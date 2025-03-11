Массовые представления об отношениях России с Америкой и странами Запада

Отношение россиян к США заметно улучшилось на фоне продолжающихся переговоров, которые стали самым запоминающимся событием февраля. Почти две трети опрошенных оценивают отношения между Россией и США как плохие. Большинство респондентов плохо относится к Джо Байдену, при этом большая часть хорошо относится к Дональду Трампу. Хорошее отношение к Трампу обусловлено его попытками урегулировать украинский конфликт и наладить отношения с Россией. Почти половина опрошенных считают, что после избрания Трампа отношения между Россией и США улучшатся. Половина ожидает, что после завершения конфликта отношения между Россией и Западом нормализуются. Более половины поддерживают идею расширения связей со странами Запада.

Самым запомнившимся событием февраля стали переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, об этом говорили четверть опрошенных (23%). Ещё 12% респондентов упомянули телефонный разговор В. Путина с Д. Трампом, а также их возможную встречу в будущем. События, связанные с СВО называли также 12%, в том числе 8% — просто события на СВО, Украине, 4% — успехи на СВО. Для 6% опрошенных запомнившимися событиями стали первые действия вновь избранного президента США Д. Трампа. Не смогли назвать события 41% респондентов: для 21% — таковых вовсе не было, 20% — затруднились ответить.

На фоне начавшихся переговоров по урегулированию конфликта в Украине (к которым большинство россиян относятся положитель н о ), резко улучшилось отношение к США – до 30% (рост на 14 п.п. с сентября 2024 года). Однако половина опрошенных (51%) по-прежнему относятся к Америке плохо (в том числе 21% — очень плохо, а 30% — в основном плохо).

Лучше других относятся к Америке молодёжь до 24 лет (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (54%).

Хуже других относятся к Америке опрошенные старшего возраста (52% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), москвичи (63%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (52%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (54%).

Большинство россиян (63%) негативно оценивают нынешние отношения между Россией и США, однако число таких опрошенных снизилось с мая 2021 на 24 п.п.. Так, сейчас каждый третий называет настоящие отношения между РФ и США прохладными, каждый четвёртый – напряжёнными, а 6% респондентов – враждебными. 22% опрошенных считают, что между Россией и Америкой сложились нормальные, спокойные отношения, а 9% говорили о хороших отношениях (дружественные – 4%, хорошие, добрососедские – 5%).

Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения между Россией и США? (таблица)

Сентябрь 2001 Март 2002 Апрель 2002 Май 2002 Июль 2002 Август 2002 Март 2003 Май 2003 Август 2003 Октябрь 2003 Март 2004 Август 2004 Октябрь 2004 Февраль 2005 Октябрь 2005 Август 2006 Июнь 2009 Август 2009 Февраль 2010 Февраль 2012 Январь 2013 Январь 2014 Март 2014 Сентябрь 2014 Январь 2015 Октябрь 2015 Август 2017 Август 2019 Май 2021 Февраль 2025 Дружественные 7 3 5 8 10 6 7 5 6 8 6 8 11 8 12 8 8 8 7 4 8 4 2 1 1 0 2 2 1 4 Хорошие, добрососедские 13 10 12 12 16 16 10 8 15 14 15 13 11 11 9 9 7 10 6 6 7 4 3 1 1 1 4 2 2 5 Нормальные, спокойные 42 29 37 45 42 45 35 39 44 46 45 45 41 45 39 43 34 42 37 32 25 31 14 1 2 4 12 14 7 22 Прохладные 25 30 28 18 16 20 28 31 21 18 21 22 23 22 25 24 31 26 32 26 38 40 29 11 13 18 24 27 31 32 Напряженные 8 18 13 12 6 6 15 11 8 8 7 8 9 7 10 9 13 7 12 21 15 13 35 43 37 45 37 40 40 26 Враждебные 1 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 12 39 42 29 16 11 16 6 Затрудняюсь ответить 5 7 4 3 9 6 5 5 4 4 5 3 3 6 4 6 5 4 3 7 5 4 4 3 3 3 5 5 2 6

Половина опрошенных (51%) хорошо относятся к вновь избранному президенту США Д. Трампу, тогда как большинство респондентов говорят о своём плохом отношении к уже бывшему президенту – Дж. Байдену (79%). За четыре прошедших года отношение к Д. Трампу улучшилось вдвое (на 26 п.п. с января 2021 года), в то время как к Дж. Байдену – ухудшилось, причём более чем в два раза (рост негативного отношения на 44 п.п.).

В основном респонденты хорошо к Д. Трампу из-за его попыток остановить украинский конфликт: «есть надежда, что закончится война/ способствует миру между Россией и Украиной» — 29%, «соглашается на переговоры» — 12% и наладить отношения с Россией: «пытается наладить дружеские отношения с Россией, восстанавливает связи» — 26%, а также из-за его человеческих качеств: «человек дела, хороший политик, настоящий мужик» — 15%, «умный, трезвый, адекватный, лучше, чем предыдущий президент» — 13%.

Те, кто плохо относится к Д. Трампу, приводят следующие суждения: «не верю ему, не доверяю, хитрый, себе на уме» — 15%, «он против России, ничего не сделал для нас» — 12%, «непредсказуемый, неуравновешенный, клоун, несерьёзный» — 7%, «бизнесмен, торгаш», «поддерживает Украину», «пока ничего не сделал» — по 6%.

С первого президентского срока Д. Трампа (2016 год) до 44% снизилась доля опрошенных, которые ожидают улучшения отношений между Россией и США после избрания Д. Трампа президентом (снижение на 10 п.п.). Растёт число тех, кто считает, что отношения не изменятся – до 34% (рост на 7 п.п.). 8% респондентов думают, что отношения ухудшатся, в 2016 году таких было только 2%.

Более половины опрошенных (58%) поддерживают дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей, сближение со странами Запада, однако их число за последние 25 лет сократилось на 21 п.п. Напротив, каждый четвертый респондент (26%) считает, что необходимо сокращать связи, отдаляться от стран Запада, пик таких настроений приходился на июль 2015 года.

Половина респондентов (50%) ожидают, что после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма отношения между Россией и странами Запада постепенно вернутся к тем, которые были до этого. При этом каждый третий опрошенный (32%) считает, что нас ожидает нарастание напряжения, новый виток «холодной войны». Доля обеих групп опрошенных несколько сокращается в связи с ростом числа затруднившихся с ответом.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии