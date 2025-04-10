Массовые представления о предпочтительных вариантах политической и экономической систем

Примерно равные доли опрошенных считают лучшими политическими системами нынешнюю и ту, что была в нашей стране до 90-х годов. Доля тех, кто отдает предпочтение политической системе по образцу западных стран, продолжает снижаться. Большинство опрошенных считают более правильной экономическую систему, которая основана на государственном планировании и распределении.

Четверо из десяти опрошенных считают нынешнюю политическую систему лучшей среди политических систем, доля таких респондентов увеличилась на 23 п.п. с августа 2021 года. Вместе с тем до трети респондентов (37%) сократилось число тех, кто считает, что лучшая политическая система была в нашей стране до 90-х годов (снижение на 13 п.п. с августа 2021 года (пиковые значения)). Также уменьшилась и доля тех, кто считает лучшей политической системой демократию по образцу западных стран (снижение на 12 п.п. с января 2017 года), максимальные значения по данному показателю фиксировались в декабре 1997 года.

Чаще других считают нынешнюю политическую систему лучшей, опрошенные до 39 лет (50%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).

Чаще других считают советскую политическую систему лучшей, опрошенные старшего возраста (51% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (53%).

Чаще других считают демократию по западному образцу лучшей политической системой, молодёжь до 24 лет и опрошенные в возрастной группе 25-39 лет (9% и 10% соответственно), более обеспеченные респонденты (7% среди тех, которым хватает на еду и 6% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (17%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (27%).

Шестеро из десяти респондентов считают более правильной ту экономическую систему, которая основана на государственном планировании и распределении, высокие значения по данному показателю сохраняются после роста в 2021 году. В то время как 27% опрошенных отдают своё предпочтение той экономической системе, в основе которой лежат частная собственность и рыночные отношения, значения данного показателя варьируется на уровне 2015-16 годов.

Экономическую систему, которая основана на государственном планировании и распределении, чаще считают правильной опрошенные старшего возраста (72% среди тех, опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (69% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто пользуется интернетом раз в неделю и реже или совсем им не пользуются (73% и 68% соответственно).

Экономическую систему, в основе которой лежит частная собственность и рыночные отношения, чаще считают правильной молодёжь до 24 лет (47%), более обеспеченные респонденты (31% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто пользуется интернетом ежедневно (31%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии