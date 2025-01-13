Конфликт с Украиной в декабре 2024 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам, эмоциональный настрой.

Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, сейчас следят за событиями менее половины респондентов. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – три четверти опрошенных поддерживают действия ВС РФ. Военные действия России в Украине вызывают у россиян гордость за Россию и, в меньшей степени, тревогу. Эти чувства преобладают у респондентов на протяжении почти трех лет конфликта. Число сторонников идеи мирных переговоров превышает половину опрошенных.
Внимание к украинским событиям продолжает снижаться последние несколько месяцев, так, сейчас следят за событиями менее половины (45%) респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё чуть больше трети опрошенных (37%) следит без особого внимания, 17% не следят вовсе.
Внимательнее всего следят за ситуацией мужчины (50%), опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), телезрители (55%).
Менее внимательно следят за ситуацией вокруг Украины женщины (42%), молодёжь до 24 лет (24%), опрошенные со средним образованием и ниже (42%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (34%) и те, кто получает информацию из социальных сетей (41%) и телеграм-каналов (41%).
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|Март 2022
|Апрель 2022
|Май 2022
|Июнь 2022
|Июль 2022
|Август 2022
|Сентябрь 2022
|Ноябрь 2022
|Декабрь 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|Март 2023
|Апрель 2023
|Май 2023
|Июнь 2023
|Июль 2023
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|Январь 2024
|Февраль 2024
|Март 2024
|Апрель 2024
|Май 2024
|Июнь 2024
|Июль 2024
|Август 2024
|Сентябрь 2024
|Октябрь 2024
|Ноябрь 2024
|Декабрь 2024
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|24
|21
|24
|21
|20
|23
|17
|18
|20
|18
|19
|20
|20
|22
|21
|19
|19
|20
|19
|22
|21
|18
|13
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|32
|31
|33
|34
|36
|31
|30
|29
|35
|34
|34
|31
|38
|32
|36
|35
|31
|34
|33
|31
|33
|32
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|32
|33
|34
|31
|34
|37
|35
|34
|32
|35
|36
|29
|34
|32
|31
|35
|35
|32
|32
|35
|37
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|12
|9
|17
|15
|15
|13
|14
|11
|12
|11
|12
|12
|15
|14
|12
|13
|15
|14
|17
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – 76% (45% — определённо поддерживают, 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают – 16% опрошенных (7% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).
Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (83%), опрошенных старшего возраста (83% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных опрошенных (78% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичей (81%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%) и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (85%).
Ниже уровень поддержки среди женщин (71%), молодёжи до 24 лет (65%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%) и тех, кто доверяет ютуб каналам как источнику информации (57%).
Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине? (полная таблица)
|Февраль 2022
|Март 2022
|Апрель 2022
|Май 2022
|Июнь 2022
|Июль 2022
|Август 2022
|Сентябрь 2022
|Октябрь 2022
|Ноябрь 2022
|Декабрь 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|Март 2023
|Апрель 2023
|Май 2023
|Июнь 2023
|Июль 2023
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|Январь 2024
|Февраль 2024
|Март 2024
|Апрель 2024
|Май 2024
|Июнь 2024
|Июль 2024
|Август 2024
|Сентябрь 2024
|Октябрь 2024
|Ноябрь 2024
|Декабрь 2024
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|40
|45
|38
|41
|45
|39
|45
|42
|46
|48
|45
|48
|44
|44
|43
|46
|45
|44
|45
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|33
|30
|32
|32
|31
|35
|31
|35
|30
|28
|30
|31
|33
|31
|35
|30
|31
|33
|31
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|10
|10
|12
|11
|9
|11
|9
|9
|9
|9
|9
|8
|10
|10
|9
|9
|8
|9
|9
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|9
|8
|9
|9
|7
|7
|9
|7
|7
|7
|8
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
|8
|7
|10
|8
|8
|8
|7
|8
|8
|9
|9
|6
|6
|8
|7
|9
|9
|8
|9
Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (47%, эта доля практически не изменилась за прошедший год с ноября 2023 года) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. Стоит отметить, что в этом вопросе возможен множественный выбор (один человек мог выбрать несколько вариантов ответа), поэтому сумма ответов по столбцу превышает 100%.
Какие чувства у Вас вызывают военные действия России в Украине? (полная таблица)
|Февраль 2022
|Март 2022
|Август 2022
|Ноябрь 2022
|Март 2023
|Июнь 2023
|Сентябрь 2023
|Ноябрь 2023
|Июнь 2024
|Декабрь 2024
|Гнев, возмущение
|8
|8
|11
|11
|10
|8
|14
|10
|10
|10
|Стыд
|5
|5
|7
|6
|6
|8
|6
|5
|4
|4
|Подавленность, оцепенение
|6
|6
|6
|7
|6
|5
|6
|5
|5
|5
|Тревогу, страх, ужас
|31
|31
|31
|34
|35
|32
|34
|32
|33
|33
|Шок
|12
|12
|12
|11
|10
|11
|11
|10
|9
|9
|Удовлетворение, радость
|7
|7
|7
|5
|5
|7
|4
|5
|7
|6
|Воодушевление
|7
|7
|8
|5
|5
|6
|5
|6
|7
|7
|Гордость за Россию
|51
|51
|48
|42
|43
|43
|38
|45
|48
|47
|Другое
|4
|4
|4
|3
|4
|5
|2
|3
|3
|3
|Никаких особых чувств
|8
|8
|11
|8
|10
|8
|9
|10
|9
|9
Доля сторонников мирных переговоров превышает половину опрошенных (54%), однако в декабре их число несколько снизилось по сравнению с предыдущим замером в ноябре 2024 (57%). Доля сторонников продолжения военных действий в последние несколько месяцев не меняется (37%).
Чаще других говорят о том, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, женщины (60%), молодёжь до 24 лет (71%), жители городов населением более 500 тысяч человек (57%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (72%).
О необходимости продолжать военные действия, чаще других мужчины (46%), опрошенные старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (61%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (44%).
Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)
|Сентябрь 2022
|Октябрь 2022
|Ноябрь 2022
|Декабрь 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|Апрель 2023
|Май 2023
|Июнь 2023
|Июль 2023
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|Январь 2024
|Февраль 2024
|Март 2024
|Апрель 2024
|Май 2024
|Июнь 2024
|Июль 2024
|Август 2024
|Сентябрь 2024
|Октябрь 2024
|Ноябрь 2024
|Декабрь 2024
|Определенно продолжать военные действия
|29
|22
|24
|27
|27
|26
|26
|30
|26
|25
|24
|25
|24
|21
|25
|24
|26
|27
|26
|26
|23
|21
|26
|25
|24
|20
|24
|Скорее продолжать военные действия
|15
|14
|17
|13
|16
|16
|13
|18
|14
|16
|14
|14
|13
|15
|15
|16
|13
|13
|13
|17
|14
|13
|15
|14
|12
|15
|13
|Скорее начать мирные переговоры
|27
|31
|31
|29
|29
|29
|29
|28
|30
|27
|27
|28
|32
|33
|31
|31
|29
|26
|29
|30
|34
|32
|27
|30
|31
|34
|30
|Определенно начать мирные переговоры
|21
|26
|22
|21
|21
|19
|23
|17
|23
|24
|23
|23
|24
|24
|22
|21
|23
|22
|22
|20
|24
|26
|23
|24
|24
|23
|24
|Затрудняюсь ответить
|8
|7
|6
|10
|7
|11
|11
|7
|7
|8
|12
|11
|7
|7
|7
|9
|9
|13
|10
|8
|6
|9
|10
|8
|9
|9
|10
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо,в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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