Запомнившиеся события октября 2024: саммит БРИКС и спецоперация

Самым запомнившимся событием октября 2024 года стал прошедший в Казани саммит БРИКС. Сейчас к этому объединению хорошо относятся большинство россиян. Также в октябре опрошенным запомнились военные действия в Украине, события на Ближнем Востоке, рост цен, повышение ключевой ставки Центробанком и, как следствие, рост процентов по ипотеке. Частота упоминаний событий в Курской области продолжает снижаться. Примерно половина опрошенных не смогли назвать ни одного запомнившегося события последнего месяца.

Самым запомнившимся событием октября 2024 года стал прошедший в Казани саммит БРИКС, об этом говорили 21% респондентов. Каждый десятый (10%) упомянул спецоперацию в Украине, 4% — успехи на СВО, по 3% — события на Ближнем Востоке, а также рост цен, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и рост процента по ипотеке. Снижается внимание россиян к событиям в Курской области, так, в октябре их назвали только 2% опрошенных, хотя в августе об этом говорили – 40%, в сентябре – 12%. Почти половина респондентов не назвали ни одного события (нет запомнившихся событий – 24%, затруднились ответить 21%).

XVI саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября 2024 г в Казани. БРИКС — объединение стран, названное по первым буквам государств-участников: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в которое на данный момент также включены Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. Абсолютное большинство россиян сейчас хорошо относится к БРИКС — 80% (в том числе 34% – определённо хорошо и 46% – скорее хорошо). Плохо относятся к объединению стран только 4% опрошенных. Затруднились с ответом на вопрос 16% респондентов.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 по 30 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии