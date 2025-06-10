Как россияне собираются провести лето 2025 года

Чаще всего россияне собираются провести лето на даче или дома, занимаясь своими делами. Из туристических направлений опрошенные чаще называют Черноморское побережье Кавказа и Крыма. Каждый десятый не собирается отдыхать этим летом. Несовершеннолетних детей опрошенные планируют отправить на дачу, к родственникам в другие города России, в детский лагерь или взять с собой на отдых. Треть отметили, что их дети или внуки летом никуда не поедут.

Планы россиян на летний отдых практически такие же, как и в прошлом году: треть опрошенных планируют провести отпуск на даче/садовом участке (33%), 7% — в другом городе, селе России, 6% — на Чёрном море, 5% — в Крыму. Ещё 2% опрошенных сказали, что собираются отдохнуть за границей, а 1% респондентов – в Калининграде. Планируют побывать в странах бывшего СССР менее 1 процента опрошенных. При этом каждый четвёртый (26%) летом останется дома и будет заниматься своими делами, а 12% опрошенных не поедут этим летом отдыхать вовсе (9% в мае 2024 года), однако каждый десятый ещё не определился с планами на это лето.

О планах на дачный отдых чуть чаще говорят молодёжь до 24 лет (37%) и жители Москвы (46%). В другом городе, селе России чаще собираются провести свой отдых молодёжь до 24 лет (11%), более обеспеченные опрошенные (10% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования).

Доля тех, кто не собирается отдыхать этим летом выше среди опрошенных в возрасте 40-54 и 55 лет и старше (по 13%), менее обеспеченных респондентов (16% среди тех, которым едва хватает на еду), а доля тех, кто собирается потратить отпуск на домашние дела выше среди старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 32%, менее обеспеченных респондентов (35% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл (36%).

Треть опрошенных (35%), у которых есть несовершеннолетние дети/внуки, сказали, что летом их дети останутся дома, никуда не поедут. Каждый четвертый (23%) сказал, что они будут летом на даче, и каждый десятый (по 9%%), что дети поедут детский лагерь, в другой город России с родителями/родственниками. Также 7% респондентов планируют поехать вместе с детьми/внуками на Чёрное море (побережье Кавказа).

В последние годы растет доля тех, кто собирается отправить детей на дачу (на 6 п.п. по сравнению с 2017 годом). И уменьшается доля тех, кто говорит, что их дети никуда не поедут (40% в 2017 году).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28 мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии