Конфликт с Украиной в марте 2025 года: внимание и главные события, поддержка военных, отношение к переговорам и предложению о тридцатидневном перемирии

В марте 2025 года внимание к конфликту оставалось на прежнем уровне: внимательно следили за происходящим около половины опрошенных. При этом начавшиеся переговоры и освобождение Курской области стали наиболее важными событиями прошлого месяца. Поддержка действий российских военных остается высокой. Больше половины опрошенных выступают за начало переговоров, треть — за продолжение военных действий. Несколько меньшей поддержкой пользуется предложение о 30-дневном перемирии. Поддерживающие это предложение говорят о желании мира и сохранении жизней людей. Выступающие против перемирия говорят, что оно даст «передышку» Украине, время для перегруппировки сил.

Общий уровень внимания к украинским событиям остается без изменений: внимательно следят за ситуацией вокруг Украины около половины опрошенных – 53% (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (35%) следили без особого внимания, а 12% не следили вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (57%), опрошенные старшего возраста (65% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на поту президента (54%), респонденты, которые смотрят новости по телевидению ежедневно, по несколько раз в день (72%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (59%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (70%), а также те, кто не поддерживает предложение о заключении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной (67%).

С меньшим вниманием следят за украинскими событиями женщины (49%), молодёжь до 24 лет (34%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (49%), респонденты, которые смотрят новости по телевизору реже одного раза в неделю или практически никогда (36%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (32%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (45%), а также те, кто поддерживает предложение о заключении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной (45%).

При этом события, связанные с конфликтом, в марте запомнились опрошенным лучше других событий. Так, телефонный разговор между В. Путиным и Д. Трампом называли 17% опрошенных, освобождение Суджи, Курской области – 9%, переговоры в Саудовской Аравии – 8%, СВО, события на Украине – 7%, атаки беспилотников на территорию России – 5%.

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил остаётся устойчиво высоким – 79% (в том числе 49% – определённо поддерживают, а 30% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 14% (6% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки российских военных в Украине выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (87% среди респондентов в возраст 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (89%), те, к то смотрит новости по телевидению ежедневно и почти каждый день (88% и 91% соответственно), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (94%) и те, кто не поддерживает предложение о заключении перемирия на 30 дней между Россией и Украиной (91%).

Уровень поддержки российских военных в Украине ниже среди следующих групп: молодёжь до 24 лет (67%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (57%), респонденты, которые смотрят новости реже одного раза в неделю почти никогда (64%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (72%), те, кто поддерживает предложение о заключении перемирия между Россией и Украиной на 30 дней (72%).

Взгляды на продолжение военного конфликта значительно не меняются на протяжении трёх последних месяцев: более половины опрошенных (58%) считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а треть респондентов (34%) говорят, что нужно продолжать военные действия.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (64%), опрошенных в возрастной группе 25-39 лет (67%), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (61%), тех, кто считает направление дел в стране неправильным (74%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (81%), респондентов, которые смотрят новости по телевидению реже одного раза в месяц или почти никогда (77%), тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (88%), тех, кто поддерживает предложение о заключении перемирия на 30 дней между Россией и Украиной (82%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (42%), опрошенных старшего возраста (42% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (46%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (36%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (38%), респондентов, которые смотрят новости ежедневно, по нескольку раз в день и почти каждый день (42% и 41% соответственно), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (40%), тех, кто не поддерживает предложение о заключении перемирия между Россией и Украиной на 30 дней (60%).

Среди россиян нет однозначного мнения о предложенном тридцатидневном перемирии между Россией и Украиной: примерно равные доли опрошенных придерживаются противоположных позиций. Так, половина респондентов (50%) поддерживают перемирие на 30 дней (в том числе 26% — определённо поддерживают, а 24% — скорее поддерживают), а четверо из десяти (41%) – не поддерживают (в том числе 25% — определённо не поддерживают, а 16% — скорее не поддерживают).

Чаще других поддерживают предложение о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной женщины (53%), молодёжь до 24 лет (66%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (58%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (62%), те, кто смотрит новости по телевидению реже раза в неделю или почти не смотрят (60%), те, кто поддерживают действия ВС РФ в Украине (74%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (68%).

Чаще других не поддерживают предложение о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной мужчины (47%), опрошенные старшего возраста (52%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (41%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (43%), респонденты, которые смотрят новости ежедневно, по нескольку раз в день (51%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (47%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (74%).

Те, кто поддерживают предложение о заключении перемирия на 30 дней, чаще всего объясняют своё мнение скорейшим окончанием войны (29%) и наступлением мира (25%), сохранением жизней и прекращением гибели людей (24%). Ещё 10% говорят, что «надо успокоиться/всё обдумать и договориться».

Те же, кто не поддерживает предложение о тридцатидневном перемирии, объясняют свою позицию тем, что такое перемирие «даст передышку Украине для перевооружения, перегруппировки сил, подготовки для продолжения войны, привлечения наёмников» – 37%, «Украине нельзя верить, они не будут соблюдать условия перемирия, обманут, как уже было» — 26%, «бессмысленно, бесполезно» — 9%, «нужно идти до конца» — 8%, «нужно заключать мир, а не перемирие» — 7%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии