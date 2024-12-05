Представления о будущем, горизонт планирования и адаптация к настоящему

В целом, две трети опрошенных уверены в завтрашнем дне и более половины — с уверенностью смотрят в будущее, как свое собственное, так и в будущее России. Горизонт планирования плавно расширяется в последнее время, хотя по-прежнему около половины говорят, что не знают что их ждет даже в ближайшие несколько месяцев. Около половины опрошенных говорят, что в последние годы для них ничего не изменилось или они смогли использовать появляющиеся возможности для роста. Однако каждый четвертый отказался от привычного образа жизни или не может приспособиться к нынешней жизни.

Две трети опрошенных (66%) чувствуют уверенность в завтрашнем дне, говорят об обратном 32% респондентов. В последние два года после роста в 2022 году данный показатель значимо не меняется.

Чувство уверенности в завтрашнем дне больше распространено среди мужчин (68%), молодёжи до 24 лет (79%), более обеспеченных опрошенных (75% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (76%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%).

Не чувствуют уверенность в завтрашнем дне чаще женщины (34%), опрошенные старшего возраста (37%), менее обеспеченные респондентов (45% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (36%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (67%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (83%).

Более половины опрошенных (56%) смотрят в собственное будущее скорее спокойно, с уверенностью. Говорят о беспокойстве и опасении за собственное будущее четверо из десяти респондентов (39%).

Чаще смотрят в своё будущее скорее спокойно, с уверенностью мужчины (64%), молодёжь до 24 лет (76%), более обеспеченные респонденты (69% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (62%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%).

Чаще смотрят в своё будущее скорее с беспокойством, опасением женщины (46%), опрошенные старшего возраста (47% среди опрошенных 55 лет и старше), менее обеспеченные опрошенные (57% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (46%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (67%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (73%).

Ответы на вопрос о будущем России в целом соотносятся с ответами на вопрос о собственном будущем. Так, 55% респондентов смотрят на будущее страны скорее спокойно, с уверенностью, а четверо из десяти опрошенных (40%) – скорее с беспокойством, опасениями.

Доля тех, кто скорее испытывает чувства спокойствия и уверенности в отношении будущего России, выше среди мужчин (62%), молодёжи до 24 лет (69%), более обеспеченных опрошенных (65% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (62%), тех, кто считает, что дела в стране движутся в правильном направлении (67%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%).

Доля тех, кто скорее испытывает чувства беспокойства и опасения в отношении будущего России, выше среди женщин (47%), опрошенных старшего возраста (46%), менее обеспеченных респондентов (53% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (46%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (75%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (85%).

В последние полтора года увеличивается горизонт планирования россиян. Однако по-прежнему почти половина опрошенных не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы (47%), тем не менее их доля постепенно снижается – (на 9 п.п. с декабря 2021 года). Говорит о том, что может планировать своё будущее на ближайшие два-три года, каждый третий опрошенный (34%). Каждый десятый может планировать своё будущее на ближайшие пять-шесть лет (11%), на много лет вперёд – 5% респондентов.

О том, что могут планировать своё будущее на ближайшие пять-шесть лет и более, чаще говорят опрошенные в возрасте 25-39 лет (20%), более обеспеченные опрошенные (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (11%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).

Не знают, что будет даже в ближайшие месяцы, чаще опрошенные старшего возраста (57%), менее обеспеченные респонденты (67% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (50%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (69%), те, кто не одобряет деятельность действующее президента (72%).

Более трети опрошенных (37%) говорят, что живут как и раньше, в последние годы для них практически ничего не изменилось, ещё 16% респондентов удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни. Каждый пятый (22%) говорит, что ему приходится «вертеться», хвататься за любую возможность чтобы обеспечить себе и близким терпимую жизнь. 16% респондентов говорят, что им пришлось отказаться от привычного образа жизни, 6% опрошенных никак не могут приспособиться к нынешней жизни.

Живут, как и раньше, чаще других опрошенные старшего возраста (44%), более обеспеченные респонденты (40% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (43%) те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

Чаще говорят о том, что не могут приспособиться к нынешней жизни, или отказались от привычного образа жизни — женщины (25%), опрошенные старшего возраста (28%), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду) жители городов с населением более 500 тысяч человек (25%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии