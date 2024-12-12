Представления об иностранных агентах: ноябрь 2024

Две трети россиян знают о законе «об иностранных агентах», за последний год осведомленность о нем практически не изменилось. В обществе преобладает мнение, что смысл этого закона в том, чтобы «ограничить негативное влияние Запада на нашу страну»; в этом вопросе ситуация также мало поменялась за год. При этом продолжает расти негативное отношение к организациям и лицам, признанным иностранными агентами.

Последние годы продолжается рост уровня осведомлённости о законе «об иностранных агентах», хоть он и немного замедлился. Так, две трети россиян (64%) знают о таком законе (рост на 22 п.п. с июля 2021 года), в том числе 18% опрошенных хорошо о нём знают, 46% респондентов что-то слышали, но не имеют ясного представления об этом. Не слышали о законе «об иностранных агентах» треть опрошенных (снижение на 23 п.п. с июля 2021 года).

Выше уровень осведомлённости о законе «об иностранных агентах» среди мужчин (70%), опрошенных старшего возраста (69% среди опрошенных 55 лет и старше), опрошенных с высшим образованием (73%), более обеспеченных респондентов (69% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (78%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), тех, кто получает информацию из интернет-изданий и ютуб-каналов (73%).

Ниже уровень осведомлённости о законе «об иностранных агентах» среди женщин (59%), молодёжи до 24 лет (53%), респондентов со средним образованием и ниже (52%), менее обеспеченных опрошенных (55% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей села (57%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (59%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%), тех, кто получает информацию из социальных сетей (64%).

С годами заметно меняется восприятие закона «об иностранных агентах». Если в 2021 году респонденты чаще считали, что такой закон – это способ давления на независимые общественные организации, то в последние два года растёт доля опрошенных, которые считают, что смысл этого закона состоит в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на нашу страну – 53% (рост на 16 п.п. с октября 2021 года). Сейчас придерживаются мнения, что данный закон – это способ давления на независимые организации 22% опрошенных (снижение на 23 п.п. октября 2021 года).

Чаще остальных считают, что смысл закона «об иностранных агентах» состоит в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на нашу страну, опрошенные старшего возраста (55% опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (60%), более обеспеченные респонденты (57% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (61%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), те, кто доверяет телевидению и интернет-изданиям как источникам информации (по 59%), те, кто хорошо знает об этом законе (74%).

Чаще остальных считают, что закон – это способ давления на независимые общественные организации, молодёжь до 24 лет (37%), респонденты с профессиональным, средним образованием и ниже (по 24%), жители села (26%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (52%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (39%).

Отношение к иностранным агентам продолжает ухудшаться. Так, если бы политик, НКО, СМИ получили бы статус «иностранного агента», то к ним ухудшилось бы отношение у четырёх из десяти опрошенных (рост на 16 п.п с июля 2021 года — до 42% в 2024 году). Одновременно с этим снижается доля тех, чьё бы отношение не изменилось – 40% (снижение на 18 п.п.), и тех, у кого отношение бы улучшилось – 2%.

Доля тех, у кого бы ухудшилось отношение к некоммерческой организации, к политику или СМИ, если бы они получили статус «иностранного агента», выше среди опрошенных старшего возраста (49% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (45% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичей (54%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации, тех, кто хорошо знает о данном законе (57%).

Доля тех, у кого бы не изменилось отношение у тому, кто получил бы статус иностранного агента, выше среди опрошенных до 24 лет (49%), жителей городов с население более 500 тысяч человек (46%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источникам информации (61%), тех, кто ничего не знает об этом законе (43%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии