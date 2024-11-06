Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к мирным переговорам и к службе по контракту в октябре 2024 года

Внимание к украинским событиям не меняется на протяжении последних месяцев: внимательно следят около половины опрошенных. Уровень поддержки военных действий остаётся устойчиво высоким. Число сторонников мирных переговоров продолжает медленно расти после снижения в августе. Если бы у респондентов была возможность вернуться в прошлое, то равные доли опрошенных поддержали или отменили бы решение о начале спецоперации. Если бы член семьи респондента подписал контракт на участие в спецоперации, то порядка 40% поддержали бы такое решение, но столько же не поддержали бы. Те, кто одобрили бы такое решение, мотивировали его необходимостью защищать родину и гражданским долгом. А те, кто не одобрили бы, говорили, что переживают за близких и выступают за мир.

Внимание к украинским событиям существенно не меняется на протяжении последних месяцев, так, сейчас следят за событиями 52% респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть опрошенных (32%) следит без особого внимания, 15% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за украинскими событиями мужчины (56%), опрошенные старшего возраста (70% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (60% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%) и телезрители (60%).

Менее внимательно следят за событиями вокруг Украины женщины (50% — «без особого внимания» или «не следят»), молодёжь до 24 лет (68%), респонденты, которым едва хватает на одежду (49%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (60%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%) и те, кто получает информацию из социальных сетей и телеграм-каналов (по 53%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – 76% (45% — определённо поддерживают, 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают – 15% опрошенных (7% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (82%), опрошенных старшего возраста 55 лет и старше (81%), москвичей (84%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (87%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%) и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (86%).

Ниже уровень поддержки среди женщин (72%), молодёжи до 24 лет (67%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (72%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (35%) и тех, кто доверяет информации из ютуб-каналов (57%).

После снижения доли сторонников мирных переговоров на фоне событий в Курской области, их число постепенно увеличивается – до 55%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается – до 36%.

Чаще других говорят о том, что сейчас следует начать мирные переговоры, женщины (61%), менее обеспеченные респонденты (по 57% среди опрошенных, которым едва хватает на еду, и опрошенных, которым едва хватает на одежду), жители сёл и городов населением до 100 тысяч человек (по 59%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (62%).

Чаще других говорят о том, что сейчас следует продолжать военные действия, мужчины (45%), опрошенные старшего возраста (42% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (39%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (41%).

Мнения россиян разделились по вопросу о том, отменили бы они или поддержали начало спецоперации, если бы у них была возможность вернуться в прошлое: 40% — отменили бы (21% определённо отменили, 19% скорее отменили), 44% — поддержали бы (21% — определённо поддержали, 23% — скорее поддержали). За полтора года общественное мнение по данному вопросу не претерпело значимых изменений.

Чаще других поддержали бы решение о начале спецоперации мужчины (52%), опрошенные старшего возраста (51% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более образованные респонденты (48% среди опрошенных с высшим образованием), москвичи (57%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (54%).

Чаще других отменили бы решение о начале спецоперации женщины (44%), молодёжь до 24 лет (50%), респонденты со средним образованием и ниже (49%), жители сёл и городов с населением более 500 тысяч человек (44%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (71%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (70%) и те, кто доверяют ютуб-каналам как источнику информации (55%).

Равные доли россиян скорее одобрили бы (40%) и скорее не одобрили бы (42%) решение члена семьи или близкого человека, если бы он подписал контракт на участие в спецоперации.

Чаще других одобрили бы подписание контракта на участие в спецоперации мужчины (48%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 51%, москвичи (50%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (50%).

Чаще других не одобрили бы подписание контракта на участие в спецоперации женщины (48%), молодёжь до 24 лет (57%), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (48%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (68%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (61%).

Те, кто одобрили бы решение близкого человека подписать такой контракт, чаще всего говорят, что «нужно защищать Родину, за Россию» – 41%, «выбор каждого человека, его решение» – 18%, «это долг гражданина, гражданская позиция, патриотизм», – 18%, «поддерживаю СВО, это правильный поступок» – 10%.

Те, кто не одобрили бы такое решение говорили о том, что переживают за жизнь и здоровье близкого человека – 54%, что «против войны/ война это плохо» — 31%, что «воевать должны профессионалы» – 5%, что «не нужны деньги такой ценой» – 4%, «среди родных, знакомых уже есть служащие, раненные, погибшие» – 4%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 по 30 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии