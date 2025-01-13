Пресс-выпуски

Конфликт с Украиной в декабре 2024 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам, эмоциональный настрой.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, сейчас следят за событиями менее половины респондентов. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – три четверти опрошенных поддерживают действия ВС РФ. Военные действия России в Украине вызывают у россиян гордость за Россию и, в меньшей степени, тревогу. Эти чувства преобладают у респондентов на протяжении почти трех лет конфликта. Число сторонников идеи мирных переговоров превышает половину опрошенных.

Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, так, сейчас следят за событиями менее половины (45%) респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё чуть больше трети опрошенных (37%) следит без особого внимания, 17% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией мужчины (50%), опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), телезрители (55%).

Менее внимательно следят за ситуацией вокруг Украины женщины (42%), молодёжь до 24 лет (24%), опрошенные со средним образованием и ниже (42%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (34%) и те, кто получает информацию из социальных сетей (41%) и телеграм-каналов (41%).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

Март 2022Апрель 2022Май 2022Июнь 2022Июль 2022Август 2022Сентябрь 2022Ноябрь 2022Декабрь 2022Январь 2023Февраль 2023Март 2023Апрель 2023Май 2023Июнь 2023Июль 2023Август 2023Сентябрь 2023Октябрь 2023Ноябрь 2023Декабрь 2023Январь 2024Февраль 2024Март 2024Апрель 2024Май 2024Июнь 2024Июль 2024Август 2024Сентябрь 2024Октябрь 2024Ноябрь 2024Декабрь 2024
Очень внимательно292622242521322327222421242120231718201819202022211919201922211813
Довольно внимательно353334313130343532353232313334363130293534343138323635313433313332
Без особого внимания272933323234252930323232323334313437353432353629343231353532323537
Вообще не слежу810101311148111111111513121291715151314111211121215141213151417
Ничего не слышал(а) о ней221111111111111111111111110110111

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – 76% (45% — определённо поддерживают, 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают – 16% опрошенных (7% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (83%), опрошенных старшего возраста (83% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных опрошенных (78% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичей (81%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%) и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (85%).

Ниже уровень поддержки среди женщин (71%), молодёжи до 24 лет (65%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%) и тех, кто доверяет ютуб каналам как источнику информации (57%).

Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине? (полная таблица)

Февраль 2022Март 2022Апрель 2022Май 2022Июнь 2022Июль 2022Август 2022Сентябрь 2022Октябрь 2022Ноябрь 2022Декабрь 2022Январь 2023Февраль 2023Март 2023Апрель 2023Май 2023Июнь 2023Июль 2023Август 2023Сентябрь 2023Октябрь 2023Ноябрь 2023Декабрь 2023Январь 2024Февраль 2024Март 2024Апрель 2024Май 2024Июнь 2024Июль 2024Август 2024Сентябрь 2024Октябрь 2024Ноябрь 2024Декабрь 2024
Определенно да4853454747484644444241454841434340453841453945424648454844444346454445
Скорее да2028293028283028293230302931323333303232313531353028303133313530313331
Скорее нет8888111081111111010101171010101211911999998101099899
Определенно нет156119989109911979989899779777877777777
Затрудняюсь ответить967657788786689687108887889966879989

Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (47%, эта доля практически не изменилась за прошедший год с ноября 2023 года) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. Стоит отметить, что в этом вопросе возможен множественный выбор (один человек мог выбрать несколько вариантов ответа), поэтому сумма ответов по столбцу превышает 100%.

Какие чувства у Вас вызывают военные действия России в Украине? (полная таблица)

Февраль 2022Март 2022Август 2022Ноябрь 2022Март 2023Июнь 2023Сентябрь 2023Ноябрь 2023Июнь 2024Декабрь 2024
Гнев, возмущение88111110814101010
Стыд5576686544
Подавленность, оцепенение6667656555
Тревогу, страх, ужас31313134353234323333
Шок121212111011111099
Удовлетворение, радость7775574576
Воодушевление7785565677
Гордость за Россию51514842434338454847
Другое4443452333
Никаких особых чувств8811810891099

Доля сторонников мирных переговоров превышает половину опрошенных (54%), однако в декабре их число несколько снизилось по сравнению с предыдущим замером в ноябре 2024 (57%). Доля сторонников продолжения военных действий в последние несколько месяцев не меняется (37%).

Чаще других говорят о том, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, женщины (60%), молодёжь до 24 лет (71%), жители городов населением более 500 тысяч человек (57%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (72%).

О необходимости продолжать военные действия, чаще других мужчины (46%), опрошенные старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (61%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (44%). 

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

Сентябрь 2022Октябрь 2022Ноябрь 2022Декабрь 2022Февраль 2023Март 2023Апрель 2023Май 2023Июнь 2023Июль 2023Август 2023Сентябрь 2023Октябрь 2023Ноябрь 2023Декабрь 2023Январь 2024Февраль 2024Март 2024Апрель 2024Май 2024Июнь 2024Июль 2024Август 2024Сентябрь 2024Октябрь 2024Ноябрь 2024Декабрь 2024
Определенно продолжать военные действия292224272726263026252425242125242627262623212625242024
Скорее продолжать военные действия151417131616131814161414131515161313131714131514121513
Скорее начать мирные переговоры273131292929292830272728323331312926293034322730313430
Определенно начать мирные переговоры212622212119231723242323242422212322222024262324242324
Затрудняюсь ответить876107111177812117779913108691089910

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо,в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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