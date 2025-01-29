Представления о росте цен, отказ от покупок из-за нехватки средств, расходы на питание в семейном бюджете: декабрь 2024

Более половины опрошенных говорят, что за последние 12 месяцев рост цен составил до 30%. Большинство респондентов уверены, что цены продолжат расти также или быстрее, чем сейчас. До четверти опрошенных за последние полгода отказывались от покупки необходимых продуктов питания. Две трети опрошенных тратят на питание до половины доходов семьи, однако доля таких расходов в общем бюджете семьи постепенно снижается.

Более половины россиян считают, что за последний год цены в среднем выросли менее, чем на 30%. Каждый четвертый опрошенный считает, что цены выросли на 30-50%, а каждый десятый — более чем на 50%.

Около трети респондентов (37%) уверены, что цены будут расти быстрее чем сейчас. Почти половина опрошенных считают, что цены будут расти также, как и сейчас. Снижаются доли опрошенных, считающих, что рост цен замедлится (5%) или остановится (6%).

Чаще говорят о том, что цены будут расти также как сейчас – молодёжь до 24 лет (55%), респонденты с высшим образованием (52%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (50%), жители Москвы (69%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), а также те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (52%).

Чаще говорят о том, что цены будут расти быстрее, чем сейчас – женщины (39%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (40%), те, кому едва хватает на еду (50%), жители сёл (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (60%).

За прошедшие полгода не изменились доли тех, кому приходилось отказываться из-за нехватки денег от покупки необходимых продуктов питания (24%), необходимой одежды и обуви (35%), необходимых крупных покупок для дома (56%). Наибольшие значения этих показателей отмечались в августе 2021 года, после снижения весной 2022 года они остаются примерно на одном уровне.

Приходилось за последние 6 месяцев из-за нехватки денег отказываться от покупки… (в %% от всех опрошенных) (таблица)

авг.21 апр.22 мар.23 авг.23 дек.23 июн.24 дек.24 необходимых продуктов питания 39 28 29 25 28 25 24 необходимой одежды и обуви 52 35 39 35 38 34 35 необходимых крупных покупок для дома 71 53 56 56 57 55 56

Чаще говорят о том, что пришлось отказаться от покупки необходимых продуктов питания – женщины (28%), опрошенные старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (61%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (35%).

Чаще говорят о том, что пришлось отказаться от покупки необходимой одежды и обуви – женщины (40%), опрошенные старшего возраста (42% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (72%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%).

Чаще говорят о том, что пришлось отказаться от необходимых крупных покупок для дома – женщины (62%), опрошенные в возрасте 40-54 года (63%), те, кому едва хватает на еду (81%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (71%).

Жители Москвы, молодежь и мужчины реже всего говорили, что им пришлось отказаться от покупок за последние полгода из-за роста цен.

Треть опрошенных (32%) тратят на питание «менее половины» дохода, еще 37% – «примерно половину» доходов. В сумме порядка четверти опрошенных говорят, что на питание у них уходит «примерно две трети» (16%) или «почти все» (10%). С апреля 2017 года на 11 п.п. увеличилась доля респондентов, которые тратят на питание «менее половины» своего дохода.

Чаще говорят о том, что на питание уходит две трети и более доходов опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – 35%, те, кому едва хватает на еду (52%), %), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (31%), и те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%).

Менее половины доходов уходит на питание чаще у женщин (29%), молодёжи до 24 лет (44%), респондентов с высшим образованием (37%), опрошенных, которые могут позволить себе товары длительного пользования (48%), жителей Москвы (49%), и тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%).

Большинство респондентов не получают единовременных выплат (81%) эта доля увеличилась на 9 п.п. с прошлого замера в марте 2023 года. Чаще всего получают выплаты семьям с детьми (9%) или выплаты пенсионерам (7%)

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии