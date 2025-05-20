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Протестный потенциал и отношение россиян к антивоенным выступлениям в апреле 2025 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Большинство не ожидают в ближайшее время протестов с экономическими или политическими требованиями. Готовность принять участие в таких акциях практически не изменилась с конца прошлого года и находится на низком уровне. Протестный потенциал выше среди оппозиционно настроенных граждан, людей среднего возраста и менее обеспеченных респондентов. Общество разделилось практически поровну в вопросе о том, следует ли власти пресекать антивоенные акции или же свободу слова не следует ограничивать. Число россиян, которые выступают за ограничительные меры, плавно растёт с 2022 года.

По сравнению с декабрём 2024 года потенциал протеста с экономическими требованиями не изменился и находится на уровне 2017 года: 16% респондентов считают, что они вполне возможны, а 13% — приняли бы в них участие.

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Чаще других допускают возможность выступлений с экономическими требованиями те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (по 21%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).

Реже представителей других групп допускают возможность протестов против падения уровня жизни, в защиту своих прав те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (16%), а также те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (12%). 

Чаще говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав мужчины (16%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (17%), менее обеспеченные респонденты (21% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (20%).

Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав женщины (11%), более обеспеченные респонденты (10% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (9%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (10%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (11%).

Также с последнего замера не изменился показатель потенциала протеста с политическими требованиями, находится на уровне 2017 года: 12% считают их возможными, а 8% россиян готовы принять участие в них лично.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Отмечают возможность выступлений с политическими требованиями чаще москвичи (19%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%).

Реже говорят, что возможны выступления с политическими требованиями опрошенные, проживающие в сёлах (8%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (12%), кто доверяет информации по телевидению (7%). 

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди опрошенных в возрасте 40-54 года (11%), менее обеспеченных респондентов (12% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (23%), кто не одобряет деятельность действующего президента (24%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (20%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди молодёжи до 24 лет (5%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (5%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (6%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (6%).

В сторону необходимости ограничения антивоенных выступлений продолжает меняться мнение респондентов о том, как власть должна поступать с людьми, открыто выступающими против СВО: если изначально в августе 2022 года большинство опрошенных считали, что власть не должна ограничивать свободу слова (57%), и треть респондентов полагали, что власть должна пресекать антивоенные выступления; то сейчас позиции опрошенных практически сравнялись – 45% (снижение на 12 п.п.) и 42% (рост на 12 п.п.) соответственно.

Доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления, выше среди опрошенных старшего возраста (51% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), москвичей (49%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (52%) тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (50%), считает, что нужно продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (61%), тех, кто считает, что проведение спецоперации принесло больше пользы (61%).

Доля тех, кто считает, что власть не должна ограничивать свободу слова, выше среди опрошенных в возрасте 18-24 лет и 25-39 лет (по 33%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (47%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (65%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (71%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (56%), тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (73%), считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (54%), тех, кто считает, что проведение спецоперации принесло больше вреда (60%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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