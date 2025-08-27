Представления о приоритете «национальных интересов»

По мнению большинства опрошенных Россия должна следовать своим собственным интересам, даже если это ведет к конфликту с другими странами. Три четверти опрошенных отвечают, что иностранцам нельзя позволить покупать землю в России, но при этом, в некоторых вопросах (например, загрязнение окружающей среды) международные организации должны иметь право заставить выполнять их решения. Две трети опрошенных считают, что российское телевидение должно отдавать предпочтение отечественным фильмам и программам. Более половины опрошенных считают, что международные компании наносят больше вреда отечественным предприятиям и Россия должна ограничить ввоз в страну зарубежных товаров. Чаще соглашаются с протекционистскими высказываниями опрошенные старшего возраста и те, кто доверяет телевидению как источнику информации. Чаще не согласны – молодежь и более обеспеченные опрошенные.

Опрос проведен в рамках очередного раунда Международной программы социальных исследований (ISSP).

78% опрошенных согласны с утверждением «Россия должна следовать своим собственным интересам, даже если это ведет к конфликту с другими странами», доля этого показателя существенно выросла за прошедшие 13 лет с замера в 2012 году (тогда с утверждением соглашались 51% опрошенных).

С утверждением «Иностранцам нельзя позволить покупать землю в России» согласны 74% (их доля снизилась на 9 п.п. с 2003 года).

С тем, что «В некоторых вопросах, таких, например, как загрязнение окружающей среды, международные организации должны иметь право заставить выполнять их решения» согласны 70% (рост на 14 п.п. с 2012 года), этот показатель возвращается к уровням замеров 1996 и 2003 годов (74% и 76%, соответственно).

65% опрошенных соглашаются с утверждением «Российское телевидение должно отдавать предпочтение отечественным фильмам и программам» (пик данного показателя приходился на замер 2003 года, тогда с утверждением соглашались 73% опрошенных).

Чуть больше половины (56%) согласны с утверждением «Большие международные компании наносят все больше и больше вреда отечественным предприятиям». И такая же доля (55%) согласны с мнением «Россия должна ограничить ввоз в страну зарубежных товаров, чтобы защитить свою экономику».

Чаще других согласны, что «Россия должна следовать своим собственным интересам, даже если это ведет к конфликту с другими странами», опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 83%, Те, кто доверяет телевидению как источнику информации (86%) и те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (81%).

Чаще не согласны с утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (17%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (15%), и те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента (25%).

Чаще других согласны с утверждением «Иностранцам нельзя позволить покупать землю в России» опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 86%, жители сельских населенных пунктов (75%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%) и менее обеспеченные опрошенные (доходов едва хватает на еду) – 85%.

Чаще других не согласны с утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (30%), более обеспеченные опрошенные (могут себе позволить товары длительного пользования) – 20%, те кто доверяют как источникам информации телеграм-каналам (28%) и ютуб-каналам (28%).

Чаще других согласны с утверждением «В некоторых вопросах, таких, например, как загрязнение окружающей среды, международные организации должны иметь право заставить выполнять их решения» опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 73%, жители малых городов (до 100 тысяч человек) — 75%, те, кто не пользуется интернетом – 73%, те, кто считает, что дела в стране движутся по неверному пути (74%).

Чаще других не согласны с этим утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (19%), опрошенные в возрасте 40-54 года (19%) и жители Москвы (30%).

Чаще других согласны с утверждением «Российское телевидение должно отдавать предпочтение отечественным фильмам и программам» опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 80%, жители сельских населенных пунктов (72%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (79%).

Чаще других не согласны с утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (29%) и в возрасте 25-39 лет (29%), жители Москвы (30%), и те, кто доверяют телеграм-каналам как источнику информации (33%).

Чаще других согласны с утверждением «Большие международные компании наносят все больше и больше вреда отечественным предприятиям» опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 66%, менее обеспеченные (те, кому едва хватает на еду) – 62%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации (65%).

Чаще других не согласны с утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (30%), более обеспеченные опрошенные (могут себе позволить товары длительного пользования) – 26%, те кто доверяют телеграм-каналам как источникам информации (34%).

Чаще других согласны с утверждением «Россия должна ограничить ввоз в страну зарубежных товаров, чтобы защитить свою экономику» опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 64%, менее обеспеченные (те, кому едва хватает на еду) – 53%, жители малых городов (до 100 тысяч человек) — 60% и сельских населенных пунктов (61%), те, кто не пользуется интернетом – 57%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации (64%).

Чаще других не согласны с этим утверждением молодежь в возрасте 18-24 года (39%), более обеспеченные опрошенные (могут себе позволить товары длительного пользования) – 28%, жители Москвы (30%), те, кто пользуется интернетом ежедневно (28%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (45%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии