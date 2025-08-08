Удовлетворённость жизнью, адаптация к настоящему, уверенность в завтрашнем дне и будущем семьи: июль 2025

Удовлетворённость жизнью россиян находится на максимальных значениях за всё время наблюдений. Для половины опрошенных жизнь в последние годы либо не изменилась, либо они смогли воспользовтсья появившимися возможностями для улучшения своего положения. При этом каждый пятый отказался от привычного образа жизни или не может приспособиться к ситуации. Две трети опрошенных чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Планируя своё будущее, респонденты, в первую очередь, рассчитывают на доходы от зарплаты и пенсии и в меньшей степени на дополнительный заработок или сбережения.

В июле 2025 года удовлетворенность респондентов своей жизнью достигла максимальных значений за всё время наблюдений (с 1993 года). Так, до 57% выросла доля респондентов, которых устраивает та жизнь, которую они ведут. Доля респондентов, которых не устраивает их жизнь находится на минимуме за всё время наблюдений – 11%, ещё треть опрошенных жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет.

Уровень удовлетворённости жизнью выше среди следующих групп: молодёжь до 24 лет (76%), более обеспеченные респонденты (69% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%), те, кто доверяет телевидению и телеграм-каналам как источнику информации (63% и 64% соответственно).

Уровень удовлетворённости жизнью ниже среди опрошенные старшего возраста (51% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (38% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (17%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (49%).

Для четырёх из десяти опрошенных в последние годы «ничего особенно не изменилось», они «живут как раньше» (доля таких респондентов выросла с августа 2022 года на 8 п.п.). 16% респондентов «смогли использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни», в то время как каждому пятому приходится «вертеться, хвататься за любую возможность заработать, но лишь для того, чтобы обеспечить себе и близким терпимую жизнь» (снижение на 13 п.п. с августа 2019 года). Ещё 14% «пришлось отказаться от привычного образа жизни» (снижение на 13 п.п. с сентября 2017 года). Не могут приспособиться к нынешней жизни 6% опрошенных.

Живут, как и раньше, чаще опрошенные старшего возраста (49% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (44% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (45%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Удалось воспользоваться возможностями, чтобы добиться большего в жизни, чаще опрошенным в возрастной группе 25-39 лет (23%), более обеспеченным респондентам (24% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тем, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), тем, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Приходится вертеться, хвататься за любую возможность лишь бы заработать, чаще опрошенным в возрастной группе 40-54 года (27%), менее обеспеченным респондентам (26% среди тех, которым едва хватает на еду, тем, которым хватает на одежду), тем, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), тем, кто не одобряет деятельность действующего президента (39%).

Свыклись с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни, чаще менее обеспеченные опрошенные (20% среди тех, которым едва хватает на еду) те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (19%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (23%).

Чаще других никак не могут приспособиться к нынешней жизни менее обеспеченные опрошенные (12% среди тех, которым едва хватает на еду) те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (13%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (11%).

Две трети опрошенных (66%) ощущают уверенность в завтрашнем дне, данный показатель находится на максимальных значениях с мая 2022 года, минимальные значения были зафиксированы в ноябре 1995 года – 11%. Не чувствуют уверенности в завтрашнем дне треть опрошенных (снижение на 24 п.п. с июня 2018 года).

Чаще других чувствуют уверенность в завтрашнем дне молодёжь до 24 лет (84%), более обеспеченные респонденты (77% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (70%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (78%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (77%).

Чаще других не чувствуют уверенности в завтрашнем дне опрошенные в возрасте 40-54 лет (38%), менее обеспеченные опрошенные (49% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (69%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (79%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (38%).

Структура доходов российских домохозяйств остаётся устойчивой с начала 1990-х годов. Основную часть доходов, на которую рассчитывают респонденты, составляют зарплаты, пенсии, стипендии (82%); за 33 года доля таких доходов в бюджете семьи увеличилась на 13 п.п. Каждый пятый рассчитывает на дополнительные заработки (20%, рост на 11 п.п. с июля 1992 года), а каждый седьмой – на собственные сбережения (14%, рост на 13 п.п. с января 1993 года). По 6% полагаются на доходы от коммерческой деятельности и помощь родственников, 4% — на государственные пособия, помощь благотворительной организации.

Опрошенные старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) при планировании будущего семьи чаще других рассчитывают на зарплаты, пенсии, стипендии – 91%.

Молодёжь до 24 лет и более обеспеченные респонденты чаще других рассчитывают на собственные сбережения – 18% и 20% соответственно, а также доходы от коммерческой деятельности, бизнеса – 16% и 10% соответственно.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 30 июля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии