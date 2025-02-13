Показатели социального самочувствия в январе 2025 года

По словам большинства опрошенных, они сами и окружающие их люди чаще испытывают гордость за свой народ и надежду (эти показатели с прошлого года еще немного выросли), а также уверенность в завтрашнем дне. При этом, для различных социальных групп характерны разные настроения. Так, наиболее позитивно настроены самые благополучные слои населения и сторонники власти. Люди с малым достатком, а также оппозиционно настроенные граждане заметно чаще говорят о надежде, усталости, обиде, безразличии и страхе.

По мнению россиян, в последнее время среди окружающих окрепли следующие чувства: гордость за свой народ (38%), надежда (34%) и усталость, безразличие (18%). Эти же чувства, респонденты отмечают и у себя лично: гордость за свой народ (40%) и надежда (39%), на третьем месте — уверенность в завтрашнем дне (19%).

Опрошенные чаще отмечают у окружающих обиду за свой народ, усталость, безразличие, страх, озлобленность, агрессивность и зависть. Наоборот, чаще отмечают у себя, нежели у окружающих – надежду и уверенность в завтрашнем дне.

В целом, отмечают какие-либо позитивные чувства у окружающих — 64% опрошенных, у себя — 71% опрошенных. В то же время, говорят о том, что среди окружающих окрепли негативные чувства — 59% респондентов, а отмечают их у себя — 49%.

Самые молодые опрошенные, в возрасте 18-24 лет, реже респондентов из других возрастных групп испытывают гордость за свой народ (36%), надежду (34%), уверенность в завтрашнем дне (12%), однако чаще других респондентов говорят об усталости, безразличии (19%), чувстве ответственности за происходящее (18%), страхе (16%).

У респондентов 55 лет и старше преобладают гордость за свой народ (39%) надежда (41%), и уверенность в завтрашнем дне (19%), но, по сравнению с другими возрастными группами, они реже отмечают усталость, безразличие (8%) и страх (7%).

Респонденты, которым едва хватает на еду, говорят о том, что у них окрепли чувства следующие чувства: надежда (34%), гордость за свой народ (27%), усталость и безразличие (16%), а также чаще остальных отмечают у себя обиду за свой народ (14%), отчаяние (8%), одиночество, заброшенность (8%), страх (12%), обиду (8%).

Опрошенные, которые могут позволить себе товары длительного пользования чаще других переживают чувство надежды (40%), гордости за свой народ (47%), уверенности в завтрашнем дне (23%), ответственности за происходящее (15%), собственного достоинства (16%), свободы (13%).

Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении и тех, кто одобряет деятельность президента, преобладают следующие чувства: гордость за свой народ (49%, 44% соответственно), надежда (44%, 41%), уверенность в завтрашнем дне (23%, 21%), чувство ответственности за происходящее (15%, 14%), чувство собственного достоинства (14%, 12%) и свободы (12%, 11%).

Среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути и тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента, преобладают следующие чувства: обида за свой народ (по 24%), усталость, безразличие (22%, 26%), стыд за происходящее (16%, 15%), отчаяние (12%, 16%), страх (16%, 18%), растерянность (16, 18%).

Те, кто поддерживают действия российских войск в Украине, в первую очередь испытывают гордость за свой народ (45%), надежду (41%) и уверенность в завтрашнем дне (21%).

Те, кто не поддерживают действия российских войск в Украине, чувствуют надежду (32%), обиду за свой народ (21%), гордость за свой народ (21%), страх (18%), усталость, безразличие (17%), растерянность (15%), чувство стыда за происходящее (13%) и отчаяние (11%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии