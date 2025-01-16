Протестный потенциал и отношение россиян к антивоенным выступлениям в декабре 2024 года

За прошедшие полгода потенциал протеста снизился. Сократилась доля считающих, что протесты с экономическими и политическими требованиями возможны, а также доля готовых лично принять участие в таких протестах. В отношении антивоенных выступлений общество постепенно все больше склоняется в пользу ограничений таких акций.

За полгода, прошедшие с момента прошлого замера снизился потенциал протеста с экономическими требованиями, последний раз данный показатель был на таком низком уровне в 2016 году. На декабрь 2024 года, уровень ожидания массовых выступлений населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав составляет 14% (снижение на 7 п.п. с прошлого замера), уровень готовности личного участия в подобных акциях снизился до 13% (на 9 п.п.).

Допускают возможность выступлений с экономическими требованиями чаще других женщины (15%), опрошенные в возрасте 18-24 года (23%), из городов с населением более 500 тысяч человек (18%), респонденты с средним и ниже образованием (18%), менее обеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) – 17% те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (19%), и те, кто доверяет информации из телеграм-каналов (16%).

Реже допускают возможность протестов против падения уровня жизни, в защиту своих прав респонденты в возрасте 55 лет и старше (11%), москвичи (10%), респонденты высшим образованием (11%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (14%) и те, кто доверяет интернет-изданиям как источникам информации (12%).

О готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих чаще говорят прав мужчины (15%), жители сёл (15%), респонденты, которым едва хватает на еду (17%), респонденты с средним и ниже образованием (18%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (25%).

Реже говорят об этом женщины (11%), опрошенные в возрасте 18-24 года (7%), москвичи (6%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (10%), респонденты с высшим образованием (8%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%), те, кто доверяет информации Интернет-изданий (19%).

Также с последнего замера до уровня марта 2018 года снизился показатель потенциала протеста с политическими требованиями: 10% считают их возможными (снижение на 5 п.п. в сравнении с июлем 2024), 8% россиян готовы принять участие в них лично (снижение на 5 п.п.).

Возможность выступлений с политическими требованиями чаще отмечают опрошенные в возрасте 40-54 лет (18%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (17%), респонденты с высшим образованием (11%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (19%), не одобряет деятельность президента (18%), и те, кто доверяет информации телеграм-каналов (13%).

Реже говорят, что возможны выступления с политическими требованиями респонденты в возрасте 55 лет и старше (9%), респонденты, более обеспеченные респонденты (могут позволить себе товары длительного пользования (8%), опрошенные, проживающие в городах с населением менее 100 тысяч человек (6%), респонденты с средним и ниже образованием (9%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (8%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (9%).

Доля готовых лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (9%), жителей сёл (10%), респондентов, кому едва хватает на еду (13%), с средним и ниже образованием (10%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (18%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (16%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди опрошенных в возрасте 18-24 года (3%), жителей Москвы (4%), респондентов, среди опрошенных с высшим образованием (6%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (5%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (6%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (6%).

Что касается акций протеста, выступлений против СВО, то с момента начала замеров (в августе 2022 года) доли ответов продолжают сближаться, так, на 12 п.п. снизилась доля респондентов, которые считают, что власть не должна ограничивать свободу слова (45%), при этом, доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления за это время выросла на 6 п.п. (до 41%).

Доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления выше среди мужчин (43%), респондентов старшего возраста (55 лет и старше) — 49%, респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (43%), респондентов с высшим образованием (42%), жителей Москвы (49%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (45%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (50%) и тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (49%).

Доля тех, кто считает, что власть не должна ограничивать свободу слова выше среди женщин (46%), опрошенных, которым едва хватает на еду (48%), в возрасте 18-24 лет (55%), среди респондентов с профессиональным образованием (47%), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (50%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (71%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (65%), и тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (74%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии