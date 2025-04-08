Перестройка 40 лет спустя: представления о перестройке и отношение к Михаилу Горбачёву

В обществе преобладает негативное отношение к реформам, инициированным Михаилом Горбачевым, известным как «перестройка». Те, кто считает, что перестройка «принесла больше вреда», говорят о распаде СССР, экономических проблемах, падении уровня жизни. Среди тех, кто считает, что перестройка «принесла больше пользы» считают, что она принесла экономические улучшения и новые свободы. Большинство согласны, что в результате «перестройки» стало легче решать вопросы религиозной жизни, высказывать свое мнение и участвовать в политике. По вопросу о том, что «было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до начала перестройки» общество разделилось на равные части. К Михаилу Горбачёву отношение нейтральное или отрицательное. При этом каждый пятый опрошенный считает, что он сыграл положительную роль в мировой истории.

11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв был избран на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Инициированные им реформы известны под названием «перестройки». 40 лет спустя большинству опрошенных кажется, что перестройка принесла России больше вреда (59%), противоположного мнения придерживается каждый пятый (20%).

Чаще других считают, что перестройка принесла больше вреда, опрошенные старшего возраста (76% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (68% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (63%), а также те, кто смотрит новости по телевидению ежедневно, несколько раз в день (70%).

Чаще других считают, что перестройка принесла больше пользы, молодёжь до 24 лет (43%), респонденты со средним образованием и ниже (26%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто доверяют ютуб-каналам как источнику информации (30%), а также те, кто смотрит новости по ТВ реже одного раза в неделю или практически никогда (28%).

Те, кто считают, что перестройка принесла больше вреда, чаще говорят о негативных последствиях в политической и экономической сфере и приводят следующие аргументы: «распад СССР» — 30%, «экономический кризис, дефолт, инфляция, закрытие производств, колхозов и т.д.» — 28%, «падение уровня жизни, безработица, нищета, бедность» — 16%, «бардак, хаос, разруха, беззаконие, безнаказанность» — 7%, «приватизация производства, всё продали в частные руки» — 5%, «социальный кризис, развал системы образования, медицины, жилищный кризис» — 5%.

Те, кто считают, что перестройка принесла больше пользы, чаще вспоминают о положительных изменениях качества жизни и новых свободах: «люди стали жить лучше, больше возможностей, свобода выбора» — 25%, «улучшение экономики, движение вперёд, страна стала жить лучше» — 17%, «появилось больше товаров, в магазинах есть всё, исчез дефицит» — 11%, «развиваются рыночные отношения, частная собственность, предпринимательство, развитие бизнеса» — 9%, «свобода слова, гласность» — 7%, «снят железный занавес, стал возможен выезд заграницу, страна стала более открытой» — 7%.

Две трети опрошенных (68%) считают, что по сравнению с тем, что было до «перестройки», сейчас стало легче свободно решать вопросы своей религиозной жизни, более половины считают, что сейчас легче чем до «перестройки» свободно говорить все, что думаешь (57%), свободно решать участвовать или нет в политической жизни (57%) и вступать в любые организации (56%).

Мнение по этим вопросам мало меняется в последние годы, пик представлений о том, что по сравнению с доперестроечным временем в данных сферах стало легче и свободнее, приходился на начало нулевых. С тех пор эта доля снизилась.

В то же время, равные доли опрошенных согласны (44%) и не согласны (42%) с утверждением «было бы лучше, если бы всё в стране оставалось так, как было до начала «перестройки». Эти доли заметно сблизились с прошлого замера в июле 2024 года — так, доля несогласных с утверждением снизилась на 9 п.п., и, соответственно, доля согласных с утверждением выросла на 12 п.п. с прошлого замера (тогда 51% были не согласны с утверждением и 32% – согласны).

Доля тех, кто согласен с тем, что лучше бы в стране осталось всё так, как было до перестройки, выше среди опрошенных старшего возраста (54% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (51% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (47%), а также смотрят новости по ТВ каждый день или практически каждый день (49% и 53% соответственно).

Доля тех, кто не согласен с тем, что лучше бы в стране осталось всё так, как было до перестройки, выше среди опрошенных в возрастных группах 25-39 лет (46%), 40-54 года (44%), более обеспеченных респондентов (45% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (58%), те, кто смотрит телевизор реже одного раза в неделю или практически не смотрит (47%).

Чаще опрошенные говорят о своем отрицательном (45%) или нейтральном (41%) отношении к Михаилу Горбачёву. Такое соотношение мало меняется с начала замеров.

Положительнее других относятся к Михаилу Горбачёву молодежь до 24 лет (11%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (12%), те, кто не одобряет деятельность Владимира Путина на посту президента (12%), те, кто доверяет ютуб-каналам (14%).

О нейтральном отношении к Михаилу Горбачёву чаще говорят молодёжь до 24 лет (60%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (42%), а также те, кто смотрит новости по телевизору хотя бы раз в неделю, реже или практически никогда (49% и 48% соответственно).

Хуже других относятся к Михаилу Горбачёву опрошенные старшего возраста (65% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные опрошенные (58% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто одобряет деятельность Владимира Путина на посту президента (47%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (51%) и те, кто смотрит новости по ТВ каждый день (59%).

За последние тридцать лет (по сравнению с замером в августе 1994 года) изменилось мнение о роли Михаила Горбачёва в мировой истории – сократилась доля тех, кто считает, что он сыграл положительную роль (на 12 п.п. до 19%). Выросла доля тех, кто считает, что его роль – незначительная (на 8 п.п. до 21%), и тех, кто считает, что его роль была значительной, но отрицательной – 23% (на 8 п.п.).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии