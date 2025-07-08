Использование сленга и крылатых фраз, анекдотов и матерных выражений

Пятая часть опрошенных используют в повседневной речи народные поговорки, слова из известных книг, песен, фильмов и анекдотов, матерные выражения и молодежные словечки. При этом хотя бы иногда респонденты чаще используют поговорки. В последние годы увеличились доли тех, кто использует в речи народные поговорки, молодежные словечки и матерные выражения. Среди причин, по которым люди матерятся в большинстве случаев, респонденты отмечают, что такие выражения «приходят к слову» и помогают «облегчить душу».

В повседневной жизни опрошенные чаще всего употребляют народные поговорки (79%) и слова из известных книг, песен, фильмов, анекдотов (73%), чуть реже – матерные выражения (69%) и молодёжные словечки (60%).

С февраля 2014 выросла доля опрошенных, которые в своей речи используют народные поговорки – до 79% (рост на 14 п.п.). Практически никогда не использует народные поговорки в своей речи каждый пятый респондент (20%), тогда как 11 лет назад их не использовал каждый третий (33%).

Чаще других употребляют в своей речи народные поговорки опрошенные старшего возраста (83% среди респондентов 40 лет и старше), респонденты с высшим образованием (82%).

Реже других употребляют в своей речи народные поговорки молодёжь до 24 лет (68%), респонденты со средним образованием и ниже (71%).

За последние 33 года остаётся устойчивой частота использования в речи слов из известных книг, песен, фильмов, анекдотов: употребляют их примерно три четверти опрошенных (в мае 2025 года – 73% респондентов), а не употребляют – 25%.

Доля тех, кто употребляет в своей речи слова из известных книг, песен, фильмов, анекдотов, выше среди опрошенных в возрастной группе 39-54 года (77%), респондентов с высшим образованием (79%), а также более обеспеченных респондентов (79% среди тех, которые могут себе позволить товары длительного пользования).

Доля тех, кто употребляет в своей речи слова из известных книг, песен, фильмов, анекдотов, ниже среди молодёжи до 24 лет (68%), респондентов со средним образованием и ниже (66%), а также менее обеспеченных респондентов (66% среди тех, которым едва хватает на еду).

Молодёжные словечки употребляет в своей речи шестеро из десяти респондентов (60%), рост доли таких респондентов был зафиксирован в январе 2015 года, после чего данный показатель продолжает оставаться на текущем уровне. Не использует молодёжные словечки четверо из десяти респондентов (40%).

Чаще других употребляют в своей речи молодёжные словечки молодёжь до 24 лет (90%), более обеспеченные респонденты (66% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Реже других употребляют в своей речи молодёжные словечки опрошенные старшего возраста (40% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на еду).

Максимальных значений за всё время наблюдений достигла доля россиян, которые в своей речи используют матерные выражения – 69% (рост на 18 п.п. с февраля 2014 года), говорят о том, что не используют матерные выражения треть респондентов (снижение на 14 п.п. с февраля 2014 года).

Доля тех, кто употребляет в своей речи матерные выражения, выше среди мужчин (80%), опрошенных в возрастной группе 25-54 года (75%), жителей села (74%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (74%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%).

Доля тех, кто не употребляет в своей речи матерные выражения, ниже среди женщин (60%), опрошенных старшего возраста (61% среди респондентов в возрасте 55 лет и более), москвичей (36%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%).

По мнению респондентов, они сами используют матерные выражения реже, чем окружающие (69%/80%). К тому же за последние время выросло число опрошенных, которые говорят, что окружающие их люди употребляют в свой речи матерные выражения – до 80% (рост на 7 п.п. с февраля 2014 года), о том, что окружающие не используют матерные выражения, отвечает каждый пятый опрошенный.

Говорят, что их окружение употребляет матерные выражения, чаще мужчины (84%) и молодёжь до 24 лет (88%).

Говорят, что их окружение употребляет матерные выражения, реже женщины (77%) и опрошенные старшего возраста (73% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше).

Среди причин, почему люди в большинстве случаев матерятся, более половины опрошенных (64%) считают, что просто так, к слову приходится, ещё треть опрошенных (32%) считают, что таким образом люди пытаются облегчить, отвести душу, каждый десятый (9%) – думает, что это чтобы сойти «за своих ребят» или оскорбить кого-то (7%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28 мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии