Конфликт с Украиной в июле 2025 года: ключевые события, внимание, поддержка, отношение к переговорам, мнение об успешности спецоперации, обеспокоенность проблемами в работе аэропортов

События, связанные со спецоперацией, в июле оказались в числе наиболее запомнившихся респондентам. При этом внимание к российско-украинскому конфликту в последнее время медленно снижалось. Уровень поддержки действий российских военных остаётся высоким. Большинство россиян считают, что спецоперация продвигается успешно. Две трети опрошенных хотели бы начала мирных переговоров. Три четверти россиян обеспокоены проблемами в работе аэропортов из-за атак украинских беспилотников, однако только 2% опрошенных в рамках открытого вопроса упомянули эти события в числе наиболее запомнившихся. Ответственность за происходящее россияне возлагают главным образом на украинскую сторону.

В июле 2025 года опрошенным больше всего запомнились события, связанные со спецоперацией: так, 8% респондентов назвали атаки беспилотников, диверсии, 7% опрошенных – спецоперацию и переговоры с Украиной, обмен пленными. Ешё 5% респондентов упомянули природные катаклизмы, 4% — крушение самолёта АН-24 на Дальнем Востоке и авиакатастрофу в Индии, по 2% сказали про международные конфликты (Ближний Восток, Таиланд-Камбоджа), обрушение домов в Саратове и Астрахани, успехи на СВО, транспортный коллапс в связи с атаками беспилотников и хакеров, а также санкции, тарифы и другие действия Трампа.

После небольшого роста интереса к событиям вокруг Украины в мае 2025 года уровень внимания к ним снизился до 51% (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов следят без особого внимания, а 15% опрошенных не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (55%), опрошенные старшего возраста (69% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), те, для кого телевидение является источником информации (59%).

С меньшим вниманием следят за ситуацией женщины (47%), молодёжь до 24 лет (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%), те, для кого социальные сети и ютуб-каналы являются источниками информации (47%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся на высоком уровне – 78% (в том числе 46% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 16% (7% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (83%), опрошенные старшего возраста (82% среди респондентов в возраст 55 и старше), более обеспеченные опрошенные (81% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (83%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (86%).

Уровень поддержки ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (73%), молодёжь до 24 лет (73%), респонденты со средним образованием и ниже (70%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (35%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (69%).

По-прежнему две трети россиян считают, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трёх месяцев подряд). За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31% (как и двумя месяцами ранее).

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (69%), молодёжи до 24 лет (75%), респондентов со средним образованием и ниже (68%), жителей села (69%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (76%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (75%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (38%), опрошенных старшего возраста (36% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (35%), более обеспеченных респондентов (33% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (46%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (32%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (34%).

Представление об успешности продвижения спецоперации значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что спецоперация продвигается успешно – 69% (в том числе 17% — очень успешно, 52% — скорее успешно), 17% респондентов говорят об обратном (в том числе 4% — крайне неуспешно, 13% — скорее неуспешно).

Полагают, что спецоперация продвигается успешно, чаще мужчины (76%), молодёжь до 24 лет и опрошенные старше 55 лет (по 73%), более обеспеченные респонденты (74% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования) москвичи (79%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (81%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

Думают, что спецоперация продвигается успешно, реже женщины (63%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (66%), менее обеспеченные опрошенные (64% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (64%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (50%).

Большинство респондентов обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России всё чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников – 76% (в том числе 41% — очень обеспокоены, а 35% — скорее обеспокоены). Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (в том числе 13% — совершенно не беспокоят, а 10% — скорее не беспокоят).

Проблемы в работе аэропортов чаще вызывают обеспокоенность у респондентов старшего возраста (82% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (81%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (80%).

Проблемы в работе аэропортов чаще не вызывают обеспокоенность у молодёжи до 24 лет (32%) и тех, кто доверяет ютуб-канлам как источнику информации (38%).

Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону – 56%. Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.

Чаще других возлагают ответственность за проблемы в работе аэропортов на вооружённые силы Украины москвичи (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (61%).

Чаще других возлагают ответственность за проблемы в работе аэропортов на федеральные власти жители городов с населением до 100 тысяч человек (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (32%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 30 июля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии