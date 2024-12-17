Пресс-выпуски

О чем граждане хотели бы спросить президента

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Чаще всего респонденты хотели бы спросить В. Путина о том, когда закончится спецоперация. На втором месте — вопросы о повышении уровня жизни. Также людей волнуют рост цен, жилищные вопросы, проблемы образования и медицины. Треть опрошенных не смогли сформулировать вопрос, или не стали бы ничего спрашивать.

19 декабря состоится очередная прямая линия с президентом, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет под общим названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Участникам опроса было предложено рассказать, какие вопросы они задали бы президенту, если бы у них была такая возможность. Ответ были записаны  со слов респондентов, а затем сгруппированы по тематике. 

Соответственно, респондентов волнуют следующие темы:

  • Каждый пятый (22%) спросил бы, «Когда закончится СВО/военные действия?» —  столько же, сколько и в прошлом году.
  • 16% опрошенных хотели бы задать вопрос об улучшении благосостояния населения: «Когда повысят пенсию, зарплату, пособия?». 
  • 7% респондентов интересуют вопросы о ценах (инфляции): «Почему растут цены? Когда они будут снижаться? Когда остановится инфляция? Когда понизится ключевая ставка?».
  • 6% опрошенных волнуют вопросы, связанные с жильём: «Когда решатся проблемы ЖКХ? Когда остановится рост тарифов ЖКХ? Почему высокие ставки по ипотеке, когда они снизятся? Решите проблему аварийного жилья».
  • 5% задали бы вопросы о проблемах в сферах здравоохранения и образования.
  • Также россиян беспокоят пенсионный возраст, борьба с коррупцией, будущее России, миграция, качество дорог, а также интересуют планы президента России на будущее.
  • 11% опрошенных не стали бы ничего спрашивать, каждый четвертый (25%) затруднился с ответом. Примерно такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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