Оценки изменений, произошедших в различных сферах жизни в 2024 году

По итогам 2024 года респонденты чаще всего говорят об ухудшении отношений со странами Запада и НАТО, хотя пик отрицательных оценок приходился на 2022 год. Респонденты также часто отмечают ухудшение состояния окружающей среды (в связи с разливом мазута в Керченском проливе), а также ухудшение отношений между людьми разных национальностей. Позитивные ответы превышают негативные только в оценках положения России на международной арене и работы СМИ. Рост положительных оценок сохраняется по вопросу о возможности хорошо зарабатывать, хотя доля негативных оценок по-прежнему преобладает.

По мнению респондентов в 2024 году практически во всех сферах жизни положение дел либо осталось без изменений, либо ухудшилось. Исключением является только мнение о положении России на международной арене, а также о деятельности средств массовой информации, где доля положительных оценок превышает долю негативных (33%/29% и 25%/15% соответственно).

Респонденты прежде всего отмечают ухудшения в следующих сферах: отношения России со странами Запада – 69%, состояние окружающей среды – 45% (ухудшение отмечается в последние несколько лет — с декабря 2022 года этот показатель вырос на 21 п.п. ), отношение между людьми разных национальностей — 39% (рост на 19 п.п. с декабря 2019 года), уровень жизни основной части населения России – 38%, работа больниц, поликлиник – 36% (здесь фиксируется увеличение числа ответов «не изменилось»: рост на 20 п.п. с декабря 2019 года).

Подробнее о представлениях россиян об изменениях в различных сферах за 2023 год.

Наибольшее изменение положения к худшему на основании ответов опрошенных отмечается в сфере отношения со странами Запада и НАТО (- 66 п.п.) (т.е. доля тех, кто считает, что отношения улучшились меньше доли тех, кто считает, что отношения ухудшились).

Респонденты скорее негативно оценивают изменение состояния окружающей среды в прошедшем году. Негативных оценок (тех, кто считает, что ситуация изменилась к худшему) больше чем позитивных (тех, кто считает, что состояние изменилось к лучшему) (-31 п.п.). Примерно так же (-29 п.п.) оценивается изменение отношений между людьми разных национальностей – доля тех, кто говорит о негативных изменениях превышает долю тех, кто отметил позитивное изменение ситуации.

Практически не отличаются оценки работы полиции и других правоохранительных органов (-2 п.п.) и работы образовательных учреждений – примерно равные доли опрошенных считают, что положение изменилось к худшему и к лучшему, однако чуть больше доли тех, кто оценивают изменения за прошедший год в этих сферах к худшему.

Только в двух сферах доли ответов об изменениях к лучшему превышают доли ответов об изменениях к худшему – деятельность тв, радио и печатных СМИ (+10 п.п.) и положение России на международной арене (+4 п.п.).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии