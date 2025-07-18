Показатели социального самочувствия в июне 2025 года

По мнению респондентов, в последнее времячаще всего они лично и окружающие их люди испытывают чувство гордости за свой народ и надежду. При этом за последние полгода эти доли несколько снизились. Также респонденты отмечают среди своего окружения чувства усталости, озлобленности, зависти, обиды и страха. Позитивные чувства чаще отмечают молодые, лояльные действующей власти и более обеспеченные люди, а негативные – более возрастные, менее обеспеченные, оппозиционно настроенные граждане.

По мнению опрошенных, в последнее время у окружающих их людей окрепли следующие чувства: гордость за свой народ (33%), надежда (26%), усталость и безразличие (20%). У себя респонденты тоже отмечают гордость за свой народ (35%), надежду (34%), а также уверенность в завтрашнем дне (18%).

В последнее время респонденты чаще отмечают у себя, чем у окружающих, надежду (34%/26%), уверенность в завтрашнем дне (18%/14%). В окружающих людях опрошенные чаще, чем в себе, видят усталость, безразличие (20%/13%), страх (14%9%), озлобленность, агрессивность (12%/2%), зависть (7%/1%).

За последние полгода несколько снижаются доли тех, кто у себя лично и у окружающих людей отмечает чувство гордости за свой народ (снижение на 5 п.п. с января 2025 года в обоих случаях), надежду (снижение на 5 п.п. у себя лично и на 8 п.п. с января 2025 года у окружающих людей). В то же время, растет доля тех, кто отмечает, что у окружающих их людей окрепли следующие чувства: усталость (рост на 5 п.п. с июля 2024 года), страх (рост на 5 п.п. с июля 2024 года), озлобленность (рост на 4 п.п. с января 2025 года), зависть (рост на 4 п.п. с января 2025 года), обида (рост на 3 п.п. с с июля 2024 года).

Женщины чаще мужчин замечают у окружающих их людей страх (17%/10%), в то время как мужчины чаще женщин отмечают в окружающих чувство свободы (12%/7%).

Те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, полагают, что у окружающих окрепли чувство гордости за свой народ (40%/13%), надежда (31%/13%), уверенность в завтрашнем дне (16%/8%), страх (16%/6%), чувство собственного достоинства (13%/6%), чувство свободы (11%/4%). А те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, чаще замечают у окружающих чувство усталости, безразличия (29%/16%), обиды за свой народ (25%/13%), ответственности за происходящее (24%/10%), растерянности (18%/10%), озлобленности, агрессивности (21%/9%), отчаяния (13%/7%), зависти (11%/6%), обиды (10%/5%),одиночества (9%/4%), стыда за происходящее (11%/4%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто не одобряет, считают, что у окружающих их людей окрепли: чувство гордости за свой народ (36%/13%), надежда (29%/7%), уверенность в завтрашнем дне (15%/5%), страх (15%/7%), чувство собственного достоинства (12%/2%), чувство свободы (10%/1%). А те, кто не одобряет деятельность президента, чаще отмечают у окружающих чувство усталости, безразличия (32%/18%), обиды за свой народ (30%/13%), ответственности за происходящее (24%/12%), растерянности (20%/11%), озлобленности, агрессивности (20%/11%), отчаяния (12%/7%), обиды (11%/5%), одиночества (10%/5%), стыда за происходящее (12%/4%).

Молодёжь до 24 лет чаще замечает у окружающих такие чувства как: чувство гордости за свой народ (38%), надежда (33%), растерянность (20%), чувство свободы (18%), одиночество (10%); опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) чаще представителей других возрастных групп, видят у окружающих чувство обиды за свой народ (20%).

Более обеспеченные респонденты (кто может себе позволить товары длительного пользования) чаще говорили, что наблюдают у окружающих чувство гордости за свой народ (40%), уверенность в завтрашнем дне (18%); менее обеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) чаще отмечали, что у окружающих окрепло чувство обиды за свой народ (22%), страх, озлобленность (по 17%).

Женщины чаще мужчин говорят, что в последнее время они у себя лично отмечают страх (15%/9%) и растерянность (12%/7%), в то время как мужчины чаще женщин отмечают окрепшее чувство свободы (15%/9%).

Те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, отмечают в себе чувство гордости за свой народ (43%/13%), надежду (37%/26%), уверенность в завтрашнем дне (21%/13%), чувство ответственности за происходящее (15%/8%), чувство собственного достоинства (15%/6%). Те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, чаще замечают в себе чувство усталости, безразличия (29%/16%), обиду за свой народ (25%/13%), ответственность за происходящее (24%/10%), растерянность (18%/10%), озлобленность, агрессивность (21%/9%), отчаяние (13%/7%), зависть (11%/6%), обиду (10%/5%), одиночество (9%/4%), стыд за происходящее (11%/4%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто не одобряет, считает, что у них окрепли чувство гордости за свой народ (39%/9%), надежда (36%/22%), уверенность в завтрашнем дне (20%/8%), ответственность за происходящее (14%/7%), чувство собственного достоинства (14%/5%), чувство свободы (13%/4%), а те, кто не одобряет деятельность президента, чаще отмечают в себе чувство усталости, безразличия (27%/11%), обиды за свой народ (26%/11%), растерянности (21%/9%), страха (16%/8%), стыда за происходящее (15%/4%), озлобленности, страха (15%/7%), отчаяния (11%/4%), обиды (10%/4%).

Молодёжь до 24 лет чаще других опрошенных отмечает в себе чувство гордости за свой народ (44%), чувство свободы (22%); опрошенные в возрастной группе 25-39 лет чаще испытывают надежду (40%), уверенность в завтрашнем дне (23%) чувство собственного достоинства (16%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – чувство обиды за свой народ (19%).

Более обеспеченные респонденты (кто может себе позволить товары длительного пользования) чаще говорили, что у них окрепло чувство гордости за свой народ (41%), уверенность в завтрашнем дне (23%), чувство собственного достоинства (16%), чувство свободы (15%); менее обеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) чаще говорили, что у них лично окрепло чувство обиды за свой народ (20%), обида (12%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии