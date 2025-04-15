Представления о доходе, который позволяет «жить нормально», о прожиточном минимуме, бедности и богатстве, а также экономические стратегии российских семей: март 2025 года

По мнению опрошенных, требуется в среднем порядка 69,5 тысяч рублей на одного человека в месяц, чтобы «жить нормально». «Прожиточным минимумом» считается доход в среднем порядка 37,8 тыс. рублей на одного человека в месяц, что заметно больше официально рассчитываемого показателя. Семья считается богатой при ежемесячном доходе 269 тыс. рублей на человека, бедной — при доходе 21 тыс. рублей. Половина опрошенных ставит перед собой цель жить не хуже большинства людей в их городе, треть — жить лучше большинства сограждан, их доля увеличивается.

Приводимые ниже показатели основаны на субъективных оценках респондентов своих личных доходов в расчете на 1 члена семьи, представлениях о «нормальном» доходе, прожиточном минимуме, бедной и богатой жизни. Для расчета среднедушевого дохода семьи из массива были удалены верхний и нижний процентиль (если в году было проведено несколько замеров, приводятся усредненные данные за год).

Как и год назад мартовский опрос зафиксировал значительный рост субъективных оценок доходов по отношению к предыдущему году. На 22% увеличилась сумма, которую респонденты считают нормальной для жизни на одного человека – 69,5 тысяч рублей. Сумму почти в два раза меньше респонденты назвали обеспечивающей прожиточный минимум на одного человека – 37,7 тысяч рублей (рост на 15% за год). Также с весны 2024 года значительно выросли доходы респондентов (показатель, который сами респонденты указывают в ходе опроса): рост среднедушевых доходов семьи по сравнению с предыдущим замером составил 17% .

При этом обращает на себя внимание разница почти в два раза между субъективными представлениями о «прожиточном минимуме» и официальными нормативами, которые устанавливаются Росстатом (в 1990-х годах расхождения практически не было, оно появилось с 2000-х годов), с 2015 года это расхождение ускорилось.

Массовые представления о «нормальном» доходе и прожиточном минимуме в сравнении со среднедушевым доходом и официальными нормативами (средние значения, тыс. руб.)

Сколько денег нужно в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить «нормально»? Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает прожиточный минимум? Среднедушевой доход семьи в месяц (рассчитан по результатам данного опроса) Официальный прожиточный минимум (Росстат) Март 2025 69,5 (+22%) 37,8 (+15%) 33,5 (+17%) 17,7 (+14) Март 2024 56,8 (+14%) 32,6 (+17%) 28,7 (+19%) 15,5 (+8) Июнь 2023 49,8 (+7%) 27,8 (+3%) 24,0 (+8%) 14,4 (+4) Август 2022 46,5 (+7%) 26,9 (+9%) 22,3 (+14%) 13,9 (+19%) Февраль 2021 43,6 (+14) – за 2 года 24,6 (17,1) – за 2 года 18,6 (+11) – за 2 года 11,7 (+4%) – за 2 года Июнь 2019 38,1 21,0 16,8 11,2

Соотношение оценок «нормального» дохода (на одного человека) и фактических среднедушевых доходов семьи за прошедший год практически не изменилось и составило 2,1 единицы. Чем меньше соотношение между показателями, тем меньше разрыв между уровнем дохода, который россияне считают «нормальным» для жизни, и фактическими показателями собственного дохода. С начала 2000-х наблюдается довольно устойчивое снижение данного показателя.

Разница между границами «богатой» и «бедной» жизнями отражает восприятие социального расслоения. В среднем, по мнению респондентов, богатая жизнь соответствует среднемесячному доходу в 262 тысяч рублей, а бедная – в 21 тысячу рублей.

При каком среднемесячном денежном доходе в расчете на одного человека семью можно считать … (средние значения, тыс. руб.)

… богатой … бедной Соотношение 2025 261,7 (+17%) 20,9 (+13%) 12,5 2024 223,1 (+13%) 18,4 (+16%) 12,1 2023 195,9 (+11) 15,9 (-1%) 12,3 2022 176,9 (+3) 16,1 (+18%) 11,0 2021 172 (+13%) – за 2 года 13,6 (+9%) – за 2 года 12,6 2019 152,7 12,5 12,2

С 2021 года продолжается увеличение доли россиян, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума, что можно трактовать как рост удовлетворённости своими доходами. В марте 2025 года доля таких опрошенных составила 34%. Этот показатель рассчитывается как доля респондентов, которые располагают большим среднедушевым доходом, чем, по их мнению, нужно, чтобы обеспечить необходимый уровень жизни.

Попробовав обобщить полученные представления о бедной, нормальной и богатой жизни, а также сообщения респондентов о среднедушевых доходах, то можно составить следующий субъективный автопортрет общества: 33% живут бедно, 38% живут между бедностью и прожиточным минимумом, 21% живут между прожиточным минимумом и нормальной жизнью, 9% — живут нормально, а менее одного процента респондентов — богато.

В целом, жизненные стратегии россиян становятся более оптимистичными. Так на минимуме продолжает находится число респондентов, которые ставят перед собой цель выжить, пусть на самом примитивном уровне существования – 5% (23% в марте 2010 года). Половина опрошенных собираются жить не хуже, чем большинство семей в их городе (58% в октябре 2016 года). Увеличилась доля тех, кто планирует жить лучше, чем большинство семей в их городе – до 34% (15% в марте 2010 года). Однако сокращается число опрошенных, которые ориентируются на жизнь европейцев и американцев: только 6% планируют жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США (13% в августе 2021 года), а 5% — жить лучше, чем средняя семья в Западной Европе, США (8% в августе 2021 года).

Доля тех, кто ставит перед собой цель выжить, пусть на самом примитивном уровне существования, выше среди опрошенных старшего возраста (7% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), а также менее обеспеченных респондентов (14% среди тех, которым едва хватает на еду).

Доля тех, кто ставит перед собой цель жить не хуже, чем большинство семей в городе, районе, выше среди опрошенных старшего возраста (14% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), а также менее обеспеченных респондентов (50 % среди тех, которым едва хватает на еду).

Доля тех, кто ставит перед собой цель жить лучше, чем большинство семей в городе, выше среди молодёжи до 24 лет (46%), более обеспеченных респондентов (40% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии