Массовые представления об отношениях России с Америкой и странами Запада

Отношение россиян к США заметно улучшилось на фоне продолжающихся переговоров, которые стали самым запоминающимся событием февраля. Почти две трети опрошенных оценивают отношения между Россией и США как плохие. Большинство респондентов плохо относится к Джо Байдену, при этом большая часть хорошо относится к Дональду Трампу. Хорошее отношение к Трампу обусловлено его попытками урегулировать украинский конфликт и наладить отношения с Россией. Почти половина опрошенных считают, что после избрания Трампа отношения между Россией и США улучшатся. Половина ожидает, что после завершения конфликта отношения между Россией и Западом нормализуются. Более половины поддерживают идею расширения связей со странами Запада.
Самым запомнившимся событием февраля стали переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, об этом говорили четверть опрошенных (23%). Ещё 12% респондентов упомянули телефонный разговор В. Путина с Д. Трампом, а также их возможную встречу в будущем. События, связанные с СВО называли также 12%, в том числе 8% — просто события на СВО, Украине, 4% — успехи на СВО. Для 6% опрошенных запомнившимися событиями стали первые действия вновь избранного президента США Д. Трампа. Не смогли назвать события 41% респондентов: для 21% — таковых вовсе не было, 20% — затруднились ответить.
На фоне начавшихся переговоров по урегулированию конфликта в Украине (к которым большинство россиян относятся положительно), резко улучшилось отношение к США – до 30% (рост на 14 п.п. с сентября 2024 года). Однако половина опрошенных (51%) по-прежнему относятся к Америке плохо (в том числе 21% — очень плохо, а 30% — в основном плохо).
Лучше других относятся к Америке молодёжь до 24 лет (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (54%).
Хуже других относятся к Америке опрошенные старшего возраста (52% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), москвичи (63%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (52%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (54%).
Большинство россиян (63%) негативно оценивают нынешние отношения между Россией и США, однако число таких опрошенных снизилось с мая 2021 на 24 п.п.. Так, сейчас каждый третий называет настоящие отношения между РФ и США прохладными, каждый четвёртый – напряжёнными, а 6% респондентов – враждебными. 22% опрошенных считают, что между Россией и Америкой сложились нормальные, спокойные отношения, а 9% говорили о хороших отношениях (дружественные – 4%, хорошие, добрососедские – 5%).
Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения между Россией и США? (таблица)
|Сентябрь 2001
|Март 2002
|Апрель 2002
|Май 2002
|Июль 2002
|Август 2002
|Март 2003
|Май 2003
|Август 2003
|Октябрь 2003
|Март 2004
|Август 2004
|Октябрь 2004
|Февраль 2005
|Октябрь 2005
|Август 2006
|Июнь 2009
|Август 2009
|Февраль 2010
|Февраль 2012
|Январь 2013
|Январь 2014
|Март 2014
|Сентябрь 2014
|Январь 2015
|Октябрь 2015
|Август 2017
|Август 2019
|Май 2021
|Февраль 2025
|Дружественные
|7
|3
|5
|8
|10
|6
|7
|5
|6
|8
|6
|8
|11
|8
|12
|8
|8
|8
|7
|4
|8
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|1
|4
|Хорошие, добрососедские
|13
|10
|12
|12
|16
|16
|10
|8
|15
|14
|15
|13
|11
|11
|9
|9
|7
|10
|6
|6
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|5
|Нормальные, спокойные
|42
|29
|37
|45
|42
|45
|35
|39
|44
|46
|45
|45
|41
|45
|39
|43
|34
|42
|37
|32
|25
|31
|14
|1
|2
|4
|12
|14
|7
|22
|Прохладные
|25
|30
|28
|18
|16
|20
|28
|31
|21
|18
|21
|22
|23
|22
|25
|24
|31
|26
|32
|26
|38
|40
|29
|11
|13
|18
|24
|27
|31
|32
|Напряженные
|8
|18
|13
|12
|6
|6
|15
|11
|8
|8
|7
|8
|9
|7
|10
|9
|13
|7
|12
|21
|15
|13
|35
|43
|37
|45
|37
|40
|40
|26
|Враждебные
|1
|4
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|4
|2
|3
|12
|39
|42
|29
|16
|11
|16
|6
|Затрудняюсь ответить
|5
|7
|4
|3
|9
|6
|5
|5
|4
|4
|5
|3
|3
|6
|4
|6
|5
|4
|3
|7
|5
|4
|4
|3
|3
|3
|5
|5
|2
|6
Половина опрошенных (51%) хорошо относятся к вновь избранному президенту США Д. Трампу, тогда как большинство респондентов говорят о своём плохом отношении к уже бывшему президенту – Дж. Байдену (79%). За четыре прошедших года отношение к Д. Трампу улучшилось вдвое (на 26 п.п. с января 2021 года), в то время как к Дж. Байдену – ухудшилось, причём более чем в два раза (рост негативного отношения на 44 п.п.).
В основном респонденты хорошо к Д. Трампу из-за его попыток остановить украинский конфликт: «есть надежда, что закончится война/ способствует миру между Россией и Украиной» — 29%, «соглашается на переговоры» — 12% и наладить отношения с Россией: «пытается наладить дружеские отношения с Россией, восстанавливает связи» — 26%, а также из-за его человеческих качеств: «человек дела, хороший политик, настоящий мужик» — 15%, «умный, трезвый, адекватный, лучше, чем предыдущий президент» — 13%.
Те, кто плохо относится к Д. Трампу, приводят следующие суждения: «не верю ему, не доверяю, хитрый, себе на уме» — 15%, «он против России, ничего не сделал для нас» — 12%, «непредсказуемый, неуравновешенный, клоун, несерьёзный» — 7%, «бизнесмен, торгаш», «поддерживает Украину», «пока ничего не сделал» — по 6%.
С первого президентского срока Д. Трампа (2016 год) до 44% снизилась доля опрошенных, которые ожидают улучшения отношений между Россией и США после избрания Д. Трампа президентом (снижение на 10 п.п.). Растёт число тех, кто считает, что отношения не изменятся – до 34% (рост на 7 п.п.). 8% респондентов думают, что отношения ухудшатся, в 2016 году таких было только 2%.
Более половины опрошенных (58%) поддерживают дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей, сближение со странами Запада, однако их число за последние 25 лет сократилось на 21 п.п. Напротив, каждый четвертый респондент (26%) считает, что необходимо сокращать связи, отдаляться от стран Запада, пик таких настроений приходился на июль 2015 года.
Половина респондентов (50%) ожидают, что после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма отношения между Россией и странами Запада постепенно вернутся к тем, которые были до этого. При этом каждый третий опрошенный (32%) считает, что нас ожидает нарастание напряжения, новый виток «холодной войны». Доля обеих групп опрошенных несколько сокращается в связи с ростом числа затруднившихся с ответом.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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