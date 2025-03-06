Массовые представления о праздниках: 8 марта и 23 февраля

Для большинства опрошенных «8 марта» – это женский день, однако последние годы растёт доля тех респондентов, кто считает, что это Международный день солидарности трудящихся женщин. «23 февраля» в представлении россиян – это День защитника Отечества.

Пожелания женщин относительно подарков на 8 марта в целом совпадают планами мужчин на то, что они собираются дарить в этот день: половина респондентов собираются дарить/ получать цветы, каждый десятый опрошенный – конфеты и другие сладости, духи, косметику, украшения, драгоценности.

Для более чем половины опрошенных «23 февраля» – это, в первую очередь, День защитника Отечества (58%). Для каждого пятого – это День Советской армии и Военно-морского флота, ещё 15% воспринимают «23 февраля» как мужской праздник. По 3% респондентов говорят, что это дополнительный выходной, или вообще не считают этот день праздничным.

Чаще других воспринимают «23 февраля» как День защитника Отечества женщины (63%), молодёжь до 24 лет (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%).

Считают, «что 23 февраля» – это День Советской армии и Военно-морского флота, чаще других мужчины (27%), опрошенные старшего возраста (34% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

«23 февраля» чаще воспринимается просто дополнительным выходным или вообще не считается праздничным днём оппозиционно настроенными гражданами: те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (6% и 8% соответственно) и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (по 8%).

Для двух третей (66%) опрошенных «8 марта» – это женский праздник. Так отвечают большинство респондентов, на протяжении всего периода замеров по данному вопросу. С 2010 года плавно увеличивается доля опрошенных, которые считают «8 марта» Международным днём солидарности трудящихся женщин – 20% (рост на 11 п.п.). Называют этот день праздником начала весны 8% опрошенных. Для 3% респондентов «8 марта» не является праздником, а для 2% — это дополнительный выходной.

Чаще говорят о «8 марта» как о женском празднике молодёжь до 24 лет (72%), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (71% и 69% соответственно). Воспринимают «8 марта» как Международный день солидарности трудящихся женщин чаще москвичи (29%). Чаще говорят, что «8 марта» – это праздник начала весны, женщины (12%) и опрошенные старшего возраста (12% среди респондентов возрасте 55 лет и старше).

Список желаемых женщинами подарков на 8 марта в целом совпадает с тем, что мужчины собираются дарить. Так, половина опрошенных женщин хотели бы получить в подарок цветы (49%), а половина опрошенных мужчин собираются дарить любимым цветы (52%).

Заметно реже женщины называли духи, косметику (11%), украшения, драгоценности (10%), конфеты и другие сладости (8%), деньги (6%). Не собираются получать подарки 7% женщин, говорят, что не от кого получать 7%.

Мужчины также собираются дарить конфеты, торт, сладости (12%), духи, косметику, парфюмерию (7%), украшения, драгоценности (6%) и деньги (3%). Не собираются дарить подарки 5% мужчин, 7% говорят, что дарить подарки некому.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии