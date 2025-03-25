Ожидание безработицы: февраль 2025

Число людей, ожидающих роста безработицы несколько выросло в конце 2024—начале 2025 года после значительного снижения в 2023 году. Показатель сегодня находится на довольно низком уровне.

В целом, ожидание безработицы находится на довольно низком уровне (21%). За последний год доля тех, кто считает, что в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше, немного выросла (на 5 п.п. с февраля 2024 года), однако данный показатель все еще ниже значений 2017-2022 годов.

Чаще ожидают роста безработицы опрошенные в возрасте 25-39 лет (26%), менее обеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) – 31%, а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%).

Чаще говорят, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей не изменится, женщины (51%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (51%) и те, кто доверяет Ютуб-каналам как источнику информации (35%).

Считают, что количество безработных будет снижаться в ближайшие 12 месяцев, респонденты в возрасте 55 лет и старше (25%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%), и те, кто одобряет деятельность президента (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо,в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии