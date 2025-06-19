Удовлетворенность различными сферами жизни

В конце апреля 2025 года половина опрошенных соглашалась, что «время, в которое мы живем — это мое время»; доля таких ответов растет с конца 1990-х годов. На вопрос о том, чего в первую очередь сегодня не хватает человеку в России чаще всего говорят о нехватке материального достатка, культуры, воспитания и возможности отдохнуть. Большинство опрошенных в целом удовлетворены своей жизнью, работой и отношениями с окружающими людьми, питанием и жилищными условиями. Менее всего опрошенные удовлетворены — хотя большинство удовлетворены — своим материальным положением, состоянием окружающей среды и состоянием своего здоровья. По всем рассматриваемым параметрам на всем протяжении измерений наблюдается медленный и поступательный рост удовлетворенности.

Половина опрошенных согласны с утверждением «время в которое мы сейчас живем – это мое время» — 52%(рост на 35 п.п. с 1993 года), каждый четвертый считает «мое время уже ушло» — 26%, 18% отвечают «мое время еще не пришло».

Чаще говорят о том, что время, в которое мы сейчас живём – это их время, респонденты с высшим образованием (60%), более обеспеченные респонденты (58% среди опрошенных, которые могут себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%).

Чаще говорят о том, что их время уже прошло, опрошенные старшего возраста (49% среди опрошенных возрасте 55 лет и старше), респонденты с профессиональным, средним образованием и ниже (по 29%), менее обеспеченные опрошенные (49% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%).

Чаще говорят о том, что их время ещё не наступило молодёжь до 24 лет (37%), опрошенные со средним образованием и ниже (25%), более обеспеченные опрошенные (20% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%).

По мнению большинства опрошенных (62%), в первую очередь человеку в России не хватает материального достатка. Треть опрошенных (35%) считают, что не хватает культуры, воспитанности, 27% — возможности отдохнуть (этот ответ впервые попал в первую тройку). Ранее часто говорили о недостатке уверенности в себе (с 1994 года этот вариант в каждом замере был в тройке лидеров), однако сейчас это называли только 22% опрошенных (снижение на 14 п.п. с сентября 2012 года), столько же (22%) – уверены что человеку в России не хватает нравственных принципов. С сентября 2012 года снизилась доля респондентов, которые считают, что сегодня человеку не хватает уважения к своему прошлому (на 7 п.п.).

О нехватке материального достатка чаще говорят опрошенные в возрастной группе 50-54 года (66%), менее обеспеченные респонденты (71% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (74%).

Считают, что не хватает культуры, воспитания и трудолюбия чаще более обеспеченные респонденты (38%/22% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования) и те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%/21%).

Доля тех, кто выбрал вариант ответа «уверенность в себе» выше среди молодёжи до 24 лет (33%) и более обеспеченных респондентов (25% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования).

Респонденты старшего возраста (17% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (16% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%) чаще других говорили о недостатке человеку в России уважения к своему прошлому.

О нехватке политических прав больше говорили молодёжь до 24 лет (19%), менее обеспеченные респонденты (13%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%).

Выше всего уровень удовлетворенности отношениями в семье (73% вполне удовлетворены) отношениями на работе* (62%), кругом общения (61%) и образованием (60%). Также, более половины опрошенных вполне удовлетворены работой в целом* (56%), тем, как проводят свободное время (55%), своей жизнью в целом (54%), питанием (54%), занимаемым в обществе положением (54%) и жилищными условиями (53%).

Чаще всего опрошенные говорили о неудовлетворенности материальным положением – 36% (из них 25% — скорее не удовлетворены, 11% — совершенно не удовлетворены), состоянием окружающей среды – 29% (19% — скорее не удовлетворены, 10% — совершенно), и состоянием здоровья – 26% (18% — скорее не удовлетворены, 8% — совершенно).

*Те, у кого нет работы, могли выбрать вариант «не подходит» в этих вопросах, и они не учитывались в расчете этих показателей.

Удовлетворенность отношениями в семье и кругом общения остается на высоком уровне с начала замеров в 2000х годах – на настоящий момент более 90% опрошенных удовлетворены этими сферами жизни. Отношениями на работе – 86%.

Удовлетворенность жизнью в целом продолжительное время растет (от 59% в феврале 2000 года до 89% в апреле 2025 года). Также растут: удовлетворенность питанием — 88% (на 41 п.п. с февраля 2000 года), образованием – 86% (на 31 п.п.), занимаемым положением в обществе – 84% (на 25 п.п), работой в целом – 83% (на 19 п.п.), свободным временем – 83% (на 25 п.п.), жилищными условиями – 82% (на 23 п.п.), состоянием здоровья – 74% (на 14 п.п.) и окружающей среды – 70% (на 22 п.п.),

Доля опрошенных, удовлетворенных своим материальным положением в апреле 2025 составила 63%, и впервые превысила долю тех, кто своим материальным положением не удовлетворен. Ранее (в замере 2020 года) сравнялись доли тех, кто говорили, что удовлетворены своим материальным положением и тех, кто говорили обратное.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии