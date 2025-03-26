Обновленный Индекс потребительских настроений: показатели февраля 2025 года

Настроения потребителей немного восстановились после спада во второй половине прошлого года. При этом респонденты более оптимистично оценивают перспективы своего материального благополучия в будущем, чем в настоящем. Экономические прогнозы опрошенных более оптимистичны в отношении ближайшего года, чем долгосрочной перспективы.

Обновление методики расчета Индекса потребительских настроений

Индекс потребительских настроений рассчитывается с января 1993 года. За основу построения индекса был взят Index of Consumer Sentiment , который вычисляется Институтом социальных исследований при университете Мичигана с конца 1940-х. В разное время этим проектом занимались Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. и др.

Индекс строится на основании ответов респондентов на пять вопросов и позволяет выявить оценки населения относительно динамики их материального состояния, представления об экономической ситуации в стране в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе, а также потребительской активности (см. подробнее методику построения ИПН ).

По каждому вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, к получившейся цифре прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. Таким образом, ИПН может меняться в интервале от 0 до 200, причем значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе, а значения выше 100 — преобладание позитивных оценок.

В 2009 году было принято решение взять за 100% индекса значения марта 2008 года (т.е., «123.00»; таким образом, значения совокупного индекса делились на 123 и умножались на 100). Это было сделано в связи с изменением методологии проведения опросов (с декабря 2008 г. был изменён дизайн общероссийской выборки: ее объем сократился с 2000 до 1600 чел., а начальный возраст респондентов повысился с 16 до 18 лет), а также достигнутыми максимальными значениями индекса весной-осенью 2008 года, после чего на фоне экономического кризиса 2008-2009 годов экономические оценки на долгое время существенно ухудшились. Однако, вследствие такого подхода к расчёту индекса его функциональные возможности по сути сводились лишь к отражению изменения потребительских настроений в отношении к марту 2008 года, а не ситуации в целом.

В марте 2025 года принято решение отказаться от привязки индекса к 2008 году и вернуться к оригинальной методике его исчисления. Это сделано в связи с тем, что в 2023 году по многим составным показателям индекса были превышены максимумы 2008 года и поэтому индекс в его предыдущей редакции перестал адекватно отражать текущие настроения потребителей. Возвращение к исходной методике исчисления ИПН призвано решить эту проблему.

Настроения потребителей в феврале 2025 года

Индекс потребительских настроений постепенно восстанавливается после снижения в августе 2024 года. В феврале Индекс составил 113 пунктов (рост на 4 п. с декабря 2024 года). Схожие значения Индекса фиксировались в мае 2012 года (111 п.), мае 2014 года (110 п.), март 2018 года (107 п.), октябре 2023 года (112 п.).

Ниже приводится детализация индекса по всем вопросам.

У более чем половины опрошенных (55%) материальное положение их семей за последний год не изменилось. Каждый четвёртый респондент (24%) говорит, что материальное состояние ухудшилось, каждый пятый – улучшилось (21%).

О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: опрошенные в возрасте 25-39 лет (27%), более обеспеченные респонденты (29% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (26%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).

О том, что материальное положение семьи за последний год не изменилось, чаще говорили жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%).

О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили представители старшего возраста (29% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (46% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Почти половина опрошенных считают, что в ближайший год материальное положение их семей не изменится (46%), 28% ожидают улучшения, 14% — ухудшения.

Чаще других ожидают улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: мужчины (32%), молодёжь до 24 лет (42%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные со средним образованием и ниже (34%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Чаще других ожидают, что материальное положение семьи в течение ближайшего года не изменится женщины (50%), опрошенные старшего возраста (50% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Чаще других ожидают ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев опрошенные старшего возраста (16% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (18%), респонденты, которым едва хватает на еду (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Каждый второй считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, доля таких респондентов увеличилась на 8 п.п. с августа 2024 года. Думают, что следующий год для экономики страны будет плохим 16% опрошенных (снижение на 5 п.п. с августа 2024 года). При этом каждый четвёртый (26%) полагает, что это время будет не хорошим, но и не плохим.

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, выше среди: более обеспеченных респондентов (55% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут не хорошими, но и не плохими выше среди: женщин (29%) и москвичей (36%).

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, выше среди: мужчин (20%), менее обеспеченных респондентов (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (21%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем? (таблица)

Январь 1993 Февраль 1993 Март 1993 Апрель 1993 Май 1993 Июнь 1993 Август 1993 Сентябрь 1993 Октябрь 1993 Ноябрь 1993 Декабрь 1993 Март 1994 Май 1994 Июль 1994 Октябрь 1994 Декабрь 1994 Март 1995 Июнь 1995 Май 1996 Июль 1996 Сентябрь 1996 Ноябрь 1996 Январь 1997 Март 1997 Май 1997 Июль 1997 Сентябрь 1997 Ноябрь 1997 Январь 1998 Март 1998 Май 1998 Июль 1998 Сентябрь 1998 Ноябрь 1998 Январь 1999 Март 1999 Май 1999 Июль 1999 Сентябрь 1999 Ноябрь 1999 Январь 2000 Март 2000 Май 2000 Июль 2000 Сентябрь 2000 Ноябрь 2000 Январь 2001 Март 2001 Май 2003 Июль 2001 Сентябрь 2001 Ноябрь 2001 Январь 2002 Март 2002 Май 2002 Июль 2002 Сентябрь 2002 Ноябрь 2002 Январь 2003 Март 2003 Май 2003 Июль 2003 Сентябрь 2003 Ноябрь 2003 Январь 2004 Март 2004 Май 2004 Июль 2004 Сентябрь 2004 Ноябрь 2004 Март 2005 Март 2005 Май 2005 Июль 2005 Сентябрь 2005 Ноябрь 2005 Январь 2006 Март 2006 Май 2006 Июль 2006 Сентябрь 2006 Ноябрь 2006 Январь 2007 Март 2007 Май 2007 Июль 2007 Сентябрь 2007 Ноябрь 2007 Январь 2008 Март 2008 Июнь 2008 Сентябрь 2008 Декабрь 2008 Февраль 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Август 2009 Сентябрь 2009 Октябрь 2009 Ноябрь 2009 Декабрь 2009 Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010 Июнь 2010 Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010 Октябрь 2010 Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Март 2018 Май 2018 Июль 2018 Сентябрь 2018 Ноябрь 2018 Январь 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июль 2019 Сентябрь 2019 Ноябрь 2019 Январь 2020 Март 2020 Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Февраль 2021 Апрель 2021 Июнь 2021 Август 2021 Октябрь 2021 Декабрь 2021 Февраль 2022 Апрель 2022 Июнь 2022 Август 2022 Октябрь 2022 Декабрь 2022 Февраль 2023 Апрель 2023 Июнь 2023 Август 2023 Октябрь 2023 Декабрь 2023 Февраль 2024 Апрель 2024 Июнь 2024 Август 2024 Октябрь 2024 Декабрь 2024 Февраль 2025 Хорошим 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 14 5 9 4 3 2 4 4 4 4 4 4 6 5 4 5 4 6 6 6 5 5 7 6 7 5 4 6 5 7 6 5 3 6 6 6 5 6 5 6 3 7 4 5 4 6 3 6 4 5 3 6 4 7 5 5 4 4 4 3 5 5 4 6 3 9 5 6 5 5 4 4 3 3 2 3 3 7 3 4 3 5 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 6 4 7 6 6 6 6 8 6 11 10 10 9 10 14 11 11 13 15 9 10 9 10 13 9 13 14 11 8 10 13 13 11 13 16 17 16 16 18 20 21 21 21 14 19 15 19 Хорошим, но не во всем 11 6 5 8 8 7 7 6 9 7 11 9 12 11 8 10 7 9 7 8 6 4 6 3 4 5 7 7 6 6 6 5 3 3 3 3 3 5 5 8 10 10 15 13 9 11 14 13 12 12 13 12 14 10 14 11 10 12 12 9 12 10 11 9 16 15 14 13 11 12 10 12 12 13 13 13 16 13 10 13 15 15 13 14 12 14 16 14 15 31 16 28 16 11 12 15 17 18 16 19 17 26 21 19 19 20 23 25 23 22 18 22 24 27 21 20 22 23 23 23 19 23 22 23 20 18 22 23 23 21 26 19 19 20 19 19 18 22 19 18 20 20 20 20 20 18 22 19 16 19 20 17 21 21 25 22 19 21 20 19 20 12 12 13 16 17 22 22 16 15 17 17 15 17 11 13 13 14 14 15 18 15 15 17 18 17 21 19 20 22 20 23 20 20 25 21 18 26 21 27 25 19 22 21 19 24 22 22 23 23 25 15 19 17 22 19 22 19 16 23 21 24 29 31 24 26 27 27 26 25 26 29 28 28 28 26 27 26 30 Не хорошим, но и не плохим 25 19 17 21 23 20 19 23 23 22 22 23 25 22 19 21 17 20 19 24 22 18 22 17 17 21 17 17 17 28 17 12 10 15 18 17 15 18 18 22 24 25 26 30 31 28 30 27 27 29 32 31 29 34 33 30 29 31 30 31 31 31 31 28 32 29 30 32 30 28 29 27 32 30 30 30 28 30 33 34 34 35 33 28 35 34 32 29 30 32 36 39 35 28 38 38 35 38 41 39 41 37 41 46 42 43 43 38 37 40 45 40 40 40 40 41 39 38 41 44 44 42 41 41 43 44 39 40 40 49 43 46 44 45 44 48 43 44 44 46 43 47 43 44 45 46 44 43 44 44 41 45 41 45 41 47 41 43 38 43 39 38 35 41 38 43 42 43 44 44 45 43 41 42 34 43 39 44 41 45 41 46 47 48 45 49 41 48 43 45 44 49 43 45 43 44 43 41 44 41 41 31 28 27 29 28 27 31 30 28 30 24 27 27 29 28 29 31 24 26 29 22 24 26 26 29 28 27 25 27 26 24 25 26 28 30 25 29 26 Плохим, но не во всем 22 24 23 22 22 20 21 18 21 17 17 22 18 23 24 23 21 21 18 21 20 21 17 14 13 14 14 14 13 19 12 14 18 22 18 19 16 16 13 14 12 9 8 11 11 9 9 11 11 8 8 10 9 10 11 10 8 13 12 11 10 9 10 10 8 10 10 10 9 13 14 11 10 12 10 9 8 10 8 8 7 8 7 6 6 8 7 7 6 5 6 9 24 29 23 22 22 20 19 21 18 14 15 17 16 17 13 16 15 20 15 14 14 10 17 18 16 17 16 11 14 16 16 14 14 15 15 14 14 14 11 15 16 15 14 15 16 16 12 14 16 17 14 16 16 17 15 19 18 15 19 18 18 18 12 15 18 17 22 21 22 29 30 29 25 23 17 19 21 21 20 22 23 25 28 24 26 24 24 21 20 21 20 19 19 19 19 19 20 16 18 16 18 18 14 15 18 14 14 11 14 17 15 17 17 16 13 13 14 15 10 17 17 19 16 14 14 13 13 15 15 17 13 14 15 12 10 12 13 12 10 9 8 8 7 10 10 10 8 Плохим 13 18 23 19 17 21 20 24 19 24 12 23 19 22 24 25 31 27 16 16 21 25 25 29 25 22 20 20 21 26 22 30 40 40 31 31 33 28 30 18 13 13 9 10 12 10 10 10 9 10 8 11 9 9 10 12 10 13 11 14 11 10 8 10 6 7 8 8 9 11 12 11 10 8 9 9 8 11 9 7 7 6 7 9 6 5 5 7 5 2 5 2 11 18 12 11 9 6 9 7 7 5 6 6 7 5 6 5 5 6 7 6 5 5 6 7 8 7 6 6 7 5 6 5 6 5 5 5 4 3 3 6 7 6 6 5 7 4 6 5 6 5 4 5 5 5 7 5 7 6 6 6 6 4 4 2 8 5 6 4 7 10 11 10 11 6 5 5 6 10 9 8 10 10 17 12 15 9 10 7 12 8 10 6 10 7 9 5 8 5 7 5 8 6 6 7 8 6 7 5 7 14 17 20 17 18 14 13 16 16 13 28 22 24 17 17 19 18 25 18 20 20 15 11 17 11 11 10 11 13 10 10 8 7 8 11 9 10 8 Затрудняюсь ответить 26 32 31 29 29 30 32 28 27 29 36 23 24 22 24 20 22 21 39 29 30 32 29 36 39 37 41 41 42 20 41 37 30 20 29 30 33 33 32 37 37 41 38 34 35 40 34 37 39 38 37 34 37 35 30 35 39 29 32 33 34 38 39 41 34 36 34 34 38 33 32 38 35 35 35 36 37 33 36 34 32 31 36 40 37 33 37 40 39 17 31 14 12 11 12 10 13 14 12 11 12 12 12 9 11 11 9 11 14 7 10 11 10 12 11 10 9 10 8 10 11 11 10 12 11 13 12 13 13 9 11 9 10 10 11 10 11 10 14 14 9 7 12 10 10 12 8 10 12 12 9 11 8 9 10 9 9 9 10 10 9 8 9 6 7 8 7 8 8 7 5 6 8 4 6 6 6 6 8 8 6 7 6 6 5 6 6 6 4 7 7 5 6 7 6 8 9 7 8 8 7 9 8 6 8 4 9 9 6 5 7 7 6 5 6 8 7 7 8 6 7 6 6 6 7 9 8 8 9 8 10 9 10 10 8 9 10 10 9

Однако представления о более отдалённом будущем отечественной экономики менее оптимистичны: чаще всего опрошенные говорят, что следующие пять лет будут не хорошим, но и не плохим временем – 37%, а также хорошим – 35% (рост на 6 п.п. с декабря 2024 года). Снижается число респондентов, которые ожидают, что следующие пять российской экономики будут плохими – до 8% (13% в августе 2024 года).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны хорошим временем, больше распространено среди: мужчин (38%), более обеспеченных респондентов (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны не хорошим, но и не плохим временем, больше распространено среди: женщин (41%), более обеспеченных респондентов (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны плохим временем, больше распространено среди: мужчин (11%), менее обеспеченных респондентов (15% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее – 23% (снижение на 4 п.п. с июня 2024 года), и столько же как плохое – 26%, для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 44% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».

Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (30%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (27%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%).

Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (31% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (45%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии