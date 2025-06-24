Музыкальные предпочтения россиян: апрель 2025

Более половины россиян ежедневно слушают музыку. Чаще всего они это делают дома, в машине или на работе. Самым популярным музыкальным жанром является отечественная эстрада, а также шансон, классическая и народная музыка. Эти предпочтения довольно устойчивы. Самые молодые чаще слушают русский или зарубежный рок, рэп и хип-хоп, российскую и зарубежную поп-музыку. Представители старших поколений предпочитают советскую эстраду, шансон и народные песни. Самым популярным исполнителем оказался Виктор Цой и группа Кино. За последние полгода различные музыкальные мероприятия посещали 15% опрошенных. Однако чаще респонденты проводят свой досуг в парках, кафе и ресторанах, а также торговых центрах.

Россияне стали чаще слушать музыку: если 16 лет назад слушали музыку 74% респондентов, то в апреле 2025 года – уже 90%. Также меняется и частота прослушивания музыки: доля тех, кто ежедневно прослушивает музыку, выросла с 32% (в 2009 году) до 56% (в апреле 2025 года). При этом, доли тех, кто слушает музыку реже, сохраняют свои пропорции – 26% респондентов слушают музыку раз в неделю и чаще, 4% – 1-3 раза в месяц и столько же – реже 1 раза в месяц. Никогда или практически никогда не слушают музыку только 9% опрошенных.

Чаще других слушают музыку молодёжь до 24 лет (97%, в том числе 76% — ежедневно), более обеспеченные респонденты (93% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования, в том числе ежедневно – 63%), те, кто ежедневно выходит в интернет (94%, в том числе ежедневно слушают музыку – 63%). Равные доли мужчин и женщин слушают музыку (92% и 90%), однако среди мужчин выше доля тех, кто слушает ее ежедневно – 61%.

Практически никогда/ никогда не слушают музыку чаще опрошенные старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (19% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто не пользуется интернетом (27%).

Большинство опрошенных слушают музыку дома – 74%, ещё треть (32%) – в автомобиле, каждый восьмой на работе (16%) или на ходу, во время прогулок (14%), каждый десятый – на даче, природе, отдыхе (11%), в общественном транспорте (10%). На концерте/ фестивале слушают музыку 6% опрошенных, в клубе, баре, ресторане, кафе – 5%.

Как и 7 лет назад самым популярным музыкальным жанром остаётся российская поп-музыка, эстрада. Четверть опрошенных говорят, что слушают произведения советской эстрады (26%), шансон (26%), классическую музыку (25%) и народную музыку (23%). Каждый пятый – русский рок (20%), зарубежную поп-музыку (17%). Ещё 16% опрошенных слушают танцевальную музыку, техно, 14% — лаундж, музыку для релаксации. Каждый десятый слушает хип-хоп, рэп (12%), зарубежный рок (11%), бардовскую песню (9%). Также по 7% респондентов говорят, что слушают электронную музыку и блюз.

Разные группы опрошенных говорят о разных музыкальных предпочтениях: женщины чаще мужчин слушают российскую поп-музыку (38%/27%) и зарубежную поп-музыку (20%/13%), классическую музыку (30%/19%), народную музыку (26%/18%), танцевальную музыку (19%/13%), лаундж (17%/10%).

Мужчины чаще женщин отмечают, что слушают шансон (29%/23%), русский рок (26%/15%) и зарубежный рок (14%/9%), хип-хоп, рэп (16%/9%), электронную музыку (10%/5%).

Музыкальные вкусы зависят также и от возраста: молодёжь до 24 лет чаще слушают русский рок (34%) и зарубежный рок (24%), зарубежную поп-музыку (29%), танцевальную музыку, техно (26%), лёгкую музыку, лаундж (18%), хип-хоп, рэп (34%), джаз (17%), электронную музыку (21%), k-pop (17%); опрошенные старшего возраста, наоборот, чаще слушают советскую эстраду (38%), народную музыку (34%), бардовские песни (13%).

Также респондентам было предложено назвать свои предпочтения в музыке — любимые певцы, исполнители, музыкальные группы, варианты не предлагались. Чаще всего называли Виктора Цоя и группу Кино (7%), по 3% упоминали Шамана, Михаила и Ирину Круг, Григория Лепса, Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова. Остальных называли менее двух процентов опрошенных, а всего в списке оказались 155 исполнителя/группы, которые назвали хотя бы трое опрошенных. Те исполнители, которых называли реже, были объединены: 7% опрошенных любят «зарубежных исполнителей», 6% — «российских поп и рок-исполнителей», 4% — «советских исполнителей». 13% опрошенных сказали, что у них нет любимых исполнителей.

На музыкальные мероприятия ходит лишь небольшая доля опрошенных – 8% опрошенных сказали, что в последние полгода посещали концерты, 6% — дискотеки/ клубы, 3% бывали в консерватории/ филармонии. Тогда как другие способы проведения досуга называли значительно чаще – половина опрошенных бывали в парке (49%), кафе/ресторане баре – 39%, торговые центры посещали 37% опрошенных, 24% — заведения общественного питания, 22% — бани, сауны, по 16% отметили городские праздники/ярмарки и театры.

Молодёжь до 24 лет, москвичи, а также более обеспеченные опрошенные чаще других проводят свой досуг вне дома. Молодёжь в отличие от опрошенных старшего возраста чаще бывает в парках (64%), кафе, ресторанах (61%), кинотеатрах (42%), заведениях быстрого питания (39%), бане сауне (36%), спортивных мероприятиях. Опрошенные старшего возраста за последние полгода чаще бывали в театре (11%), а респонденты в возрастной группе «25-39 лет» – в торговом центре (48%), дискотеке, ночном клубе (12%). Москвичи за последние 6 месяцев чаще были в парках (68%), кафе, ресторанах (55%), заведениях быстрого питания (46%), в то время как жители села – в бане/сауне (27%), а жители городов с населением более 500 тыс. чел. – в кинотеатре (33%), театре (15%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии