Обновленный Индекс потребительских настроений: показатели февраля 2025 года

Настроения потребителей немного восстановились после спада во второй половине прошлого года. При этом респонденты более оптимистично оценивают перспективы своего материального благополучия в будущем, чем в настоящем. Экономические прогнозы опрошенных более оптимистичны в отношении ближайшего года, чем долгосрочной перспективы.
Обновление методики расчета Индекса потребительских настроений
Индекс потребительских настроений рассчитывается с января 1993 года. За основу построения индекса был взят Index of Consumer Sentiment, который вычисляется Институтом социальных исследований при университете Мичигана с конца 1940-х. В разное время этим проектом занимались Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. и др.
Индекс строится на основании ответов респондентов на пять вопросов и позволяет выявить оценки населения относительно динамики их материального состояния, представления об экономической ситуации в стране в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе, а также потребительской активности (см. подробнее методику построения ИПН).
По каждому вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, к получившейся цифре прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. Таким образом, ИПН может меняться в интервале от 0 до 200, причем значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе, а значения выше 100 — преобладание позитивных оценок.
В 2009 году было принято решение взять за 100% индекса значения марта 2008 года (т.е., «123.00»; таким образом, значения совокупного индекса делились на 123 и умножались на 100). Это было сделано в связи с изменением методологии проведения опросов (с декабря 2008 г. был изменён дизайн общероссийской выборки: ее объем сократился с 2000 до 1600 чел., а начальный возраст респондентов повысился с 16 до 18 лет), а также достигнутыми максимальными значениями индекса весной-осенью 2008 года, после чего на фоне экономического кризиса 2008-2009 годов экономические оценки на долгое время существенно ухудшились. Однако, вследствие такого подхода к расчёту индекса его функциональные возможности по сути сводились лишь к отражению изменения потребительских настроений в отношении к марту 2008 года, а не ситуации в целом.
В марте 2025 года принято решение отказаться от привязки индекса к 2008 году и вернуться к оригинальной методике его исчисления. Это сделано в связи с тем, что в 2023 году по многим составным показателям индекса были превышены максимумы 2008 года и поэтому индекс в его предыдущей редакции перестал адекватно отражать текущие настроения потребителей. Возвращение к исходной методике исчисления ИПН призвано решить эту проблему.
Настроения потребителей в феврале 2025 года
Индекс потребительских настроений постепенно восстанавливается после снижения в августе 2024 года. В феврале Индекс составил 113 пунктов (рост на 4 п. с декабря 2024 года). Схожие значения Индекса фиксировались в мае 2012 года (111 п.), мае 2014 года (110 п.), март 2018 года (107 п.), октябре 2023 года (112 п.).
Ниже приводится детализация индекса по всем вопросам.
У более чем половины опрошенных (55%) материальное положение их семей за последний год не изменилось. Каждый четвёртый респондент (24%) говорит, что материальное состояние ухудшилось, каждый пятый – улучшилось (21%).
О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: опрошенные в возрасте 25-39 лет (27%), более обеспеченные респонденты (29% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (26%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).
О том, что материальное положение семьи за последний год не изменилось, чаще говорили жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%).
О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили представители старшего возраста (29% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (46% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).
Почти половина опрошенных считают, что в ближайший год материальное положение их семей не изменится (46%), 28% ожидают улучшения, 14% — ухудшения.
Чаще других ожидают улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: мужчины (32%), молодёжь до 24 лет (42%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные со средним образованием и ниже (34%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).
Чаще других ожидают, что материальное положение семьи в течение ближайшего года не изменится женщины (50%), опрошенные старшего возраста (50% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).
Чаще других ожидают ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев опрошенные старшего возраста (16% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (18%), респонденты, которым едва хватает на еду (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).
Каждый второй считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, доля таких респондентов увеличилась на 8 п.п. с августа 2024 года. Думают, что следующий год для экономики страны будет плохим 16% опрошенных (снижение на 5 п.п. с августа 2024 года). При этом каждый четвёртый (26%) полагает, что это время будет не хорошим, но и не плохим.
Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, выше среди: более обеспеченных респондентов (55% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).
Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут не хорошими, но и не плохими выше среди: женщин (29%) и москвичей (36%).
Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, выше среди: мужчин (20%), менее обеспеченных респондентов (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (21%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).
Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем? (таблица)
|Январь 1993
|Февраль 1993
|Март 1993
|Апрель 1993
|Май 1993
|Июнь 1993
|Август 1993
|Сентябрь 1993
|Октябрь 1993
|Ноябрь 1993
|Декабрь 1993
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|Май 1994
|Июль 1994
|Октябрь 1994
|Декабрь 1994
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|Июнь 1995
|Май 1996
|Июль 1996
|Сентябрь 1996
|Ноябрь 1996
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|Сентябрь 1997
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|Май 1998
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|Январь 2000
|Март 2000
|Май 2000
|Июль 2000
|Сентябрь 2000
|Ноябрь 2000
|Январь 2001
|Март 2001
|Май 2003
|Июль 2001
|Сентябрь 2001
|Ноябрь 2001
|Январь 2002
|Март 2002
|Май 2002
|Июль 2002
|Сентябрь 2002
|Ноябрь 2002
|Январь 2003
|Март 2003
|Май 2003
|Июль 2003
|Сентябрь 2003
|Ноябрь 2003
|Январь 2004
|Март 2004
|Май 2004
|Июль 2004
|Сентябрь 2004
|Ноябрь 2004
|Март 2005
|Март 2005
|Май 2005
|Июль 2005
|Сентябрь 2005
|Ноябрь 2005
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|Март 2006
|Май 2006
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|Март 2007
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|Декабрь 2008
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|Февраль 2025
|Хорошим
|2
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|Хорошим, но не во всем
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|31
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|28
|26
|27
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|Не хорошим, но и не плохим
|25
|19
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|21
|23
|20
|19
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|23
|22
|22
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|25
|27
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|24
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|28
|30
|25
|29
|26
|Плохим, но не во всем
|22
|24
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|22
|22
|20
|21
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|21
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|22
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|Затрудняюсь ответить
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Однако представления о более отдалённом будущем отечественной экономики менее оптимистичны: чаще всего опрошенные говорят, что следующие пять лет будут не хорошим, но и не плохим временем – 37%, а также хорошим – 35% (рост на 6 п.п. с декабря 2024 года). Снижается число респондентов, которые ожидают, что следующие пять российской экономики будут плохими – до 8% (13% в августе 2024 года).
Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны хорошим временем, больше распространено среди: мужчин (38%), более обеспеченных респондентов (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).
Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны не хорошим, но и не плохим временем, больше распространено среди: женщин (41%), более обеспеченных респондентов (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).
Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны плохим временем, больше распространено среди: мужчин (11%), менее обеспеченных респондентов (15% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).
Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее – 23% (снижение на 4 п.п. с июня 2024 года), и столько же как плохое – 26%, для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 44% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».
Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (30%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (27%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%).
Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (31% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (45%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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