Журнал «Вестник общественного мнения» № 1 (135) за 2024 год 23.01.202522.01.2025 Версия для печати НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+ Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку. vom2024 Скачать PDF-файл