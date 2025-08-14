Отношение к Владимиру Путину и массовые оценки его деятельности

Большинство опрошенных одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Чаще всего респонденты характеризуют свое отношение к президенту следующим образом: «не могу сказать о нем ничего плохого» или «симпатия». В числе сильных сторон Владимира Путина люди называют решительность, лидерские качества, опыт и патриотичность. Респонденты критикуют политика чаще всего за мягкость в отношении своего окружения, конфликт с Украиной и экономические трудности. Последние три года большая часть опрошенных считает, что россияне доверяют Владимиру Путину, потому что он справляется с решением проблем страны. Три четверти опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту после окончания его президентского срока, эта доля заметно выросла за последние три года на фоне конфликта с Украиной и Западом и предвыборной президентской кампании.
Показатели одобрения деятельности В. Путина на посту президента практически не меняются в последние месяцы: 86% одобряют, не одобряют деятельность президента – 12%.
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|61
|72
|65
|65
|64
|70
|68
|76
|69
|75
|70
|71
|72
|72
|74
|73
|75
|80
|73
|75
|75
|72
|71
|75
|75
|73
|76
|77
|77
|83
|82
|75
|76
|75
|73
|70
|77
|78
|74
|75
|73
|81
|86
|79
|82
|81
|79
|76
|72
|72
|68
|72
|72
|69
|69
|65
|66
|66
|66
|69
|66
|67
|70
|70
|71
|76
|73
|71
|75
|72
|72
|76
|77
|79
|78
|75
|77
|81
|78
|80
|81
|81
|79
|80
|81
|85
|82
|79
|82
|84
|87
|86
|85
|85
|86
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|64
|67
|63
|67
|67
|63
|65
|62
|65
|63
|63
|64
|63
|65
|63
|64
|64
|61
|65
|65
|69
|80
|82
|83
|86
|85
|84
|86
|88
|85
|85
|85
|86
|85
|86
|86
|89
|87
|83
|84
|88
|85
|85
|82
|81
|82
|82
|80
|81
|82
|82
|82
|84
|86
|84
|85
|84
|82
|82
|81
|81
|83
|83
|83
|82
|81
|82
|80
|76
|80
|82
|79
|67
|70
|67
|66
|66
|66
|64
|64
|64
|66
|66
|68
|68
|67
|68
|70
|68
|68
|68
|69
|63
|59
|59
|60
|60
|66
|69
|68
|65
|64
|65
|63
|65
|67
|66
|64
|61
|64
|67
|63
|65
|69
|71
|83
|82
|83
|83
|83
|83
|77
|79
|79
|81
|82
|83
|82
|83
|82
|81
|82
|80
|80
|82
|85
|83
|85
|86
|87
|85
|87
|87
|87
|85
|84
|87
|87
|87
|87
|88
|87
|87
|86
|86
|86
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|26
|17
|26
|27
|26
|22
|23
|18
|21
|19
|25
|22
|22
|22
|19
|21
|19
|18
|19
|19
|20
|24
|22
|20
|20
|20
|20
|20
|19
|15
|16
|22
|22
|21
|24
|27
|22
|19
|23
|22
|24
|18
|13
|20
|17
|16
|19
|21
|25
|25
|30
|26
|26
|29
|28
|32
|32
|26
|31
|29
|32
|31
|27
|28
|26
|23
|25
|27
|23
|26
|26
|23
|21
|19
|21
|22
|22
|18
|21
|19
|18
|18
|19
|18
|18
|14
|16
|20
|16
|15
|12
|13
|13
|13
|12
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|34
|32
|35
|31
|32
|36
|35
|37
|34
|36
|37
|35
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|34
|34
|30
|18
|17
|16
|13
|14
|15
|14
|11
|14
|14
|15
|13
|14
|13
|13
|10
|12
|17
|15
|12
|14
|14
|18
|19
|17
|17
|19
|18
|17
|18
|18
|16
|14
|15
|14
|15
|17
|18
|18
|18
|15
|15
|17
|17
|18
|17
|18
|22
|19
|17
|20
|32
|30
|33
|33
|33
|33
|34
|35
|34
|33
|32
|31
|31
|31
|31
|29
|31
|31
|31
|30
|36
|33
|34
|35
|33
|33
|30
|31
|34
|34
|34
|35
|33
|32
|32
|35
|37
|34
|33
|35
|34
|29
|27
|15
|17
|15
|16
|15
|15
|21
|19
|18
|17
|16
|14
|15
|14
|15
|16
|15
|16
|17
|15
|13
|14
|12
|11
|11
|12
|11
|11
|11
|12
|13
|10
|11
|10
|11
|10
|10
|11
|11
|12
|12
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|13
|10
|10
|8
|11
|8
|10
|6
|10
|6
|6
|8
|6
|7
|7
|7
|6
|2
|9
|6
|5
|5
|8
|5
|4
|7
|5
|3
|4
|2
|2
|3
|2
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|9
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|8
|7
|6
|6
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
Чаще других безусловно одобряют деятельность президента опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 54%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 60%, и те, кто доверяют информации по ТВ — 62%.
Чаще других не одобряют деятельность президента те, кто считает, что страна движется по неверному пути (48%, в том числе 22% – безусловно не одобряют), и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (23%, в том числе 17% – безусловно не одобряют).
Говоря о своем отношении к В. Путину, опрошенные чаще всего дают нейтральные или положительные ответы. Треть не могут сказать ничего плохого (33%), чаще так отвечали молодежь (18-24 года) — 39%, менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 36%, те, кто доверяет информации из социальных сетей — 36%. С симпатией относятся 27% (чаще – опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 31%, те, кто может себе позволить товары длительного пользования — 30%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации — 32%). С восхищением относится каждый пятый (19%) – чаще других: молодежь (18-24 года) — 29% и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (25%).
Каждый десятый относится нейтрально, безразлично (10%), особенно часто этот вариант называли те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 22%, и те, кто доверяет телеграм-каналам (14%).
В рамках опроса всем респондентам было предложено ответить на два открытых вопроса – о том чем им нравится, и чем не нравится Владимир Путин.
Чаще всего среди причин, по которым нравится президент отмечают то, что он «волевой, решительный, целеустремленный, настойчивый» — 17%. По 12% отмечают, что он «хороший/ сильный президент/лидер» и «болеет за страну». По 11% отметили его опыт как политика, стратега и ум/здравомыслие/образованность. 14% затруднились с ответом.
Среди причин, по которым Владимир Путин не нравится, чаще всего называли излишнюю мягкость — 5% и начало СВО — 4%. Остальные варианты набрали 3 и менее процентов. В то же время, 48% сказали, что им все нравится в президенте, и 24% затруднились ответить.
Значительная часть опрошенных (40%) считают, что многие люди доверяют президенту так как убедились, что он справляется с решением проблем, 33% считают, что люди доверяют В.Путину, потому что они надеются на решение проблем в будущем, еще 23% считают, что люди не видят на кого другого они могут положиться, поэтому доверяют В. Путину.
Чаще других говорят, что люди доверяю В.Путину, потому что убедились, что он достойно справляется с решением проблем, молодежь (53%) и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (51%).
Чаще других считают, что люди доверяю В.Путину, так как считают, что он сможет справиться с проблемами страны в дальнейшем, те, кто считает, что страна движется по неверному пути (37%), те кто доверяет информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 35%).
Чаще говорят о том, что люди не видят на кого другого они могут положиться и поэтому доверяют В.Путину: мужчины (26%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 27%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 42%, и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (31%).
Почти три четверти опрошенных (73%) хотели бы видеть В. Путина на посту после окончания его президентского срока, 16% — не хотели бы.
Чаще хотели бы видеть В. Путина и после окончания его текущего президентского срока женщины — 75%, те, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования — 75%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 83%, те, кто доверяет информации из телевидения — 86%.
Чаще отвечали, что не хотели бы, чтобы В.Путин остался на посту после 2030 года, мужчины — 19%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 49%, те, кто доверяет информации ютуб-каналов — 35%.
Треть опрошенных (32%) считают, что президент получает полную и достоверную информацию от своего окружения. Около половины опрошенных (45%) считают, что Владимир Путин получает неполную и искаженную информацию о положении в стране, и 16% считаю, что его окружение скрывает правду о положении в стране – 16%.
Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения полную и достоверную информацию, молодежь — 44%, более обеспеченные (могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) — 34%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 38%.
Чаще считают, что В. Путин получает от своего окружения неполную и искаженную информацию, опрошенные среднего возраста — 25-39 лет (47%) и 40 — 54 года (46%), более обеспеченные опрошенные — 48%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 46%, те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (50%).
Чаще считают, что окружение скрывает правду о положении дел в стране от В. Путина менее обеспеченные опрошенные (едва хватает на еду) — 26%, и те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 31%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 30 июля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии