Россияне о важных праздниках и планах на 1 и 9 Мая

Главным праздником для россиян является 9 мая, также опрошенные говорят о важности Нового года, Пасхи, собственного дня рождения и дней рождения/ именин своих близких. Большинство россиян собираются праздновать 9 мая и смотреть парад Победы на Красной площади в Москве, половина респондентов сообщили о планах праздновать 1 мая.

В этом замере (и в апреле 2024 года), не было ограничения на количество возможных ответов, в более ранних замерах вопрос задавался с ограниченным количеством ответов (не более трех). Самым важным праздником для россиян является 9 мая – День Победы (75%). Также важны для опрошенных Новый год (59%), Пасха (44%), собственный день рождения (43%) и дни рождения/ именины близких (41%). Ещё треть опрошенных упомянули 8 марта – Международный женский день (30%), каждый четвёртый – 23 февраля – День защитника Отечества (24%), 7 января – православное Рождество (23%).

В последние годы снижается доля опрошенных, для которых самый важный праздник — Новый год (на 9 п.п. меньше, чем год назад), одновременно с этим растет доля тех, кто среди самых важных праздников называет День Победы — 2018 года до 2024 года их доля выросла на 22 п.п.

Мужчины чаще женщин говорят о значимости праздника 9 Мая (77%/73%), 23 февраля (28%/21%) и 1 мая (21%/16%). Женщины чаще считают важными Новый год (62%/56%), Пасху (49%/38%), собственный день рождения (46%/39%) и день рождения близких (45%/37%), 8 марта (35%/24%), 7 января (27%/19%).

Опрошенные старшего возраста большей важностью наделяют праздники 9 мая (80%), Пасху (49%), 8 марта (33%), 7 января (28%); в то время как молодёжь до 24 лет – Новый год (65%), свой день рождения (60%), 12 июня (23%), 4 ноября (20%).

С 2018 года выросла доля опрошенных, которые собираются праздновать День Победы, – до 82% (максимальные значения), тогда как число тех, кто планируют праздновать 1 мая, снижается – до 47% (минимальные значения). Не собираются праздновать ни 1 мая, ни День Победы 15% опрошенных.

Мужчины и молодёжь чаще других собираются праздновать День Победы и 1 мая – 84%/85% и 52%/56% соответственно.

Не планируют праздновать ни один из праздников чаще женщины (17%), а также опрошенные среднего возраста (24-39 лет – 18%, 40-54 года – 17%).

Большинство россиян собираются смотреть телетрансляцию парада Победы в Москве – 77%, не планирует смотреть парад каждый пятый (20%).

Доля тех, кто собирается смотреть телетрансляцию парада Победы в Москве, выше среди опрошенных старшего возраста (87% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), а также тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (90%).

Доля тех, кто не собирается смотреть телетрансляцию парада Победы в Москве, выше среди молодёжи до 24 лет (29%) и опрошенных в возрасте 25-39 лет (30%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%), а также тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии