Пресс-выпуски

Отношение к Владимиру Путину и массовые оценки его деятельности

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Большинство опрошенных одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Чаще всего респонденты характеризуют свое отношение к президенту следующим образом: «не могу сказать о нем ничего плохого» или «симпатия». В числе сильных сторон Владимира Путина люди называют решительность, лидерские качества, опыт и патриотичность. Респонденты критикуют политика чаще всего за мягкость в отношении своего окружения, конфликт с Украиной и экономические трудности. Последние три года большая часть опрошенных считает, что россияне доверяют Владимиру Путину, потому что он справляется с решением проблем страны. Три четверти опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту после окончания его президентского срока, эта доля заметно выросла за последние три года на фоне конфликта с Украиной и Западом и предвыборной президентской кампании.

Показатели одобрения деятельности В. Путина на посту президента практически не меняются в последние месяцы: 86% одобряют, не одобряют деятельность президента – 12%.

Одобрение деятельности Владимира Путина

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
08.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.2025
31536580798475707772617265656470687669757071727274737580737575727175757376777783827576757370777874757381867982817976727268727269696566666669666770707176737175727276777978757781788081817980818582798284878685858680838083888386838378787678797882817879837880787880787778777778797273697169696868686667636465686769646763676763656265636364636563646461656569808283868584868885858586858686898783848885858281828280818282828486848584828281818383838281828076808279677067666666646464666668686768706868686963595960606669686564656365676664616467636569718382838383837779798182838283828182808082858385868785878787858487878787888787868686
33272012131017211517261726272622231821192522222219211918191920242220202020201915162222212427221923222418132017161921252530262629283232263129323127282623252723262623211921222218211918181918181416201615121313131215131715101412151420202118191916182019152119202019202120212019192525292729303130313132363434313230343235313236353734363735353536353537343430181716131415141114141513141313101217151214141819171719181718181614151415171818181515171718171822191720323033333333343534333231313131293131313036333435333330313434343533323235373433353429271517151615152119181716141514151615161715131412111112111111121310111011101011111212
37201588789811131010811810610668677762965585475342232433223331121322323222233932223231222211221312111112111121112215532242232234232123221221222232232221212231121111212211111111111112211211111112111111111111111111111111111111121111122111111111112121111111112876611112222221221212121212222322233233433232333322433232223323

Чаще других безусловно одобряют деятельность президента опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 54%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 60%, и те, кто доверяют информации по ТВ — 62%.

Чаще других не одобряют деятельность президента те, кто считает, что страна движется по неверному пути (48%, в том числе 22% – безусловно не одобряют), и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (23%, в том числе 17% – безусловно не одобряют).

Говоря о своем отношении к В. Путину, опрошенные чаще всего дают нейтральные или положительные ответы. Треть не могут сказать ничего плохого (33%), чаще так отвечали молодежь (18-24 года) — 39%, менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 36%, те, кто доверяет информации из социальных сетей — 36%. С симпатией относятся 27% (чаще – опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 31%, те, кто может себе позволить товары длительного пользования — 30%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации — 32%). С восхищением относится каждый пятый (19%) – чаще других: молодежь (18-24 года) — 29% и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (25%).

Каждый десятый относится нейтрально, безразлично (10%), особенно часто этот вариант называли те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 22%, и те, кто доверяет телеграм-каналам (14%).

В рамках опроса всем респондентам было предложено ответить на два открытых вопроса – о том чем им нравится, и чем не нравится Владимир Путин.

Чаще всего среди причин, по которым нравится президент отмечают то, что он «волевой, решительный, целеустремленный, настойчивый» — 17%. По 12% отмечают, что он «хороший/ сильный президент/лидер» и «болеет за страну». По 11% отметили его опыт как политика, стратега и ум/здравомыслие/образованность. 14% затруднились с ответом.

Среди причин, по которым Владимир Путин не нравится, чаще всего называли излишнюю мягкость — 5% и начало СВО — 4%. Остальные варианты набрали 3 и менее процентов. В то же время, 48% сказали, что им все нравится в президенте, и 24% затруднились ответить.

Значительная часть опрошенных (40%) считают, что многие люди доверяют президенту так как убедились, что он справляется с решением проблем, 33% считают, что люди доверяют В.Путину, потому что они надеются на решение проблем в будущем, еще 23% считают, что люди не видят на кого другого они могут положиться, поэтому доверяют В. Путину.

Чаще других говорят, что люди доверяю В.Путину, потому что убедились, что он достойно справляется с решением проблем, молодежь (53%) и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (51%).

Чаще других считают, что люди доверяю В.Путину, так как считают, что он сможет справиться с проблемами страны в дальнейшем, те, кто считает, что страна движется по неверному пути (37%), те кто доверяет информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 35%).

Чаще говорят о том, что люди не видят на кого другого они могут положиться и поэтому доверяют В.Путину: мужчины (26%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 27%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 42%, и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (31%).

Почти три четверти опрошенных (73%) хотели бы видеть В. Путина на посту после окончания его президентского срока, 16% — не хотели бы.

Чаще хотели бы видеть В. Путина и после окончания его текущего президентского срока женщины — 75%, те, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования — 75%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 83%, те, кто доверяет информации из телевидения — 86%.

Чаще отвечали, что не хотели бы, чтобы В.Путин остался на посту после 2030 года, мужчины — 19%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 49%, те, кто доверяет информации ютуб-каналов — 35%.

Треть опрошенных (32%) считают, что президент получает полную и достоверную информацию от своего окружения. Около половины опрошенных (45%) считают, что Владимир Путин получает неполную и искаженную информацию о положении в стране, и 16% считаю, что его окружение скрывает правду о положении в стране – 16%.

Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения полную и достоверную информацию, молодежь — 44%, более обеспеченные (могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) — 34%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении —  38%.

Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения неполную и искаженную информацию, опрошенные среднего возраста — 25-39 лет (47%) и 40 — 54 года (46%), более обеспеченные опрошенные — 48%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении —  46%, те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (50%).

Чаще считают, что окружение скрывает правду о положении дел в стране от В. Путина менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 26%, и те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 31%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 30 июля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):

Также следите за нашими новостями в Telegram