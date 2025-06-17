Самые выдающиеся люди всех времён и народов

Среди выдающихся людей всех времён и народов в апреле 2025 года опрошенные чаще всего называли политических деятелей, поэтов, учёных, военачальников. Самым выдающимися человеком всех времён и народов россияне считают И. Сталина, также В. Путина, В. Ленина и А. Пушкина. Респонденты старшего возраста чаще упоминали деятелей советской эпохи, тогда как молодёжь чаще упоминала современников или поэтов и учёных досоветского периода.

По мнению россиян, самым выдающимися человеком всех времён и народов является И. Сталин – 42% (рост на 18 п.п. с декабря 1991 года). Около трети опрошенных упомянули В. Путина (31%, рост на 16 п.п. мая 2021 года) и В. Ленина (28%, снижение на 31 п.п. с декабря 1991 года). Каждый четвёртый назвал А. Пушкина (снижение на 10 п.п. с апреля 2017 года), каждый пятый – Петра Первого (снижение на 32 п.п. с декабря 1991 года).

Опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) в отличие от молодёжи чаще считают величайшими людьми всех времён и народов И. Сталина (47%), В. Ленина (31%), Г. Жукова (19%), Л. Брежнева (14%). Респонденты до 24 лет чаще называют В. Путина (37%), А. Пушкина (30%), И. Ньютона (8%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии