Протестный потенциал и отношение россиян к антивоенным выступлениям в апреле 2025 года

Большинство не ожидают в ближайшее время протестов с экономическими или политическими требованиями. Готовность принять участие в таких акциях практически не изменилась с конца прошлого года и находится на низком уровне. Протестный потенциал выше среди оппозиционно настроенных граждан, людей среднего возраста и менее обеспеченных респондентов. Общество разделилось практически поровну в вопросе о том, следует ли власти пресекать антивоенные акции или же свободу слова не следует ограничивать. Число россиян, которые выступают за ограничительные меры, плавно растёт с 2022 года.
По сравнению с декабрём 2024 года потенциал протеста с экономическими требованиями не изменился и находится на уровне 2017 года: 16% респондентов считают, что они вполне возможны, а 13% — приняли бы в них участие.
Потенциал протеста с экономическими требованиями
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|05.1994
|06.1994
|07.1994
|08.1994
|09.1994
|11.1994
|01.1995
|03.1995
|05.1995
|07.1995
|09.1995
|11.1995
|01.1996
|03.1996
|05.1996
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|05.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|05.2020
|07.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|01.2024
|07.2024
|12.2024
|04.2025
|33
|31
|25
|27
|26
|27
|27
|30
|27
|27
|27
|26
|23
|25
|24
|21
|28
|40
|30
|45
|40
|35
|29
|29
|31
|34
|43
|40
|48
|43
|36
|37
|31
|32
|28
|23
|18
|21
|16
|19
|19
|20
|17
|23
|21
|17
|15
|20
|16
|20
|19
|17
|17
|24
|21
|26
|21
|20
|20
|18
|19
|19
|19
|22
|24
|24
|25
|36
|32
|26
|23
|32
|25
|37
|34
|31
|28
|22
|20
|30
|30
|23
|21
|22
|18
|21
|18
|23
|39
|31
|25
|22
|21
|25
|27
|30
|26
|25
|25
|26
|28
|28
|26
|25
|29
|29
|35
|29
|31
|27
|30
|28
|28
|25
|25
|22
|28
|21
|19
|17
|17
|24
|23
|20
|18
|17
|18
|21
|24
|19
|18
|18
|15
|19
|27
|28
|26
|23
|17
|41
|37
|34
|26
|34
|30
|26
|27
|30
|25
|43
|30
|26
|30
|29
|17
|20
|17
|18
|17
|19
|17
|21
|14
|16
|26
|25
|22
|22
|21
|21
|26
|25
|24
|25
|23
|23
|24
|23
|19
|19
|22
|26
|27
|31
|25
|22
|23
|21
|25
|26
|27
|27
|33
|24
|29
|28
|27
|28
|24
|24
|20
|15
|17
|19
|18
|18
|19
|24
|22
|20
|17
|18
|17
|20
|21
|18
|20
|20
|24
|26
|22
|22
|19
|17
|22
|19
|21
|22
|22
|23
|27
|27
|24
|22
|22
|16
|23
|26
|23
|25
|25
|19
|22
|25
|23
|20
|22
|17
|18
|22
|18
|20
|23
|26
|18
|18
|16
|17
|20
|20
|17
|18
|20
|21
|19
|23
|23
|21
|19
|19
|17
|16
|17
|17
|13
|14
|17
|17
|16
|16
|14
|14
|15
|8
|12
|14
|12
|15
|10
|13
|11
|13
|16
|11
|12
|12
|12
|12
|16
|15
|14
|13
|8
|28
|30
|26
|27
|27
|25
|24
|28
|29
|23
|17
|21
|24
|21
|23
|14
|16
|15
|16
|15
|18
|11
|22
|13
|13
Чаще других допускают возможность выступлений с экономическими требованиями те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (по 21%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).
Реже представителей других групп допускают возможность протестов против падения уровня жизни, в защиту своих прав те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (16%), а также те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (12%).
Чаще говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав мужчины (16%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (17%), менее обеспеченные респонденты (21% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (20%).
Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав женщины (11%), более обеспеченные респонденты (10% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (9%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (10%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (11%).
Также с последнего замера не изменился показатель потенциала протеста с политическими требованиями, находится на уровне 2017 года: 12% считают их возможными, а 8% россиян готовы принять участие в них лично.
Потенциал протеста с политическими требованиями
До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|01.2024
|07.2024
|12.2024
|04.2025
|41
|37
|36
|28
|32
|31
|32
|37
|40
|49
|50
|38
|39
|37
|37
|32
|25
|16
|15
|12
|14
|15
|13
|13
|24
|20
|19
|17
|20
|20
|17
|19
|18
|18
|16
|20
|22
|21
|21
|20
|18
|18
|17
|18
|20
|21
|21
|21
|27
|28
|22
|19
|24
|24
|24
|23
|22
|22
|20
|16
|28
|20
|18
|18
|18
|16
|16
|13
|17
|15
|18
|20
|22
|22
|20
|19
|20
|23
|21
|19
|20
|23
|26
|33
|26
|24
|23
|24
|22
|21
|22
|21
|19
|26
|18
|23
|17
|14
|12
|12
|16
|16
|15
|14
|15
|14
|17
|18
|15
|15
|14
|12
|14
|23
|23
|21
|19
|12
|34
|30
|28
|24
|30
|29
|24
|23
|45
|28
|27
|27
|29
|16
|17
|17
|16
|17
|14
|15
|15
|10
|12
|13
|9
|11
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|13
|19
|11
|15
|15
|17
|14
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|12
|11
|10
|14
|9
|10
|10
|9
|7
|8
|9
|10
|11
|8
|10
|8
|10
|12
|8
|10
|10
|9
|8
|13
|12
|11
|8
|6
|23
|22
|20
|22
|20
|19
|19
|19
|15
|16
|19
|17
|18
|9
|11
|12
|12
|10
|13
|8
|13
|8
|8
Отмечают возможность выступлений с политическими требованиями чаще москвичи (19%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%).
Реже говорят, что возможны выступления с политическими требованиями опрошенные, проживающие в сёлах (8%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (12%), кто доверяет информации по телевидению (7%).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди опрошенных в возрасте 40-54 года (11%), менее обеспеченных респондентов (12% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (23%), кто не одобряет деятельность действующего президента (24%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (20%).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди молодёжи до 24 лет (5%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (5%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (6%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (6%).
В сторону необходимости ограничения антивоенных выступлений продолжает меняться мнение респондентов о том, как власть должна поступать с людьми, открыто выступающими против СВО: если изначально в августе 2022 года большинство опрошенных считали, что власть не должна ограничивать свободу слова (57%), и треть респондентов полагали, что власть должна пресекать антивоенные выступления; то сейчас позиции опрошенных практически сравнялись – 45% (снижение на 12 п.п.) и 42% (рост на 12 п.п.) соответственно.
Доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления, выше среди опрошенных старшего возраста (51% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), москвичей (49%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (52%) тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (50%), считает, что нужно продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (61%), тех, кто считает, что проведение спецоперации принесло больше пользы (61%).
Доля тех, кто считает, что власть не должна ограничивать свободу слова, выше среди опрошенных в возрасте 18-24 лет и 25-39 лет (по 33%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (47%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (65%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (71%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (56%), тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (73%), считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (54%), тех, кто считает, что проведение спецоперации принесло больше вреда (60%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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