Представления о целесообразности крупных покупок и покупок в кредит: апрель 2025

Среди россиян преобладает мнение о том, что сейчас неблагоприятная ситуация для крупных покупок, таких как автомобиль и недвижимость. Растет число тех, кто избегает покупок в кредит, кто откладывает крупные траты на будущее или вовсе отказывается от них. Потребительский оптимизм выше среди молодежи, более обеспеченных граждан, москвичей и лояльных власти россиян. Пессимизм выше среди пожилых, менее обеспеченных, жителей крупных городов и оппозиционно настроенных граждан.

Мониторинг изменения потребительских стратегий россиян осуществляется с весны 1997 года. Пики потребительского оптимизма в отношении покупки автомобиля приходились на первую половину 1998, середину 2013 и середину 2014 годов, покупки жилья — на середину 1997, середину 2014, вторую половину 2018 года. Минимальные значения были зафиксированы в конце 1998, сразу после экономического кризиса, и весной 2022 года, сразу после начала военных действий (в отношении покупки недвижимости еще в середине нулевых годов). Сегодня, в конце апреля 2025 года, каждый пятый опрошенный говорит о том, что сейчас в целом хорошее время для покупки автомобиля и недвижимости.

Чаще других говорили о том, что сейчас хорошее время для покупки автомобиля, молодёжь до 24 лет (28%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (22%).

Чаще других говорили о том, что сейчас плохое время покупки автомобиля, опрошенные в возрасте 40-54 лет (46%), менее обеспеченные респонденты (55% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (56%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (61%).

Чаще других говорили о том, что сейчас хорошее время для покупки недвижимости более обеспеченные респонденты (22% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (21%), те, кто доверяет телевидению и социальным сетям как источникам информации (22% и 23% соответственно)

Чаще других говорили о том, что сейчас плохое время покупки недвижимости менее обеспеченные респонденты (53% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (58%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (57%).

За прошедший год на 10 п.п. выросло число опрошенных, которые считают, что в нынешних условиях лучше не брать в долг, кредит для крупных покупок (83%) и доля респондентов, считающих, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать покупки в кредит, долг снизилась до минимума – 3% (снижение на 5 п.п. с апреля 2024 года). При этом каждый десятый ответил «ни то, ни другое».

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать покупки в кредит выше среди опрошенных старшего возраста (4%), опрошенных со средних образованием и ниже (5%).

Доля тех, кто считает, в нынешних условиях лучше не брать в долг, в кредит для крупных покупок выше среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (86%), респондентов с высшим образованием (87%), жителей сёл (84%).

Заметна тенденция откладывать покупки в кредит их на более поздний срок (до 41%) или полностью отказываться от таких покупок (до 35%). Собираются поторопиться с такими покупками 5%. Говорят, что будут делать покупки в те сроки, в которые планировали 16%.

Чаще других говорят о том, что будут делать в те сроки, в которые планировали, молодёжь до 24 лет (24%), респонденты с высшим образованием (19%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (24%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).

Чаще других говорят о том, что не планируют крупные покупки/расходы, опрошенные старшего возраста (44% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (38%), менее обеспеченные респонденты (50% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и более 500 тысяч человек (по 38%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (42%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии