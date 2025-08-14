Отношение к Владимиру Путину и массовые оценки его деятельности

Большинство опрошенных одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Чаще всего респонденты характеризуют свое отношение к президенту следующим образом: «не могу сказать о нем ничего плохого» или «симпатия». В числе сильных сторон Владимира Путина люди называют решительность, лидерские качества, опыт и патриотичность. Респонденты критикуют политика чаще всего за мягкость в отношении своего окружения, конфликт с Украиной и экономические трудности. Последние три года большая часть опрошенных считает, что россияне доверяют Владимиру Путину, потому что он справляется с решением проблем страны. Три четверти опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту после окончания его президентского срока, эта доля заметно выросла за последние три года на фоне конфликта с Украиной и Западом и предвыборной президентской кампании.

Показатели одобрения деятельности В. Путина на посту президента практически не меняются в последние месяцы: 86% одобряют, не одобряют деятельность президента – 12%.

Чаще других безусловно одобряют деятельность президента опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 54%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 60%, и те, кто доверяют информации по ТВ — 62%.

Чаще других не одобряют деятельность президента те, кто считает, что страна движется по неверному пути (48%, в том числе 22% – безусловно не одобряют), и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (23%, в том числе 17% – безусловно не одобряют).

Говоря о своем отношении к В. Путину, опрошенные чаще всего дают нейтральные или положительные ответы. Треть не могут сказать ничего плохого (33%), чаще так отвечали молодежь (18-24 года) — 39%, менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 36%, те, кто доверяет информации из социальных сетей — 36%. С симпатией относятся 27% (чаще – опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 31%, те, кто может себе позволить товары длительного пользования — 30%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации — 32%). С восхищением относится каждый пятый (19%) – чаще других: молодежь (18-24 года) — 29% и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (25%).

Каждый десятый относится нейтрально, безразлично (10%), особенно часто этот вариант называли те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 22%, и те, кто доверяет телеграм-каналам (14%).

В рамках опроса всем респондентам было предложено ответить на два открытых вопроса – о том чем им нравится, и чем не нравится Владимир Путин.

Чаще всего среди причин, по которым нравится президент отмечают то, что он «волевой, решительный, целеустремленный, настойчивый» — 17%. По 12% отмечают, что он «хороший/ сильный президент/лидер» и «болеет за страну». По 11% отметили его опыт как политика, стратега и ум/здравомыслие/образованность. 14% затруднились с ответом.

Среди причин, по которым Владимир Путин не нравится, чаще всего называли излишнюю мягкость — 5% и начало СВО — 4%. Остальные варианты набрали 3 и менее процентов. В то же время, 48% сказали, что им все нравится в президенте, и 24% затруднились ответить.

Значительная часть опрошенных (40%) считают, что многие люди доверяют президенту так как убедились, что он справляется с решением проблем, 33% считают, что люди доверяют В.Путину, потому что они надеются на решение проблем в будущем, еще 23% считают, что люди не видят на кого другого они могут положиться, поэтому доверяют В. Путину.

Чаще других говорят, что люди доверяю В.Путину, потому что убедились, что он достойно справляется с решением проблем, молодежь (53%) и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (51%).

Чаще других считают, что люди доверяю В.Путину, так как считают, что он сможет справиться с проблемами страны в дальнейшем, те, кто считает, что страна движется по неверному пути (37%), те кто доверяет информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 35%).

Чаще говорят о том, что люди не видят на кого другого они могут положиться и поэтому доверяют В.Путину: мужчины (26%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 27%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 42%, и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (31%).

Почти три четверти опрошенных (73%) хотели бы видеть В. Путина на посту после окончания его президентского срока, 16% — не хотели бы.

Чаще хотели бы видеть В. Путина и после окончания его текущего президентского срока женщины — 75%, те, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования — 75%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 83%, те, кто доверяет информации из телевидения — 86%.

Чаще отвечали, что не хотели бы, чтобы В.Путин остался на посту после 2030 года, мужчины — 19%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 49%, те, кто доверяет информации ютуб-каналов — 35%.

Треть опрошенных (32%) считают, что президент получает полную и достоверную информацию от своего окружения. Около половины опрошенных (45%) считают, что Владимир Путин получает неполную и искаженную информацию о положении в стране, и 16% считаю, что его окружение скрывает правду о положении в стране – 16%.

Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения полную и достоверную информацию, молодежь — 44%, более обеспеченные (могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) — 34%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 38%.

Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения неполную и искаженную информацию, опрошенные среднего возраста — 25-39 лет (47%) и 40 — 54 года (46%), более обеспеченные опрошенные — 48%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 46%, те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (50%).

Чаще считают, что окружение скрывает правду о положении дел в стране от В. Путина менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 26%, и те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 31%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 30 июля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии