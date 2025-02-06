Общественное мнение о возможности социальных и экономических потрясений в 2025 году

Большая часть россиян не ждет в наступившем году серьезных социальных и экономических потрясений. Однако, обеспокоенность выросла по сравнению с прошлым годом. Так, сегодня две пятых респондентов считают возможным в наступившем году экономический кризис, треть говорят о возможности вооружённого конфликта с США и странами НАТО, а также столкновений на национальной почве. Чуть меньшее число опрошенных считают возможными массовые волнения и протесты.

Ожидания от наступившего года не отличаются большим оптимизмом. Четверо из десяти респондентов (42%) считают, что в 2025 году возможен экономический кризис. Каждый третий допускает возможность вооружённого конфликта с США/ странами НАТО (34%), массовых столкновений/ вспышек насилия на национальной почве (33%), массовых волнений и протестов населения (30%).

За прошедший год на 10 п.п. выросла доля опрошенных, которые считают возможным экономический кризис (41%). Говорят, об обратном около половины респондентов – 48%, их число снизилось на 11 п.п.

Доля тех, кто допускает возможность экономического кризиса в России в 2025 году, выше среди женщин (47%), менее обеспеченных респондентов (51% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл и городов с населением 500 тысяч человек и более (по 44%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (51%).

Доля тех, кто допускает возможность экономического кризиса в России в 2025 году, ниже среди мужчин (35%), более обеспеченных респондентов (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей городов с населением до 100 тысяч человек (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (31%).

Почти две трети опрошенных не считают возможными массовые волнения и протесты населения в наступившем году, доля таких респондентов плавно растёт с конца 2021 года (на 18 п.п.). При этом трое из десяти считают, что в 2025 году возможны протесты населения (снижение на 18 п.п. с декабря 2021 года).

Считают возможными массовые волнения и протесты в 2025 году чаще женщины (34%), молодёжь до 24 лет (39%), менее обеспеченные респонденты (39% среди те, которым едва хватает на еду), жители сёл (34%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%).

Считают невозможными массовые волнения и протесты в 2025 году чаще мужчины (69%), опрошенные старшего возраста (70% в возрасте лет и старше), более обеспеченные респонденты (67% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (73%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%).

Мнение о возможности массовых столкновений и вспышек насилия на национальной почве остаётся практически неизменным с конца 2021 года. Тогда, так же как и сейчас, треть опрошенных говорили о том, что подобные столкновения возможны, а больше половины респондентов имели противоположное мнение.

Мнение о том, что в 2025 году в России возможны массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве, больше распространено среди женщин (36%), молодёжи до 24 лет (37%), менее обеспеченных респондентов (44% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (38%).

Мнение о том, что в 2025 году в России невозможны массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве, больше распространено среди мужчин (66%), опрошенных старшего возраста (64% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (64% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичей (70%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (68%).

Половина респондентов полагают, что вооружённый конфликт с США/ странами НАТО в 2025 году невозможен, о том, что такое может произойти говорит каждый третий опрошенный (34%).

Доля респондентов, придерживающихся мнения, что в 2025 году возможен вооруженный конфликт с США, странами НАТО, выше среди женщин (39%), менее обеспеченных респондентов (49% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей села (37%), тех, кто считает, что ела в стране идут по неверному пути (47%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

Доля респондентов, придерживающихся мнения, что в 2025 году вооруженный конфликт с США, странами НАТО невозможен, выше среди мужчин (60%), более обеспеченных респондентов (56% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичей (65%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии