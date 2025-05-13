Чего больше всего боятся россияне: апрель 2025

С 1989 года главными страхами россиян остаются болезни близких, война, собственная неработоспособность. Молодёжь, помимо прочего, чаще боится бедности и смерти, а опрошенные старшего возраста – старости и беспомощности. Оппозиционно настроенные граждане, помимо прочего, чаще говорят о страхе произвола властей, национальных конфликтов и возврата к массовым репрессиям.
С 1989 года главными страхами россиян остаются болезни близких, детей (51% в апреле 2025 года), война (48%) болезни, потеря работоспособности (38%). Также каждый четвёртый говорит, что боится старости, беспомощности (27%), стихийных бедствий (26%), бедности (24%). Каждый пятый – физической боли, мучений (19%). Не испытывают особых страхов 5% респондентов.
За последние годы опрошенные стали меньше бояться болезни близких, детей (снижение на 7 п.п. с июля 2019 года), бедности (снижение на 15 п.п. с февраля 2021 года), произвола властей (снижение на 11 п.п. с июля 2019 года), возврата к массовым репрессиям (снижение на 6 п.п. с февраля 2021 года).
Молодёжь до 24 лет чаще боится бедности (30%) и собственной смерти (22%,), а опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – старости, беспомощности (36%). Оппозиционно настроенные опрошенные (кто считает, что дела в стране идут по неверному пути и не одобряют деятельность В. Путина на посту президента) больше лояльных власти респондентов (кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, а также одобряет деятельность В. Путина на посту президента) боятся бедности (28%/ 27%), произвола властей (25%/ 32%), национальных конфликтов (по 17%), возврата к массовым репрессиям (8%/ 12%). Лояльные власти опрошенные чаще боятся стихийных бедствий (по 28%).
Похожий вопрос также ранее задавался с другим списком вариантов ответа:
Чего Вы больше всего боитесь? (Таблица, ранжировано по последнему замеру)
|авг.91
|июл.93
|янв.04
|сен.05
|дек.06
|ноя.07
|фев.12
|июл.13
|потери близких
|48
|51
|48
|65
|54
|57
|54
|52
|войны, массовой резни
|61
|56
|42
|46
|43
|46
|38
|38
|старости, болезни, беспомощности
|26
|20
|27
|41
|31
|27
|25
|34
|нищеты
|21
|28
|34
|61
|32
|31
|32
|30
|голода
|31
|37
|25
|—
|22
|23
|17
|20
|произвола властей
|19
|22
|22
|26
|22
|21
|20
|19
|физического насилия
|12
|19
|14
|15
|14
|17
|12
|12
|гнева Божьего, Страшного Суда
|11
|9
|9
|11
|10
|9
|6
|10
|собственной смерти
|8
|8
|7
|15
|8
|8
|8
|9
|публичных унижений, оскорблений
|8
|6
|8
|9
|7
|8
|6
|6
|другого
|1
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|ничего не боюсь
|3
|4
|8
|3
|5
|5
|6
|9
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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