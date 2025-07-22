Оценки жизненной ситуации и представления о «тяжелых временах»: июнь 2025

Опрошенные оценивают свою жизненную ситуацию скорее положительно. Эти оценки постепенно улучшаются: доля тех, кто полностью доволен своим положением, достигла четверти, а половина опрошенных говорят, что «всё не так плохо, и можно жить». Большинство по-прежнему разделяет мнение о том, что самые тяжёлые времена ещё только впереди, однако их доля продолжает уменьшаться. В то же время растут надежды на то, что такие времена уже позади.

Общая оценка жизненной ситуации продолжает постепенно улучшаться: доля тех, у кого всё в полном порядке достигла 24% (рост на 12 п.п. с сентября 2021 года), доля тех, кому жить трудно, но можно терпеть, снизилась до 27% (снижение на 18 п.п. с августа 2020 года), а доля тех, кому терпеть бедственное положение уже невозможно сократилась до 5% (снижение на 7 п.п. с сентября 2021 года). При этом почти половина опрошенных говорят о том, что всё не так плохо и жить можно – 45%.

Доля тех, у кого всё в полном порядке, выше среди следующих групп: мужчины (28%), молодёжь до 24 лет (46%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением до 100 тысяч человек (29%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%).

Доля тех, у кого всё не так плохо, и можно жить, выше среди следующих групп: женщины (46%), опрошенные старше 40 лет (по 47%), более обеспеченные респонденты (48% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (55%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).

Чаще описывают своё положение как трудное, но которое можно терпеть, опрошенные старшего возраста (34% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех респондентов, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране иду по неверному пути (37%) те, кто не одобряет деятельность действующего президента (44%).

Чаще описывают своё положение как бедственное, которое уже невозможно терпеть, опрошенные старшего возраста (7% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (15% среди тех респондентов, которым едва хватает на еду), москвичи (8%), те, кто считает, что дела в стране иду по неверному пути (16%) те, кто не одобряет деятельность действующего президента (18%).

Большинство по-прежнему считает, что самые тяжёлые времена ещё только впереди, однако их доля продолжает уменьшаться и к июню 2025 года снизилась до 43% (снижение на 15 п.п. с июня 2023 года). Также четверть опрошенных (25%) считают, что самые тяжёлые времена мы проживаем прямо сейчас, а пятая часть полагает, что они уже позади – 21% (рост на 10 п.п. с июня 2023 года).

Чаще других считают, что мы переживаем самые тяжёлые времена сейчас – женщины (30%), опрошенные в возрастной группе 40-54 года (29%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%).

Чаще других считают, что самые тяжёлые времена уже позади, мужчины (25%), молодёжь до 24 лет (32%), более обеспеченные респонденты (по 22% среди тех, которым едва хватает одежду и тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), москвичи (27%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).

Чаще других считают, что самые тяжёлые времена ещё впереди, мужчины (46%), опрошенные старшего возраста (46% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (54% среди тех респондентов, которым едва хватает на еду), жители села (47%), те, кто считает, что дела в стране иду по неверному пути (67%) те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (69%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии