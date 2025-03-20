Сберегательное поведение россиян в феврале 2025 года

У двух третей опрошенных и их семей в настоящее время нет каких-либо накоплений, эта цифра довольно устойчива. Чаще всего россияне считают настоящее время не хорошим, но и не плохим для того, чтобы делать сбережения. Преобладает мнение, что в будущем будет примерно столько же возможностей делать сбережения как и сейчас. Лучшими способами сохранения накоплений россияне считают банковские вклады в рублях, недвижимость и наличные рубли. Почти у каждого второго есть долгосрочная финансовая цель, чаще всего люди копят на покупку недвижимости, отдых или машину.

У двух третей опрошенных и их семей в настоящее время отсутствуют какие-либо сбережения, число таких респондентов выросло на 4 п.п. с августа 2024 года. Говорят о том, что у них лично и их семей есть накопления, треть опрошенных (снижение на 3 п.п. с августа 2024 года).

Чаще других говорят о том, что у них лично и их семьи есть сбережения, мужчины (35%), молодёжь до 24 лет (37%), респонденты с высшим образованием (39%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (37%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), те, кто одобряет детальность В. Путина на посту президента (33%).

Чаще других говорят о том, что у них лично и их семьи нет сбережений женщины (69%), опрошенные старшего возраста (70% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (75%), менее обеспеченные респонденты (86% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (69%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (71%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (74%).

Размеры сбережений россиян несколько снизились по сравнению с прошлым замером (август 2024 года). Так, у 14% респондентов сбережения составляют меньше ежемесячного дохода семьи (рост на 4 п.п.), у трёх из десяти опрошенных (29%) размер сбережений равен ежемесячному доходу семьи (рост на 4 п.п.). 27% респондентов говорили о наличии сбережений, которые равны доходу семьи за 2-3 месяца, 13% — 4-12 месяцев, 8% — больше семейного дохода за год.

В обществе нет однозначного мнения о том, подходящее сейчас время для накопления сбережений или нет. Так, примерно равные доли опрошенных придерживаются противоположных позиций: 28% респондентов говорят о том, что сейчас хорошее время, чтобы делать сбережения, а 24% считают это время плохим. Однако чаще всего опрошенные говорят, что время не хорошее, но и не плохое – 37% (снижение на 6% с февраля 2023).

Считают, что сейчас хорошее время длят того, чтобы делать сбережения чаще молодёжь до 24 лет (41%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (30%).

Считают, что сейчас не хорошее, но и не плохое время длят того, чтобы делать сбережения чаще более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (39%).

Считают, что сейчас плохое время для того, чтобы делать сбережения чаще опрошенные старшего возраста (29%), менее обеспеченные опрошенные (38% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).

Оценка возможностей делать сбережения в будущем несколько отличается от оценки возможностей делать сбережения в настоящее время. Так, каждый четвёртый считает, что через год будет меньше возможностей делать накопления, в то время как 16% полагают, что возможностей станет больше (плавный рост с ноября 2017 года на 10 п.п.). Однако по-прежнему респонденты чаще думают, что в ближайший год будет столько же возможностей делать сбережения – 46% (снижение на 4 п.п. с января 2024 года).

Мнение о том, что в ближайший год будет больше возможностей делать сбережения, больше распространено среди молодёжи до 24 лет (31%), более обеспеченных респондентов (22% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (20%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).

Мнение о том, что в ближайший год будет примерно столько же возможностей делать сбережения, больше распространено среди молодёжи до 24 лет (50%), более обеспеченных респондентов (50% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), жителей Москвы (52%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Мнение о том, что в ближайший год будет меньше возможностей делать сбережения, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (29% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (39% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (по 29%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%).

Несмотря на небольшое снижение (на 4 п.п.), рублёвый счёт в банке остаётся приоритетным способом хранения сбережений среди россиян – 43%. Трое из десяти опрошенных (32%) говорят, что лучше всего хранить сбережения в недвижимости, каждый четвёртый – в наличных рублях (23%), каждый десятый – в изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах (11%). 6% опрошенных считают, что сейчас лучше хранить накопления в ценных бумагах, по 5% респондентов считают, что в криптовалюте или наличной валюте.

Молодёжь чаще других возрастных групп отдаёт предпочтения следующим способам сбережений: недвижимость (39%), изделия из драгоценных металлов, антиквариат, картины (19%), ценные бумаги (12%), наличная валюта (9%), счёт в банке в валюте (11%). Опрошенные старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) считают лучшим способом хранить накопления на счёте в банке в рублях (46%).

Менее обеспеченные опрошенные чаще более обеспеченных респондентов считают, что лучше всего хранить сбережения в наличных рублях (29%). Более обеспеченные респонденты считают более предпочтительными следующие способы сбережения: рублёвый счёт в банке (45%), в недвижимости (35%), изделиях из драгоценных металлов, антиквариат, картинах (13%), в ценных бумагах (8%).

У половины респондентов есть долгосрочная финансовая цель, число таких опрошенных выросло на 4 п.п. с февраля 2023 года. Чаще всего опрошенные копят на квартиру, дом или дачу (22%), на отдых, путешествие (13%), машину (11%). Реже опрошенные сберегают средства для медицинских целей (6%), пенсии (5%), образования (5%), чтобы открыть собственное дело (4%), ещё 2% копят на переезд в другой город или страну. Нет долгосрочной финансовой цели у 43% опрошенных.

Молодёжь до 24 лет чаще чем старшие возрастные группы имеет долгосрочную финансовую цель (70%), опрошенные этой возрастной категории чаще копят на недвижимость (32%), покупку машины (21%), отдых или путешествие (19%), открытие собственного дела (14%), образование (12%), переезд (6%). У респондентов в возрасте 55 лет и старше приоритетные цели накопления другие: медицинские цели (9%), пенсионные накопления (6%).

МЕТОДОЛОГИЯ репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии