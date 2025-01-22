Оценки жизненной ситуации: декабрь 2024

Оценки россиян их жизненной ситуации в последнее время находятся на достаточно высоком уровне, половину опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут. Две трети опрошенных оценивают свою жизненную ситуацию скорее позитивно («все в порядке», «все не так плохо»). В то же время оценки будущего не слишком позитивны — почти половина респондентов считают, что самые тяжелые времена еще впереди.

Около половины россиян сейчас устраивает та жизнь, которую они ведут – 51%. Отчасти устраивает, отчасти не устраивает жизнь каждого третьего опрошенного (35%), данные показатели практически не изменились за последние полгода. Ещё 13% респондентов сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут их не устраивает, данный показатель остается на минимальном уровне за всю историю замеров (максимальные значения отмечались в марте и июне 1992 года, и в сентябре 1998 года, тогда жизнь не устраивала две трети опрошенных).

Чаще говорят о том, что их устраивает жизнь, которую они ведут («вполне» и «по большей части» устраивает), – мужчины (57%), молодёжь до 24 лет (76%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (69%), жители Москвы (57%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%).

Чаще отмечают, что их не устраивает их жизнь («совершенно» и «по большей части» не устраивает), – женщины (14%), опрошенные старшего возраста (18% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (34%), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (16%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (18%).

В целом, оценки собственной жизненной ситуации у большей части опрошенных скорее позитивные. Продолжает расти доля тех, кто описывает свою жизненную ситуацию как «все в порядке» (20%) после значительного спада в сентябре 2021 года (до12%), также, почти половина опрошенных (47%) отвечают, что «все не так плохо и можно жить». Доля тех, кому «жить трудно, но можно терпеть» снижается в последние несколько лет (с сентября 2021 года) и на момент опроса составляет 27%.

Чаще всего говорят, что «все в полном порядке» мужчины (24%), молодежь (18-24 года) – 44%, более обеспеченные опрошенные (могут позволить себе товары длительного пользования) – 35%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%).

Чаще говорят, что «все не так плохо, и можно жить» женщины (48%), опрошенные в возрасте 40-54 года (49%), жители Москвы (53%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (59%).

О том, что «жить трудно, но можно терпеть» чаще говорят женщины (29%, и еще 6% уверены, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно»), респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 36%, респонденты, которым едва хватает на еду (46% и еще 19% отмечают, что «терпеть уже невозможно»), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (67% и 14% — «терпеть невозможно»), а также те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (29%).

Большинство опрошенных считают, что самые тяжелые времена еще впереди (45%), эта доля не изменилась с прошлого замера в июне 2024 года, однако снизилась на 13 п.п. с предыдущего пикового значения в июне 2023 года (58%). Данный показатель с декабря 2018 года остается на довольно высоком уровне (в диапазоне вокруг 50% отметки), в предыдущий раз подобные оценки отмечались в 2008-2009 годах. О том, что самые тяжелые времена уже позади говорят 18% опрошенных, еще четверть (26%) считают, что мы переживаем их сейчас.

Чаще всего говорят о том, что самые тяжелые времена уже позади молодежь (18-24 года) – 30%, более обеспеченные опрошенные (могут позволить себе товары длительного пользования) – 22%, жители Москвы (24%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), и те, кто доверяет телевидению, как источнику информации (21%)

Чаще говорят о том, что самые тяжелые времена еще впереди, опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – 48%, респонденты, которым едва хватает на еду (57%), жители сёл (50%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (67%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (64%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии