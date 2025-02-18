Запомнившиеся события последних недель: январь 2025

В январе опрошенные чаще всего говорили, что из событий последних недель им более всего запомнились инаугурация Трампа, его первые законы и возможность переговоров России и США. Кроме того, респонденты отмечали события СВО, январские праздники (Новый год, Рождество, Крещение и т.д.), разлив мазута в Черном море, атаки беспилотников на территорию России и выборы в Белоруссии.

Наиболее запомнившимся событием января стала инаугурация Трампа, а также начало его работы на посту президента – подписание новых законов, высказывания, возможность переговоров с В. Путиным о ситуации вокруг Украины и т.д. Какие-либо события, связанные с СВО упомянули в сумме 15% опрошенных (8% — СВО, 7% — успехи на СВО). Каждый десятый (11%) называл январские праздники (в т.ч. Новый год, Рождество, Крещение). 7% запомнился разлив мазута в Черном море.

В целом, хотя более трети опрошенных (37%) не назвали никаких запомнившихся событий (17% — нет запомнившихся событий, 20% — затруднились ответить), этот показатель чуть ниже, чем в конце прошлого года (46% в декабре 2024).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии