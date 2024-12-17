О чем граждане хотели бы спросить президента

Чаще всего респонденты хотели бы спросить В. Путина о том, когда закончится спецоперация. На втором месте — вопросы о повышении уровня жизни. Также людей волнуют рост цен, жилищные вопросы, проблемы образования и медицины. Треть опрошенных не смогли сформулировать вопрос, или не стали бы ничего спрашивать.

19 декабря состоится очередная прямая линия с президентом, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет под общим названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Участникам опроса было предложено рассказать, какие вопросы они задали бы президенту, если бы у них была такая возможность. Ответ были записаны со слов респондентов, а затем сгруппированы по тематике.

Соответственно, респондентов волнуют следующие темы:

Каждый пятый (22%) спросил бы, «Когда закончится СВО/военные действия?» — столько же, сколько и в прошлом году .

. 16% опрошенных хотели бы задать вопрос об улучшении благосостояния населения: «Когда повысят пенсию, зарплату, пособия?».

7% респондентов интересуют вопросы о ценах (инфляции): «Почему растут цены? Когда они будут снижаться? Когда остановится инфляция? Когда понизится ключевая ставка?».

6% опрошенных волнуют вопросы, связанные с жильём: «Когда решатся проблемы ЖКХ? Когда остановится рост тарифов ЖКХ? Почему высокие ставки по ипотеке, когда они снизятся? Решите проблему аварийного жилья».

5% задали бы вопросы о проблемах в сферах здравоохранения и образования.

Также россиян беспокоят пенсионный возраст, борьба с коррупцией, будущее России, миграция, качество дорог, а также интересуют планы президента России на будущее.

11% опрошенных не стали бы ничего спрашивать, каждый четвертый (25%) затруднился с ответом. Примерно такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии