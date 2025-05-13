Чего больше всего боятся россияне: апрель 2025

С 1989 года главными страхами россиян остаются болезни близких, война, собственная неработоспособность. Молодёжь, помимо прочего, чаще боится бедности и смерти, а опрошенные старшего возраста – старости и беспомощности. Оппозиционно настроенные граждане, помимо прочего, чаще говорят о страхе произвола властей, национальных конфликтов и возврата к массовым репрессиям.

С 1989 года главными страхами россиян остаются болезни близких, детей (51% в апреле 2025 года), война (48%) болезни, потеря работоспособности (38%). Также каждый четвёртый говорит, что боится старости, беспомощности (27%), стихийных бедствий (26%), бедности (24%). Каждый пятый – физической боли, мучений (19%). Не испытывают особых страхов 5% респондентов.

За последние годы опрошенные стали меньше бояться болезни близких, детей (снижение на 7 п.п. с июля 2019 года), бедности (снижение на 15 п.п. с февраля 2021 года), произвола властей (снижение на 11 п.п. с июля 2019 года), возврата к массовым репрессиям (снижение на 6 п.п. с февраля 2021 года).

Молодёжь до 24 лет чаще боится бедности (30%) и собственной смерти (22%,), а опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – старости, беспомощности (36%). Оппозиционно настроенные опрошенные (кто считает, что дела в стране идут по неверному пути и не одобряют деятельность В. Путина на посту президента) больше лояльных власти респондентов (кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, а также одобряет деятельность В. Путина на посту президента) боятся бедности (28%/ 27%), произвола властей (25%/ 32%), национальных конфликтов (по 17%), возврата к массовым репрессиям (8%/ 12%). Лояльные власти опрошенные чаще боятся стихийных бедствий (по 28%).

Похожий вопрос также ранее задавался с другим списком вариантов ответа:

Чего Вы больше всего боитесь? (Таблица, ранжировано по последнему замеру)

авг.91 июл.93 янв.04 сен.05 дек.06 ноя.07 фев.12 июл.13 потери близких 48 51 48 65 54 57 54 52 войны, массовой резни 61 56 42 46 43 46 38 38 старости, болезни, беспомощности 26 20 27 41 31 27 25 34 нищеты 21 28 34 61 32 31 32 30 голода 31 37 25 — 22 23 17 20 произвола властей 19 22 22 26 22 21 20 19 физического насилия 12 19 14 15 14 17 12 12 гнева Божьего, Страшного Суда 11 9 9 11 10 9 6 10 собственной смерти 8 8 7 15 8 8 8 9 публичных унижений, оскорблений 8 6 8 9 7 8 6 6 другого 1 1 1 2 3 1 1 1 ничего не боюсь 3 4 8 3 5 5 6 9

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии