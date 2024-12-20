Общественное мнение о событиях в Сирии: внимание, понимание причин, оценки

Происходящее в Сирии стало, по мнению опрошенных, одним из главных событий последних недель. Больше половины россиян так или иначе следили за ситуацией в этой стране. В обществе нет однозначного мнения об этих событиях, при этом опрошенные чаще говорят, что в Сирии идет гражданская война, а треть затрудняется с ответом. Нет и сложившегося понимания о том, достигла российская политика в этой стране своих целей, а также принесла ли российская военная операция в Сирии больше хорошего или больше плохого.

Самым запомнившимся событием последних недель стали события в Сирии – их отметили 11% опрошенных при ответе на открытый (без подсказок) вопрос. Каждый десятый упомянул СВО, ещё 8% опрошенных назвали удар ракетой «Орешник» по заводу Южмаш, 6% – выборы в США, победу Трампа, по 3% респондентов говорили об атаках беспилотников на территорию России, росте ключевой ставки, курса доллара, цен, а также об успехах, продвижениях в ходе СВО. Еще 3% говорили о подготовке к Новому Году. Большая часть опрошенных затруднились назвать какие-либо запомнившиеся события месяца (25%), или сказали, что таких событий не было (21%).

Отметим, что в рамках исследования около 1% назвали в числе запомнившихся событий убийство генерала И. Кириллова. Но к 17 декабря, когда это событие произошло, опрос был практически завершен. Если бы опрос проходил позже, доля респондентов, отметивших это событие, скорее всего была бы выше.

В последние годы интерес к новостям вокруг военной операции России в Сирии снижался. Последние события не увеличили интереса к происходящему. Так, следили за событиями в Сирии шестеро из десяти опрошенных (59%), в том числе — 12% респондентов внимательно следили, а 47% — знают о последних событиях, но в общих чертах. Довольно большая часть опрошенных (40%) ничего не знают о последних событиях в Сирии. Пик осведомлённости россиян о событиях в Сирии приходился на июль 2015 года — тогда за ними следили 89% опрошенных.

Уровень осведомлённости о последних событиях в Сирии выше среди мужчин (65%), опрошенных старшего возраста (72% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенных с высшим образованием (68%), москвичей (77%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (64%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%), тех, кто узнаёт о новостях из интернет-изданий (69%) и телевидения (67%).

Ничего не знают о последних событиях в Сирии чаще других женщины (45%), молодёжь до 24 лет (61%), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 43%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (46%), те, кто узнаёт о новостях из социальных сетей и телеграм-каналов (по 43%).

Среди россиян нет однозначного мнения о происходящем в Сирии. Так, каждый третий (33%) считает, что в стране «идёт гражданская война», каждый четвёртый (25%) думает, что «террористы, подстрекаемые Западом, ведут кровопролитную борьбу с законным правительством страны», ещё 6% полагают, что «режим Б. Асада проводит кровавую расправу с теми, кто выступает против него». Треть опрошенных (36%) затруднились ответить на вопрос.

Считают, что «в Сирии идет гражданская война», чаще те, кто внимательно следят за происходящем (41%), опрошенные старшего возраста (39% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители городов с населением более 500 тысяч человек (40%),

Думают, что «террористы, подстрекаемые Западом, ведут кровопролитную борьбу с законным правительством страны», чаще те, кто внимательно следят за происходящим (38%), опрошенные старшего возраста (28% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (31%), москвичи (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (32%).

В ответ на вопрос о том, по мнению респондентов, достигла ли политика России в отношении Сирии своих целей, 40% опрошенных затрудняются с выбором точки зрения, это максимальная доля затруднившихся с ответом с начала замеров по этому вопросу. С мая 2016 года снизилась доля россиян, считающих, что политика России в отношении Сирии достигла своих целей (до 19%) — прежде всего за счет роста затруднившихся с ответом. Число тех, кто считает, что политика России не достигла своих целей незначительно выросло по сравнению с предыдущим замером (до 40% рост на 9 п.п. с июля 2017 года).

О достижении целей в отношении Сирии, чаще говорят те, кто внимательно следит за происходящим в Сирии (27%), мужчины (22%), молодёжь до 24 лет (22%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (24%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (20%), те кто доверяет телевидению как источнику информации (23%).

О том, что политика России не достигла своих целей в отношении Сирии, чаще говорят те, кто внимательно следит за происходящим в Сирии (63%), мужчины (47%), опрошенные старшего возраста (49% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (53%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (58%).

В обществе нет сложившегося мнения о том принесла ли военная операция России в Сирии больше хорошего или больше плохого. Растет доля опрошенных, которые не придерживаются ни одной из этих точек зрения: 42% — «ни того, ни другого» (рост на 24 п.п. с февраля 2019 года), а также доля тех, кто затрудняется ответить — 28% (рост на 19 п.п. с февраля 2019 года). Снижается доля тех, кто считает, что военная операция России в Сирии принесла нашей стране больше хорошего – до 15% (снижение на 17 п.п. с февраля 2019 года). Одновременно снижается и число тех, кто думает, что военная операция принесла больше плохого – до 15% (снижение на 18 п.п. с декабря 2017 года).

Чаще считают, что военная операция России в Сирии принесла нашей стране больше хорошего, те, кто внимательно следят за событиями в Сирии (32%), мужчины (21%), опрошенные старшего возраста (17% среди респондентов 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%).

Чаще придерживаются мнения, что военная операция России в Сирии принесла нашей стране больше плохого, те, кто внимательно следит за событиями в Сирии (18%), жители Москвы (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%) те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).

Чаще придерживаются мнения, что военная операция России в Сирии не принесла нашей стране ни того, ни другого, те, кто немного знают о событиях в Сирии (50%), женщины (44%), молодёжь до 24 лет (45%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (46%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (48%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии