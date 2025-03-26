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Обновленный Индекс потребительских настроений: показатели февраля 2025 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Настроения потребителей немного восстановились после спада во второй половине прошлого года. При этом респонденты более оптимистично оценивают перспективы своего материального благополучия в будущем, чем в настоящем. Экономические прогнозы опрошенных более оптимистичны в отношении ближайшего года, чем долгосрочной перспективы.

Обновление методики расчета Индекса потребительских настроений

Индекс потребительских настроений рассчитывается с января 1993 года. За основу построения индекса был взят Index of Consumer Sentiment, который вычисляется Институтом социальных исследований при университете Мичигана с конца 1940-х. В разное время этим проектом занимались Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. и др.

Индекс строится на основании ответов респондентов на пять вопросов и позволяет выявить оценки населения относительно динамики их материального состояния, представления об экономической ситуации в стране в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе, а также потребительской активности (см. подробнее методику построения ИПН).

По каждому вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, к получившейся цифре прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. Таким образом, ИПН может меняться в интервале от 0 до 200, причем значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе, а значения выше 100 — преобладание позитивных оценок.

В 2009 году было принято решение взять за 100% индекса значения марта 2008 года (т.е., «123.00»; таким образом, значения совокупного индекса делились на 123 и умножались на 100). Это было сделано в связи с изменением методологии проведения опросов (с декабря 2008 г. был  изменён дизайн общероссийской выборки: ее объем сократился с 2000 до 1600 чел., а начальный возраст респондентов повысился с 16 до 18 лет), а также достигнутыми максимальными значениями индекса весной-осенью 2008 года, после чего на фоне экономического кризиса 2008-2009 годов экономические оценки на долгое время существенно ухудшились. Однако, вследствие такого подхода к расчёту индекса его функциональные возможности по сути сводились лишь к отражению изменения потребительских настроений в отношении к марту 2008 года, а не ситуации в целом.

В марте 2025 года принято решение отказаться от привязки индекса к 2008 году и вернуться к оригинальной методике его исчисления. Это сделано в связи с тем, что в 2023 году по многим составным показателям индекса были превышены максимумы 2008 года и поэтому индекс в его предыдущей редакции перестал адекватно отражать текущие настроения потребителей. Возвращение к исходной методике исчисления ИПН призвано решить эту проблему.

Настроения потребителей в феврале 2025 года

Индекс потребительских настроений постепенно восстанавливается после снижения в августе 2024 года. В феврале Индекс составил 113 пунктов (рост на 4 п. с декабря 2024 года). Схожие значения Индекса фиксировались в мае 2012 года (111 п.), мае 2014 года (110 п.), март 2018 года (107 п.), октябре 2023 года (112 п.).

Ниже приводится детализация индекса по всем вопросам.

У более чем половины опрошенных (55%) материальное положение их семей за последний год не изменилось. Каждый четвёртый респондент (24%) говорит, что материальное состояние ухудшилось, каждый пятый – улучшилось (21%).

О том, что материальное положение семьи за последний год улучшилось, чаще говорили в следующих группах: опрошенные в возрасте 25-39 лет (27%), более обеспеченные респонденты (29% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (26%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).  

О том, что материальное положение семьи за последний год не изменилось, чаще говорили жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%).  

О том, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, чаще говорили представители старшего возраста (29% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (46% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%). 

Почти половина опрошенных считают, что в ближайший год материальное положение их семей не изменится (46%), 28% ожидают улучшения, 14% — ухудшения.

Чаще других ожидают улучшение материального положения семьи в течение ближайшего года: мужчины (32%), молодёжь до 24 лет (42%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные со средним образованием и ниже (34%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Чаще других ожидают, что материальное положение семьи в течение ближайшего года не изменится женщины (50%), опрошенные старшего возраста (50% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Чаще других ожидают ухудшение материального положения семьи в ближайшие 12 месяцев опрошенные старшего возраста (16% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (18%), респонденты, которым едва хватает на еду (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Каждый второй считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, доля таких респондентов увеличилась на 8 п.п. с августа 2024 года. Думают, что следующий год для экономики страны будет плохим 16% опрошенных (снижение на 5 п.п. с августа 2024 года). При этом каждый четвёртый (26%) полагает, что это время будет не хорошим, но и не плохим.

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошем временем, выше среди: более обеспеченных респондентов (55% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут не хорошими, но и не плохими выше среди: женщин (29%) и москвичей (36%).

Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, выше среди: мужчин (20%), менее обеспеченных респондентов (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (21%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим или плохим временем? (таблица)

 Январь 1993Февраль 1993Март 1993Апрель 1993Май 1993Июнь 1993Август 1993Сентябрь 1993Октябрь 1993Ноябрь 1993Декабрь 1993Март 1994Май 1994Июль 1994Октябрь 1994Декабрь 1994Март 1995Июнь 1995Май 1996Июль 1996Сентябрь 1996Ноябрь 1996Январь 1997Март 1997Май 1997Июль 1997Сентябрь 1997Ноябрь 1997Январь 1998Март 1998Май 1998Июль 1998Сентябрь 1998Ноябрь 1998Январь 1999Март 1999Май 1999Июль 1999Сентябрь 1999Ноябрь 1999Январь 2000Март 2000Май 2000Июль 2000Сентябрь 2000Ноябрь 2000Январь 2001Март 2001Май 2003Июль 2001Сентябрь 2001Ноябрь 2001Январь 2002Март 2002Май 2002Июль 2002Сентябрь 2002Ноябрь 2002Январь 2003Март 2003Май 2003Июль 2003Сентябрь 2003Ноябрь 2003Январь 2004Март 2004Май 2004Июль 2004Сентябрь 2004Ноябрь 2004Март 2005Март 2005Май 2005Июль 2005Сентябрь 2005Ноябрь 2005Январь 2006Март 2006Май 2006Июль 2006Сентябрь 2006Ноябрь 2006Январь 2007Март 2007Май 2007Июль 2007Сентябрь 2007Ноябрь 2007Январь 2008Март 2008Июнь 2008Сентябрь 2008Декабрь 2008Февраль 2009Май 2009Июнь 2009Июль 2009Август 2009Сентябрь 2009Октябрь 2009Ноябрь 2009Декабрь 2009Январь 2010Февраль 2010Март 2010Апрель 2010Май 2010Июнь 2010Июль 2010Август 2010Сентябрь 2010Октябрь 2010Ноябрь 2010Декабрь 2010Январь 2011Февраль 2011Март 2011Апрель 2011Май 2011Июнь 2011Июль 2011Август 2011Сентябрь 2011Октябрь 2011Ноябрь 2011Декабрь 2011Январь 2012Февраль 2012Март 2012Апрель 2012Май 2012Июнь 2012Июль 2012Август 2012Сентябрь 2012Октябрь 2012Ноябрь 2012Декабрь 2012Январь 2013Февраль 2013Март 2013Апрель 2013Май 2013Июнь 2013Июль 2013Август 2013Сентябрь 2013Октябрь 2013Ноябрь 2013Декабрь 2013Январь 2014Февраль 2014Март 2014Апрель 2014Май 2014Июнь 2014Июль 2014Август 2014Сентябрь 2014Октябрь 2014Ноябрь 2014Декабрь 2014Январь 2015Февраль 2015Март 2015Апрель 2015Май 2015Июнь 2015Июль 2015Август 2015Сентябрь 2015Октябрь 2015Ноябрь 2015Декабрь 2015Январь 2016Февраль 2016Март 2016Апрель 2016Май 2016Июнь 2016Июль 2016Август 2016Сентябрь 2016Октябрь 2016Ноябрь 2016Декабрь 2016Январь 2017Февраль 2017Март 2017Апрель 2017Май 2017Июнь 2017Июль 2017Август 2017Сентябрь 2017Октябрь 2017Ноябрь 2017Декабрь 2017Январь 2018Март 2018Май 2018Июль 2018Сентябрь 2018Ноябрь 2018Январь 2019Апрель 2019Май 2019Июль 2019Сентябрь 2019Ноябрь 2019Январь 2020Март 2020Сентябрь 2020Ноябрь 2020Февраль 2021Апрель 2021Июнь 2021Август 2021Октябрь 2021Декабрь 2021Февраль 2022Апрель 2022Июнь 2022Август 2022Октябрь 2022Декабрь 2022Февраль 2023Апрель 2023Июнь 2023Август 2023Октябрь 2023Декабрь 2023Февраль 2024Апрель 2024Июнь 2024Август 2024Октябрь 2024Декабрь 2024Февраль 2025
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Плохим, но не во всем22242322222021182117172218232423212118212021171413141414131912141822181916161314129811119911118810910111081312111091010810101091314111012109810887876687765692429232222201921181415171617131615201514141017181617161114161614141515141414111516151415161612141617141616171519181519181818121518172221222930292523171921212022232528242624242120212019191919192016181618181415181414111417151717161313141510171719161414131315151713141512101213121098871010108
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Однако представления о более отдалённом будущем отечественной экономики менее оптимистичны: чаще всего опрошенные говорят, что следующие пять лет будут не хорошим, но и не плохим временем – 37%, а также хорошим – 35% (рост на 6 п.п. с декабря 2024 года). Снижается число респондентов, которые ожидают, что следующие пять российской экономики будут плохими – до 8% (13% в августе 2024 года).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны хорошим временем, больше распространено среди: мужчин (38%), более обеспеченных респондентов (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны не хорошим, но и не плохим временем, больше распространено среди: женщин (41%), более обеспеченных респондентов (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).

Мнение о том, что следующие пять лет будут для экономики страны плохим временем, больше распространено среди: мужчин (11%), менее обеспеченных респондентов (15% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Четверть опрошенных оценивают нынешнее время как хорошее – 23% (снижение на 4 п.п. с июня 2024 года), и столько же как плохое – 26%, для того, чтобы делать крупные покупки для дома, ещё 44% определяют его как «не хорошее, но и не плохое».

Позитивные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дает молодёжь до 24 лет (30%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает положение дел в стране правильным (27%), и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%).

Негативные оценки относительно совершения крупных покупок для дома чаще дают опрошенные старшего возраста (31% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (45%), и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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