Дачный отдых, домашние заготовки и досуг на природе

Загородные дома, дачи есть у четырёх из десяти респондентов. Половина опрошенных в этом сезоне делали домашние заготовки: овощные заготовки (огурцы, помидоры и т.д.), варенье, морозили ягоды, делали соки, компоты. Чаще всего респонденты делают заготовки потому, что это вкусно и полезно, реже – потому что любят готовить или видят в этом возможность экономии. В последние 10 лет россияне стали меньше времени проводить на природе: чаще просто гуляют/ отдыхают, реже – собирают грибы, ягоды, рыбачат.

У более чем половины россиян (57%) нет дачи, загородного дома или садового домика. 15% опрошенных стараются регулярно посещать свои загородные дома, каждый десятый говорит, что он или кто-то из членов семьи проживают там в летний сезон или круглый год (10% и 8% соответственно), 6% респондентов приезжают от случая к случаю.

Чаще других не имеют дачи/ загородного дома менее обеспеченные опрошенные (66% среди тех, кому едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (61%), менее образованные опрошенные (66% среди респондентов со средним образованием и ниже).

Чаще других посещают свои дачи/ загородные дома (ездят регулярно, проживают в летний период или круглый год) более обеспеченные респонденты (34%), москвичи (46%), жители городов с населением более 500 тысяч человек, более образованные респонденты (36% среди опрошенных с высшим образованием).

Около половины респондентов (51%) в этом сезоне делали домашние заготовки. Чаще всего опрошенные делали овощные заготовки (огурцы, помидоры) – 43%, чуть реже – варенье (33%), морозили ягоды (29%), компоты, соки (29%), сушили фрукты, овощи, ягоды (13%). Еще 8% сказали, что в этом сезоне не делали заготовки, хотя обычно делают.

Больше других делали домашние заготовки женщины (59%), жители городов (56%), опрошенные старшего возраста (64% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (54% среди тех, которым едва хватает на еду).

Реже других делали заготовки мужчины (39%), молодёжь до 24 лет (34%), жители Москвы (36%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Большинство респондентов, которые делали домашние заготовки, делали их, потому что это вкусно и полезно (77%), треть опрошенных (31%) – потому что любят готовить/так привыкли, а 29% из-за экономии, с сентября 2017 года доля таких ответов сократилась на 26 п.п.

Чаще других отмечали, что делают домашние заготовки из-за того, что это вкусно и полезно, молодёжь до 24 лет (88%), более обеспеченные опрошенные (80% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), а также москвичи (84%).

Чаще других говорили, что делают заготовки потому, что это позволяет экономно питаться, опрошенные старшего возраста (31% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные опрошенные (38% среди респондентов, которым едва хватает на еду), а также сельские жители (33%).

Чаще всего россияне проводят свой досуг на природе, просто гуляя и отдыхая – 59% (раз в месяц и чаще). Заметно реже опрошенные говорят, что регулярно собирают грибы (22%), ягоды (19%), ловят рыбу (16%). Охотились за последний год только 4% респондентов.

С 2017 года несколько выросла доля россиян, которые регулярно (раз в месяц и чаще) бывают в лесу и просто гуляют, отдыхают (59%), никогда такого не делали 16% опрошенных. Больше всего респонденты гуляли, отдыхали на природе в 2012 году – 73%.

Чаще других бывают на природе и просто гуляют опрошенные до 24 лет (66%), более обеспеченные респонденты (64% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (67%). Реже других гуляют на природе опрошенные старшего возраста (53%), менее обеспеченные опрошенные (50% тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (55%).

Постепенно снижается число россиян, которые хотя бы раз в жизни собирали грибы – 58% (76% в сентябре 2014 года). Регулярно бывают в лесу (раз в месяц и чаще) и собирают грибы порядка 22% респондентов.

Больше представителей других групп говорят, что собирают грибы мужчины (25%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (27%). Меньше доля тех, кто собирает грибы среди женщин (19%) и жителей городов с населением более 500 тысяч человек (18%). Чаще других говорят, что никогда в жизни не собирали грибы женщины (47%) и жители Москвы (52%).

Также в последние десять лет увеличивается число россиян, которые никогда не собирали ягоды – 50% (рост на 19 п.п.). Делает это достаточно регулярно (раз в месяц и чаще) каждый пятый опрошенный (19%). По 14% респондентов делают это несколько раз в год и примерно раз в год.

Снижается число россиян, которые хотя бы раз в жизни ловили рыбу – 37% (49% в сентябре 2014). В 2014 году доля тех, кто регулярно делает это, составила 16% опрошенных. Ещё 11% ловят рыбу несколько раз в год, 6% — примерно раз в год или реже, 4% делали это один-два раза в жизни.

Чаще других регулярно (раз в месяц и чаще) ловят рыбу мужчины (24%), молодёжь до 24 лет (20%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), а также жители сёл (20%). Реже других регулярно ловят рыбу женщины (8%), опрошенные старшего возраста (13%), жители городов с населением боле 500 тысяч человек (11%).

Большинство россиян ни разу не были на охоте, и их доля выросла на 14 п.п. по сравнению с 2017 годом. Регулярно охотятся только около 2% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 по 30 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии