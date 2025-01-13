Конфликт с Украиной в декабре 2024 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам, эмоциональный настрой.

Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, сейчас следят за событиями менее половины респондентов. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – три четверти опрошенных поддерживают действия ВС РФ. Военные действия России в Украине вызывают у россиян гордость за Россию и, в меньшей степени, тревогу. Эти чувства преобладают у респондентов на протяжении почти трех лет конфликта. Число сторонников идеи мирных переговоров превышает половину опрошенных.

Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, так, сейчас следят за событиями менее половины (45%) респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё чуть больше трети опрошенных (37%) следит без особого внимания, 17% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией мужчины (50%), опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), телезрители (55%).

Менее внимательно следят за ситуацией вокруг Украины женщины (42%), молодёжь до 24 лет (24%), опрошенные со средним образованием и ниже (42%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (34%) и те, кто получает информацию из социальных сетей (41%) и телеграм-каналов (41%).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица) Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 24 21 24 21 20 23 17 18 20 18 19 20 20 22 21 19 19 20 19 22 21 18 13 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 32 31 33 34 36 31 30 29 35 34 34 31 38 32 36 35 31 34 33 31 33 32 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 32 33 34 31 34 37 35 34 32 35 36 29 34 32 31 35 35 32 32 35 37 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 11 15 13 12 12 9 17 15 15 13 14 11 12 11 12 12 15 14 12 13 15 14 17 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – 76% (45% — определённо поддерживают, 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают – 16% опрошенных (7% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (83%), опрошенных старшего возраста (83% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных опрошенных (78% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичей (81%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%) и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (85%).

Ниже уровень поддержки среди женщин (71%), молодёжи до 24 лет (65%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%) и тех, кто доверяет ютуб каналам как источнику информации (57%).

Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине? (полная таблица) Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 41 45 39 45 42 46 48 45 48 44 44 43 46 45 44 45 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 32 31 35 31 35 30 28 30 31 33 31 35 30 31 33 31 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 11 9 11 9 9 9 9 9 8 10 10 9 9 8 9 9 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 9 7 7 9 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10 8 8 8 7 8 8 9 9 6 6 8 7 9 9 8 9

Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (47%, эта доля практически не изменилась за прошедший год с ноября 2023 года) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. Стоит отметить, что в этом вопросе возможен множественный выбор (один человек мог выбрать несколько вариантов ответа), поэтому сумма ответов по столбцу превышает 100%.

Какие чувства у Вас вызывают военные действия России в Украине? (полная таблица) Февраль 2022 Март 2022 Август 2022 Ноябрь 2022 Март 2023 Июнь 2023 Сентябрь 2023 Ноябрь 2023 Июнь 2024 Декабрь 2024 Гнев, возмущение 8 8 11 11 10 8 14 10 10 10 Стыд 5 5 7 6 6 8 6 5 4 4 Подавленность, оцепенение 6 6 6 7 6 5 6 5 5 5 Тревогу, страх, ужас 31 31 31 34 35 32 34 32 33 33 Шок 12 12 12 11 10 11 11 10 9 9 Удовлетворение, радость 7 7 7 5 5 7 4 5 7 6 Воодушевление 7 7 8 5 5 6 5 6 7 7 Гордость за Россию 51 51 48 42 43 43 38 45 48 47 Другое 4 4 4 3 4 5 2 3 3 3 Никаких особых чувств 8 8 11 8 10 8 9 10 9 9

Доля сторонников мирных переговоров превышает половину опрошенных (54%), однако в декабре их число несколько снизилось по сравнению с предыдущим замером в ноябре 2024 (57%). Доля сторонников продолжения военных действий в последние несколько месяцев не меняется (37%).

Чаще других говорят о том, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, женщины (60%), молодёжь до 24 лет (71%), жители городов населением более 500 тысяч человек (57%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (72%).

О необходимости продолжать военные действия, чаще других мужчины (46%), опрошенные старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (61%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (44%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица) Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 25 24 21 25 24 26 27 26 26 23 21 26 25 24 20 24 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 14 13 15 15 16 13 13 13 17 14 13 15 14 12 15 13 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 28 32 33 31 31 29 26 29 30 34 32 27 30 31 34 30 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 23 24 24 22 21 23 22 22 20 24 26 23 24 24 23 24 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12 11 7 7 7 9 9 13 10 8 6 9 10 8 9 9 10

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо,в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии