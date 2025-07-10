Ретроспективные оценки событий 1988, 1990 и 1991 годов

Респонденты рассказали, какие события 1988, 1990 и 1991 годов они считают самыми значимыми. Так, главными событиями 1988 года опрошенные назвали начало вывода советских войск из Афганистана и Олимпийские игры. 1990 год запомнился респондентам избранием М. Горбачёва президентом СССР и смертью В. Цоя. Наиболее значимыми событиями 1991 года оказались выборы президента России и попытка государственного переворота 19-21 августа.

В рамках Омнибусов регулярно задаются вопросы о том какие события запомнились респондентам в определенный период (за прошедший месяц, год), из данных этих вопросов формируются списки важнейших событий, к которым можно вернуться спустя годы и изучить, как изменились оценки событий за прошедшее время. В мае 2025 года мы предложили респондентам назвать какие из событий 1988, 1990 и 1991 годов они считают самыми важными, а затем сравнили с ответами, полученными в прошлом.

Представления о важных событиях 1988 года остаются устойчивыми: на протяжении 36 лет главным событием 1988 года, по мнению опрошенных, остаётся начало вывода советских войск из Афганистана (50% в мае 2025 года). Также половина респондентов считают важным событием того года летние Олимпийские Игры (48%), хотя в январе 1989 года это событие считали важным только 4% респондентов. Также каждый пятый отметил землетрясение в Армении (значимость данного события снизилась на 19 п.п. с мая 2003 года). Ещё 17% опрошенных упомянули события вокруг Нагорного Карабаха, 15% — первый полёт корабля «Буран», 13% — празднование тысячелетия крещения Руси.

Мнения о значимых событиях отличаются среди разных социально-демографических групп. Так, мужчины в отличие от женщин чаще считают важными следующие события: первый полёт корабля «Буран» (21%/11%), подписание договора о ракетах средней и меньшей дальности (9%/5%); женщины же чаще упоминали олимпиаду-88 (53%/41%), землетрясение в Армении (25%/18%).

Опрошенные старшего возраста (55 лет и более) чаще чем молодёжь до 24 лет называли начало вывода войск из Афганистана (60%/41%), олимпиаду-88 (49%/35%), землетрясение в Армении (28%/9%), события вокруг Нагорного Карабаха (22%/9%), возвращение доброго имени академику А. Сахарову (11%/3%); молодёжь до 24 лет в свою очередь чаще упоминали первые в стране смерти от СПИДа (14%/6%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто его работу не одобряет, считают важным событием Олимпиаду-88 (49%/37%), события вокруг Нагорного Карабаха (18%/13%), празднование тысячелетия Руси (14%/6%); те же, кто не одобряет деятельность действующего президента чаще считают значимыми следующие события: начало вывода войск из Афганистана (57%/49%), первые в стране смерти от СПИДа (15%/7%), возвращение доброго имени академику А. Сахарову (11%/6%).

С 2005 года для респондентов самым важным событием 1990 года остаётся избрание М.С. Горбачёва, хотя в 1990 году самым значимым событием опрошенные называли избрание Б.Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР — 47% (теперь это событие называют только 13% респондентов). Постепенно растёт уровень значимости следующих событий: смерть В. Цоя – 24% (рост на 16 п.п. с декабря 1990 года), принятие Декларации о суверенитете России – 17% (рост на 6 п.п. с декабря 2005 года). Одновременно с этим реже называют объединение Германии – 12% (снижение на 8 п.п. с декабря 1990 года), вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны – 10% (снижение на 10 п.п. с декабря 2005 года), отмена 6-ой статьи конституции – 9% (снижение на 7 п.п. с декабря 1990 года), убийство Александра Меня – 3% (снижение на 7 п.п. с декабря 2005 года), кризис в Персидском заливе – 3% (16% в декабре 1990 года).

Женщины чаще мужчин называли избрание М.С. Горбачёва Президентом СССР (31%/25%), вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны (12%/7%); а мужчины чаще упоминали табачный кризис (16%/10%).

Опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) чаще чем молодежь (18-24 года) упоминали избрание М.С. Горбачёва Президентом СССР (32%/20%), табачный кризис (17%/6%), избрание Патриарха Всея Руси Алексия II (18%/4%), массовый выход из рядов КПСС (14%/7%), указ о возвращении гражданства А. Солженицыну и ряду других диссидентов (7%/1%), убийство Александра Меня (7%/1%); молодёжь чаще упоминали смерть В. Цоя (31%/17%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто его работу не одобряют, называют в числе важнейших событий 1990 года избрание Патриарха Всея Руси Алексия II (12%/6%); а те, кто не одобряет деятельность действующего президента чаще считают значимыми избрание Б. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР (20%/13%), объявление независимости прибалтийских республик (17%/11%), отмена 6-й статьи Конституции СССР (13%/8%).

Представления о важных событиях 1991 года несколько изменились: по мнению респондентов в мае 2025 года, важнейшими были: выборы президента России 12 июня – 30% (рост на 23 п.п. с декабря 2006 года), попытка государственного переворота 19-21 августа – 27% (40% в декабре 1991 года), роспуск Советского Союза – 23% (снижение на 28 п.п. с января 2016 года), референдум по вопросу сохранения СССР – 21% (рост на 13 п.п. с декабря 1991 года), обмен 50- и 100-рублёвых купюр (денежная реформа Павлова) – 20% (9% в декабре 1991 года). Доли тех, кто называли самыми важными событиями года образование СНГ и войну в Персидском заливе снизились на 11 п.п. и 8 п.п. с декабря 1991 года.

Опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) чаще молодежи (18 -24 года) называют в среди важнейших событий попытку государственного переворота 19-21 августа (34%/16%), роспуск СССР (28%/20%), референдум по вопросу сохранения СССР (11%/27%), обмен 50- и 100-рублёвых купюр (27%/13%), молодежь чаще упоминает выборы президента России 12 июня (33%/30%), гражданскую войну в Югославии (16%/11%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто его работу не одобряют, считают важным событием выборы Президента России 12 июня (31%/25%); а те, кто не одобряет деятельность действующего президента чаще называют следующие события: путч 19-21 августа (33%/27%), роспуск СССР (27%/23%), референдум по вопросу о сохранении СССР (25%/21%), подписание декларации о независимости республик бывшего СССР (13%/7%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28 мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии