Рейтинги августа 2025 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти, рейтинги политиков и партий

В августе настроения россиян оставались преимущественно нормальными и ровными. Доля россиян, пребывающих в прекрасном настроение, плавно снижалась. Большинство респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В отношении органов власти преобладают положительные оценки, по сравнению с прошлым месяцем их доля практически не изменилась. В числе политиков, пользующихся доверием респондентов, в первую очередь называют В. Путина, С. Лаврова и М. Мишустина, также упоминают Д. Медведева, А. Белоусова и В. Володина. Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, то более половины голосов получила бы партия «Единая Россия», КПРФ —15%, ЛДПР — 13%, «Новые Люди» и СЗРП — около 5% и 3% соответственно.
Большинство россиян по-прежнему пребывают в нормальном, ровном состоянии (64%), уменьшается доля опрошенных, которые говорят, что испытывают прекрасное настроение (до 16%), испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску (19%).
Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (19%), молодёжь до 24 лет (31%), более обеспеченные респонденты (24% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители крупных городов (500 тысяч человек и более) — 17% и малых городов (менее 100 тысяч человек) — 17%, те, кто доверяет социальным сетям, как источнику информации — 21%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).
О нормальном ровном состоянии чаще говорят опрошенные старшего возраста (40-54 года – 65%, 55 лет и старше – 66%), жители Москвы (70%), респонденты среднего достатка (которым хватает на одежду) — 69%, те, кто доверяет интернет-изданиям, как источнику информации — 69%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%).
Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (21%), опрошенные старшего возраста (25% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (32% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (22%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации — 36%, те кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).
С прошлого замера не изменилась доля россиян, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 69%. Об обратном говорят 18% опрошенных, ещё 13% респондентов затруднились с ответом.
О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 73%, более обеспеченные респонденты (73% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные с высшим образованием (73%), житель Москвы (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (82%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (79%).
О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили опрошенные в возрасте 40-54 лет (22%), менее обеспеченные респонденты (23% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты с профессиональным образованием (19%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (20%), респонденты, которые доверяют ютуб-каналам как источнику информации (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%).
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
|В правильном направлении
|По неверному пути
|Затруднились ответить
|Метод опроса
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|01.1999
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|06.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|32
|21
|16
|22
|14
|14
|17
|19
|19
|22
|24
|21
|22
|19
|19
|20
|20
|17
|15
|12
|10
|10
|10
|5
|7
|8
|7
|6
|10
|10
|10
|8
|12
|8
|10
|23
|20
|31
|31
|28
|27
|32
|34
|35
|29
|29
|28
|32
|30
|35
|35
|40
|34
|34
|41
|37
|37
|40
|41
|44
|42
|40
|38
|41
|38
|37
|44
|40
|37
|43
|44
|40
|40
|36
|35
|31
|36
|39
|36
|38
|34
|40
|51
|50
|54
|54
|47
|48
|41
|41
|38
|37
|39
|38
|36
|31
|31
|35
|34
|37
|34
|32
|34
|36
|34
|38
|38
|34
|41
|35
|34
|43
|41
|44
|43
|41
|38
|43
|43
|46
|48
|45
|43
|49
|50
|50
|47
|48
|51
|55
|64
|61
|61
|60
|55
|59
|57
|55
|55
|61
|54
|49
|43
|42
|41
|41
|43
|42
|44
|48
|44
|49
|49
|43
|50
|46
|48
|48
|47
|47
|47
|50
|48
|49
|51
|47
|46
|46
|42
|40
|43
|44
|41
|40
|36
|42
|43
|41
|38
|41
|46
|50
|46
|49
|44
|44
|41
|42
|43
|40
|41
|42
|41
|41
|41
|40
|41
|40
|40
|40
|40
|40
|41
|43
|47
|60
|58
|60
|62
|55
|64
|62
|60
|59
|56
|55
|54
|57
|60
|60
|64
|59
|55
|55
|61
|55
|56
|45
|51
|51
|50
|49
|50
|46
|51
|50
|55
|56
|53
|54
|53
|52
|51
|56
|55
|55
|57
|54
|57
|56
|58
|55
|54
|58
|60
|56
|46
|48
|45
|47
|49
|47
|45
|42
|45
|48
|49
|49
|48
|50
|49
|49
|52
|48
|49
|52
|53
|48
|42
|43
|43
|42
|51
|50
|49
|48
|49
|49
|48
|49
|51
|49
|47
|48
|46
|48
|46
|48
|50
|52
|69
|66
|68
|68
|68
|67
|60
|64
|61
|63
|66
|68
|66
|68
|67
|61
|66
|62
|62
|64
|67
|69
|71
|75
|73
|71
|71
|75
|72
|67
|69
|69
|72
|67
|71
|73
|74
|69
|73
|70
|69
|69
|45
|58
|60
|63
|69
|68
|66
|62
|67
|58
|59
|59
|56
|60
|59
|59
|61
|65
|67
|73
|72
|75
|75
|77
|78
|76
|78
|80
|78
|75
|70
|77
|76
|82
|76
|63
|65
|51
|49
|52
|52
|49
|43
|45
|53
|51
|52
|52
|51
|45
|46
|43
|48
|46
|41
|42
|42
|40
|39
|39
|41
|42
|43
|43
|43
|47
|44
|40
|47
|42
|37
|43
|47
|50
|50
|56
|48
|47
|49
|47
|50
|46
|35
|37
|37
|33
|40
|40
|44
|46
|50
|51
|50
|51
|51
|56
|58
|52
|55
|51
|52
|51
|52
|48
|48
|45
|46
|48
|44
|49
|47
|38
|42
|39
|42
|43
|44
|37
|35
|37
|36
|39
|39
|34
|35
|31
|34
|34
|33
|32
|20
|23
|24
|24
|29
|27
|25
|31
|29
|24
|27
|30
|40
|39
|40
|39
|36
|39
|40
|35
|36
|33
|34
|35
|31
|32
|35
|34
|34
|34
|35
|29
|32
|32
|31
|34
|36
|38
|42
|42
|40
|39
|39
|43
|44
|40
|38
|40
|41
|39
|35
|34
|36
|33
|38
|38
|41
|39
|39
|44
|41
|41
|42
|43
|41
|40
|43
|41
|43
|43
|43
|41
|39
|41
|37
|26
|26
|23
|22
|26
|22
|22
|23
|22
|27
|27
|29
|25
|23
|23
|22
|23
|29
|26
|25
|27
|27
|34
|34
|30
|32
|33
|33
|37
|33
|32
|30
|26
|31
|30
|31
|33
|32
|28
|30
|29
|29
|28
|27
|29
|28
|28
|30
|27
|26
|27
|42
|40
|43
|41
|40
|42
|44
|45
|46
|44
|43
|40
|41
|41
|42
|41
|38
|42
|43
|39
|38
|42
|42
|42
|41
|40
|42
|40
|43
|43
|40
|43
|42
|41
|40
|43
|44
|44
|45
|43
|44
|44
|39
|38
|22
|24
|22
|22
|22
|24
|27
|24
|27
|24
|24
|21
|23
|21
|23
|23
|23
|24
|26
|21
|21
|21
|18
|15
|16
|17
|17
|17
|17
|20
|20
|18
|18
|17
|17
|16
|16
|17
|17
|17
|17
|18
|23
|22
|24
|16
|17
|18
|17
|19
|14
|19
|18
|20
|22
|22
|22
|21
|20
|18
|18
|14
|18
|15
|15
|17
|15
|16
|15
|14
|12
|16
|20
|16
|13
|10
|14
|14
|14
|19
|20
|20
|21
|20
|23
|20
|19
|19
|20
|16
|19
|20
|19
|17
|18
|20
|18
|21
|21
|20
|20
|17
|17
|18
|18
|16
|18
|16
|13
|20
|16
|15
|19
|17
|13
|14
|15
|13
|16
|14
|15
|15
|16
|14
|14
|13
|10
|13
|13
|12
|14
|13
|12
|12
|11
|11
|13
|13
|11
|14
|12
|12
|14
|17
|14
|16
|19
|16
|16
|18
|16
|17
|19
|19
|17
|17
|15
|17
|18
|20
|21
|17
|17
|17
|18
|17
|15
|20
|19
|18
|17
|13
|16
|16
|15
|16
|16
|14
|18
|14
|16
|15
|19
|22
|18
|19
|19
|20
|21
|19
|15
|17
|20
|18
|17
|22
|19
|22
|17
|18
|19
|19
|18
|21
|20
|18
|18
|19
|17
|17
|16
|18
|18
|17
|20
|17
|20
|18
|19
|19
|21
|21
|19
|16
|18
|18
|18
|18
|18
|19
|18
|16
|18
|17
|17
|16
|18
|20
|16
|18
|17
|17
|18
|19
|20
|17
|16
|15
|16
|17
|17
|19
|14
|17
|17
|19
|18
|18
|17
|19
|18
|17
|14
|18
|17
|19
|14
|18
|16
|21
|15
|19
|19
|18
|18
|17
|17
|19
|16
|18
|16
|16
|16
|16
|17
|16
|15
|17
|13
|18
|16
|16
|14
|17
|16
|16
|14
|16
|12
|12
|12
|12
|12
|11
|11
|13
|9
|9
|9
|11
|10
|9
|10
|10
|10
|11
|8
|10
|10
|10
|17
|15
|16
|18
|7
|10
|8
|9
|10
|8
|10
|9
|10
|8
|9
|9
|9
|9
|10
|8
|11
|10
|9
|10
|10
|9
|10
|9
|12
|12
|12
|13
|10
|11
|11
|11
|10
|16
|12
|13
|12
|15
|12
|11
|11
|11
|12
|12
|13
|9
|12
|13
|11
|13
|10
|16
|12
|11
|10
|15
|10
|13
|14
|13
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|CATI
|CATI
|CATI
|CATI
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента практически не меняется и на протяжении последних нескольких месяцев, в августе одобряют деятельность — 87% опрошенных, не одобряют деятельность – 11%.
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|61
|72
|65
|65
|64
|70
|68
|76
|69
|75
|70
|71
|72
|72
|74
|73
|75
|80
|73
|75
|75
|72
|71
|75
|75
|73
|76
|77
|77
|83
|82
|75
|76
|75
|73
|70
|77
|78
|74
|75
|73
|81
|86
|79
|82
|81
|79
|76
|72
|72
|68
|72
|72
|69
|69
|65
|66
|66
|66
|69
|66
|67
|70
|70
|71
|76
|73
|71
|75
|72
|72
|76
|77
|79
|78
|75
|77
|81
|78
|80
|81
|81
|79
|80
|81
|85
|82
|79
|82
|84
|87
|86
|85
|85
|86
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|64
|67
|63
|67
|67
|63
|65
|62
|65
|63
|63
|64
|63
|65
|63
|64
|64
|61
|65
|65
|69
|80
|82
|83
|86
|85
|84
|86
|88
|85
|85
|85
|86
|85
|86
|86
|89
|87
|83
|84
|88
|85
|85
|82
|81
|82
|82
|80
|81
|82
|82
|82
|84
|86
|84
|85
|84
|82
|82
|81
|81
|83
|83
|83
|82
|81
|82
|80
|76
|80
|82
|79
|67
|70
|67
|66
|66
|66
|64
|64
|64
|66
|66
|68
|68
|67
|68
|70
|68
|68
|68
|69
|63
|59
|59
|60
|60
|66
|69
|68
|65
|64
|65
|63
|65
|67
|66
|64
|61
|64
|67
|63
|65
|69
|71
|83
|82
|83
|83
|83
|83
|77
|79
|79
|81
|82
|83
|82
|83
|82
|81
|82
|80
|80
|82
|85
|83
|85
|86
|87
|85
|87
|87
|87
|85
|84
|87
|87
|87
|87
|88
|87
|87
|86
|86
|86
|87
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|26
|17
|26
|27
|26
|22
|23
|18
|21
|19
|25
|22
|22
|22
|19
|21
|19
|18
|19
|19
|20
|24
|22
|20
|20
|20
|20
|20
|19
|15
|16
|22
|22
|21
|24
|27
|22
|19
|23
|22
|24
|18
|13
|20
|17
|16
|19
|21
|25
|25
|30
|26
|26
|29
|28
|32
|32
|26
|31
|29
|32
|31
|27
|28
|26
|23
|25
|27
|23
|26
|26
|23
|21
|19
|21
|22
|22
|18
|21
|19
|18
|18
|19
|18
|18
|14
|16
|20
|16
|15
|12
|13
|13
|13
|12
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|34
|32
|35
|31
|32
|36
|35
|37
|34
|36
|37
|35
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|34
|34
|30
|18
|17
|16
|13
|14
|15
|14
|11
|14
|14
|15
|13
|14
|13
|13
|10
|12
|17
|15
|12
|14
|14
|18
|19
|17
|17
|19
|18
|17
|18
|18
|16
|14
|15
|14
|15
|17
|18
|18
|18
|15
|15
|17
|17
|18
|17
|18
|22
|19
|17
|20
|32
|30
|33
|33
|33
|33
|34
|35
|34
|33
|32
|31
|31
|31
|31
|29
|31
|31
|31
|30
|36
|33
|34
|35
|33
|33
|30
|31
|34
|34
|34
|35
|33
|32
|32
|35
|37
|34
|33
|35
|34
|29
|27
|15
|17
|15
|16
|15
|15
|21
|19
|18
|17
|16
|14
|15
|14
|15
|16
|15
|16
|17
|15
|13
|14
|12
|11
|11
|12
|11
|11
|11
|12
|13
|10
|11
|10
|11
|10
|10
|11
|11
|12
|12
|11
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|13
|10
|10
|8
|11
|8
|10
|6
|10
|6
|6
|8
|6
|7
|7
|7
|6
|2
|9
|6
|5
|5
|8
|5
|4
|7
|5
|3
|4
|2
|2
|3
|2
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|9
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|8
|7
|6
|6
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
Не меняется и уровень одобрения М. Мишустина на посту Премьер-министра – 76%, не одобряют его деятельность – 17% опрошенных.
Одобрение деятельности премьер-министра
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|02.2005
|03.2005
|03.2005
|04.2005
|04.2005
|05.2005
|05.2005
|06.2005
|06.2005
|07.2005
|07.2005
|08.2005
|08.2005
|09.2005
|09.2005
|10.2005
|10.2005
|11.2005
|11.2005
|12.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|06.2020
|07.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|35
|30
|27
|26
|25
|24
|28
|33
|30
|37
|32
|30
|31
|29
|32
|36
|26
|32
|32
|47
|51
|50
|54
|56
|64
|64
|35
|37
|44
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|45
|48
|43
|44
|45
|46
|43
|47
|44
|48
|41
|45
|48
|48
|46
|50
|47
|53
|44
|48
|53
|45
|42
|42
|44
|43
|42
|46
|52
|52
|46
|44
|44
|48
|39
|43
|35
|36
|36
|36
|40
|35
|35
|34
|27
|26
|41
|28
|38
|29
|37
|33
|34
|28
|40
|31
|42
|32
|44
|39
|31
|39
|35
|44
|36
|36
|44
|36
|41
|36
|36
|40
|34
|40
|41
|42
|43
|47
|46
|46
|44
|49
|47
|44
|46
|49
|45
|38
|50
|59
|62
|61
|60
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|59
|59
|57
|61
|61
|54
|56
|57
|56
|54
|52
|54
|52
|52
|51
|49
|51
|46
|51
|48
|54
|62
|60
|65
|67
|65
|67
|71
|68
|63
|63
|64
|64
|63
|66
|63
|66
|65
|61
|65
|62
|61
|61
|56
|58
|53
|54
|54
|51
|55
|48
|48
|48
|52
|53
|53
|52
|42
|44
|46
|44
|46
|48
|48
|46
|44
|45
|42
|41
|39
|42
|31
|28
|33
|34
|34
|32
|33
|32
|34
|36
|33
|36
|34
|36
|35
|39
|37
|38
|48
|52
|51
|46
|47
|51
|51
|50
|50
|60
|57
|58
|58
|56
|55
|56
|53
|59
|54
|53
|53
|55
|57
|54
|54
|59
|60
|71
|69
|72
|71
|71
|69
|66
|68
|68
|71
|70
|70
|71
|71
|70
|70
|69
|66
|70
|68
|72
|69
|73
|72
|72
|71
|74
|75
|75
|71
|74
|74
|75
|73
|75
|75
|77
|76
|77
|76
|76
|76
|63
|67
|70
|72
|72
|74
|70
|65
|66
|60
|65
|68
|61
|67
|35
|37
|44
|48
|49
|24
|31
|34
|30
|32
|26
|27
|29
|34
|33
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|30
|24
|33
|36
|32
|31
|33
|31
|35
|35
|39
|34
|36
|34
|38
|32
|33
|34
|34
|34
|30
|39
|38
|37
|40
|37
|41
|41
|33
|36
|43
|44
|47
|46
|24
|35
|36
|43
|44
|46
|42
|45
|48
|51
|58
|59
|48
|46
|49
|57
|51
|54
|53
|59
|50
|58
|47
|59
|46
|49
|59
|50
|53
|44
|53
|57
|44
|55
|49
|56
|55
|52
|56
|48
|48
|44
|47
|42
|46
|48
|46
|46
|44
|47
|44
|43
|46
|55
|38
|30
|27
|26
|29
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|39
|39
|41
|38
|38
|45
|42
|42
|43
|45
|46
|45
|47
|47
|47
|49
|49
|53
|47
|51
|45
|35
|38
|34
|31
|33
|31
|27
|30
|35
|35
|35
|34
|35
|32
|36
|33
|33
|38
|33
|37
|38
|37
|42
|41
|46
|44
|45
|48
|44
|51
|51
|51
|47
|46
|46
|47
|57
|54
|53
|55
|52
|51
|52
|53
|55
|54
|56
|57
|59
|57
|69
|71
|67
|64
|65
|67
|66
|67
|65
|62
|65
|62
|64
|63
|64
|59
|62
|61
|37
|39
|39
|23
|29
|30
|30
|27
|27
|36
|38
|38
|39
|39
|39
|38
|41
|36
|40
|42
|42
|40
|39
|40
|40
|35
|35
|23
|24
|23
|22
|23
|25
|28
|24
|25
|23
|23
|20
|20
|19
|22
|21
|23
|23
|21
|21
|21
|22
|19
|18
|18
|18
|18
|18
|17
|19
|20
|18
|18
|17
|18
|17
|16
|17
|16
|15
|17
|17
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|4
|3
|3
|3
|8
|4
|33
|27
|30
|20
|19
|29
|20
|17
|16
|12
|11
|9
|36
|28
|23
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|25
|26
|23
|18
|22
|21
|22
|21
|20
|15
|18
|21
|15
|16
|18
|17
|19
|12
|20
|17
|16
|15
|19
|20
|15
|19
|16
|12
|14
|11
|9
|10
|9
|6
|35
|20
|27
|19
|18
|16
|17
|19
|16
|13
|14
|14
|9
|25
|12
|13
|11
|12
|11
|11
|9
|9
|10
|8
|8
|11
|9
|10
|11
|10
|9
|5
|11
|8
|9
|7
|7
|7
|9
|10
|10
|12
|9
|9
|6
|7
|10
|6
|9
|9
|10
|7
|10
|7
|12
|11
|11
|13
|11
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|15
|9
|10
|32
|25
|19
|19
|23
|23
|5
|5
|4
|3
|5
|6
|5
|6
|5
|6
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|6
|6
|6
|8
|7
|6
|7
|10
|9
|9
|8
|9
|8
|11
|9
|11
|8
|9
|8
|9
|11
|11
|8
|7
|8
|10
|7
|8
|8
|10
|7
|8
|7
|8
|7
|9
|8
|7
При этом рейтинг одобрения работы правительства составляет 74%, рейтинг неодобрения – 22%.
Одобрение деятельности правительства России
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|39
|42
|38
|44
|38
|34
|38
|38
|39
|39
|38
|38
|43
|34
|40
|37
|38
|38
|40
|39
|40
|42
|46
|42
|40
|43
|39
|38
|35
|39
|36
|35
|39
|45
|42
|41
|39
|35
|36
|30
|32
|36
|36
|38
|33
|39
|36
|46
|43
|44
|42
|44
|38
|38
|37
|32
|38
|37
|34
|33
|28
|31
|25
|26
|31
|26
|32
|29
|31
|31
|35
|34
|31
|37
|31
|30
|37
|34
|39
|37
|37
|40
|40
|41
|40
|40
|42
|42
|44
|44
|47
|43
|38
|46
|48
|53
|60
|58
|61
|62
|57
|59
|66
|59
|61
|60
|58
|54
|54
|53
|53
|54
|55
|53
|58
|52
|50
|57
|54
|54
|54
|53
|56
|53
|52
|52
|51
|55
|52
|54
|50
|49
|48
|48
|51
|46
|46
|44
|48
|47
|46
|44
|45
|47
|48
|50
|53
|46
|49
|47
|47
|49
|40
|47
|47
|45
|45
|44
|44
|43
|44
|41
|41
|44
|39
|43
|43
|47
|58
|56
|60
|60
|60
|62
|66
|64
|59
|60
|58
|60
|59
|61
|59
|62
|58
|54
|60
|56
|54
|56
|50
|51
|48
|49
|49
|48
|51
|46
|43
|47
|50
|50
|51
|49
|43
|46
|47
|48
|49
|50
|52
|48
|42
|45
|48
|44
|45
|47
|37
|33
|42
|41
|42
|37
|38
|39
|40
|42
|42
|43
|43
|44
|43
|44
|44
|44
|50
|48
|50
|51
|51
|48
|49
|47
|49
|49
|51
|47
|48
|46
|49
|50
|48
|49
|53
|55
|70
|68
|70
|70
|71
|68
|63
|66
|65
|68
|67
|69
|69
|69
|67
|67
|67
|66
|67
|67
|69
|69
|71
|73
|70
|72
|74
|74
|71
|68
|69
|71
|71
|72
|71
|74
|75
|75
|76
|74
|72
|74
|46
|42
|44
|42
|38
|47
|42
|48
|50
|45
|46
|48
|44
|50
|47
|48
|46
|50
|46
|45
|45
|45
|45
|44
|48
|44
|50
|47
|53
|48
|48
|54
|51
|46
|49
|54
|54
|58
|56
|63
|56
|59
|57
|54
|59
|53
|58
|46
|53
|52
|26
|40
|47
|54
|55
|60
|54
|55
|61
|62
|66
|63
|61
|68
|63
|71
|64
|66
|66
|65
|61
|64
|66
|60
|65
|67
|60
|61
|56
|59
|57
|57
|57
|56
|56
|54
|54
|53
|51
|50
|50
|53
|58
|50
|48
|40
|35
|37
|35
|32
|36
|37
|31
|35
|35
|36
|38
|43
|42
|42
|42
|43
|41
|44
|39
|44
|48
|39
|43
|44
|42
|43
|41
|44
|45
|45
|45
|41
|45
|43
|47
|49
|49
|50
|47
|52
|53
|54
|51
|51
|53
|55
|54
|52
|50
|49
|46
|51
|51
|52
|51
|49
|58
|52
|52
|54
|54
|55
|56
|56
|55
|58
|57
|56
|59
|56
|56
|51
|40
|42
|39
|39
|39
|36
|32
|34
|40
|39
|41
|38
|40
|38
|40
|37
|41
|44
|39
|43
|45
|43
|48
|47
|51
|50
|49
|51
|48
|53
|55
|52
|49
|49
|48
|49
|55
|53
|52
|51
|49
|49
|47
|51
|56
|54
|51
|54
|54
|53
|62
|66
|57
|57
|57
|63
|61
|59
|58
|56
|56
|55
|55
|55
|55
|54
|55
|54
|46
|48
|48
|47
|47
|50
|49
|50
|48
|48
|47
|50
|49
|51
|48
|48
|49
|49
|44
|42
|27
|29
|27
|26
|27
|28
|34
|29
|31
|28
|29
|26
|27
|26
|27
|28
|27
|28
|28
|27
|27
|26
|24
|21
|24
|23
|21
|21
|24
|26
|26
|24
|24
|22
|24
|22
|21
|21
|20
|22
|23
|22
|15
|17
|19
|14
|24
|19
|20
|15
|12
|16
|16
|14
|14
|15
|13
|14
|16
|13
|14
|16
|15
|14
|9
|14
|12
|13
|11
|15
|12
|13
|16
|11
|9
|9
|9
|5
|7
|7
|8
|8
|12
|5
|7
|8
|8
|8
|7
|8
|5
|4
|32
|16
|15
|8
|9
|8
|8
|8
|5
|5
|6
|6
|13
|6
|6
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|2
|3
|4
|4
|3
|3
|5
|5
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|6
|4
|5
|5
|7
|3
|4
|3
|5
|4
|6
|5
|5
|4
|6
|7
|4
|3
|6
|4
|4
|4
|3
|2
|5
|5
|3
|4
|3
|4
|4
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|4
|4
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|3
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|7
|5
|6
|4
|5
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|4
|5
|5
|4
Одобряют работу нижней палаты парламента две трети опрошенных (63%), не одобряют – треть респондентов (31%).
Одобрение деятельности Государственной Думы
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|03.2001
|06.2001
|07.2001
|01.2002
|01.2003
|08.2004
|10.2004
|03.2005
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|18
|24
|20
|27
|27
|26
|23
|27
|28
|25
|22
|27
|25
|23
|29
|27
|30
|24
|28
|18
|34
|32
|37
|39
|38
|37
|37
|42
|41
|45
|40
|41
|40
|38
|41
|34
|39
|36
|36
|38
|37
|40
|34
|38
|39
|33
|39
|36
|39
|51
|49
|50
|51
|53
|49
|58
|56
|48
|52
|49
|50
|50
|53
|49
|54
|50
|50
|48
|48
|42
|45
|40
|41
|42
|41
|42
|37
|40
|44
|44
|45
|42
|38
|42
|41
|41
|41
|42
|45
|41
|35
|41
|43
|44
|41
|43
|33
|30
|38
|36
|36
|33
|33
|36
|36
|39
|38
|38
|37
|37
|37
|40
|40
|40
|41
|44
|42
|43
|44
|43
|43
|41
|40
|42
|41
|43
|39
|40
|37
|40
|43
|41
|41
|45
|47
|59
|58
|61
|57
|60
|57
|54
|55
|56
|57
|55
|59
|59
|59
|59
|57
|57
|57
|57
|57
|61
|59
|61
|63
|61
|59
|65
|63
|60
|58
|58
|59
|61
|59
|61
|63
|63
|62
|66
|62
|64
|63
|65
|56
|58
|58
|51
|56
|63
|58
|55
|58
|61
|57
|63
|64
|59
|55
|60
|65
|64
|68
|64
|65
|60
|59
|60
|61
|61
|56
|58
|54
|57
|59
|59
|60
|57
|65
|60
|63
|61
|61
|62
|59
|65
|61
|60
|65
|61
|63
|59
|46
|49
|49
|47
|46
|49
|39
|42
|50
|46
|49
|48
|48
|44
|50
|44
|48
|48
|50
|51
|57
|54
|59
|57
|56
|57
|58
|62
|59
|54
|55
|54
|57
|60
|57
|58
|57
|57
|57
|54
|57
|63
|57
|55
|55
|57
|55
|65
|68
|62
|62
|63
|66
|64
|63
|61
|59
|59
|59
|60
|60
|60
|57
|58
|59
|56
|53
|54
|54
|54
|55
|55
|55
|57
|55
|55
|54
|57
|56
|59
|56
|54
|55
|57
|51
|49
|36
|37
|34
|37
|35
|37
|41
|38
|38
|37
|40
|34
|34
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|36
|33
|34
|32
|30
|32
|32
|29
|32
|34
|36
|35
|35
|33
|33
|34
|30
|31
|31
|29
|30
|31
|31
|17
|19
|22
|16
|22
|18
|14
|15
|17
|17
|17
|16
|13
|13
|12
|18
|11
|11
|8
|14
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|3
|4
|2
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|6
|6
|5
|7
|7
|6
|6
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|7
|7
|8
|8
|9
|6
|5
|6
|7
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|6
|7
|5
|7
|5
|6
Уровень одобрения деятельности глав регионов составляет 72%, уровень неодобрения – 22%.
Одобрение деятельности губернаторов
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|53
|53
|49
|49
|52
|50
|57
|55
|59
|53
|46
|55
|49
|50
|55
|55
|56
|51
|51
|50
|51
|49
|56
|51
|50
|48
|51
|54
|53
|51
|57
|51
|52
|46
|46
|53
|53
|54
|45
|50
|48
|58
|58
|55
|59
|55
|54
|51
|53
|51
|48
|49
|42
|41
|47
|48
|52
|47
|55
|50
|55
|56
|56
|57
|59
|55
|57
|59
|53
|56
|56
|59
|57
|58
|58
|59
|58
|57
|59
|59
|57
|57
|59
|57
|56
|57
|58
|59
|61
|63
|62
|63
|63
|61
|61
|61
|56
|58
|58
|61
|58
|57
|53
|53
|55
|52
|54
|54
|56
|60
|56
|55
|56
|54
|56
|54
|53
|55
|53
|53
|54
|52
|56
|55
|55
|51
|49
|49
|51
|51
|48
|50
|50
|49
|56
|55
|50
|50
|49
|52
|53
|56
|54
|55
|55
|57
|58
|51
|54
|56
|51
|55
|55
|54
|56
|58
|55
|54
|55
|51
|55
|54
|59
|61
|60
|63
|65
|63
|66
|67
|68
|63
|66
|64
|63
|61
|67
|62
|64
|62
|60
|62
|61
|58
|60
|52
|55
|49
|48
|55
|51
|55
|53
|51
|52
|56
|56
|55
|52
|48
|53
|53
|53
|53
|52
|56
|53
|48
|53
|58
|59
|56
|56
|55
|52
|55
|58
|62
|58
|58
|56
|58
|61
|61
|63
|61
|61
|63
|65
|65
|65
|67
|65
|65
|61
|61
|60
|58
|63
|64
|62
|60
|62
|61
|62
|60
|63
|57
|59
|57
|58
|59
|57
|58
|59
|62
|69
|67
|70
|69
|69
|69
|67
|69
|69
|72
|70
|70
|68
|70
|72
|74
|72
|73
|71
|71
|73
|71
|73
|74
|72
|72
|71
|71
|70
|71
|71
|71
|71
|71
|71
|73
|73
|68
|73
|75
|73
|72
|37
|38
|37
|40
|37
|37
|31
|33
|32
|37
|40
|34
|39
|33
|35
|35
|36
|38
|40
|41
|41
|40
|35
|38
|35
|41
|41
|37
|41
|43
|36
|41
|41
|48
|46
|42
|42
|39
|44
|43
|45
|37
|38
|41
|35
|41
|42
|45
|43
|44
|48
|47
|54
|54
|48
|47
|38
|48
|40
|45
|42
|37
|40
|39
|38
|41
|40
|37
|43
|41
|41
|37
|40
|39
|37
|39
|39
|40
|40
|37
|41
|40
|39
|38
|42
|40
|39
|38
|37
|34
|35
|35
|34
|36
|36
|37
|38
|38
|36
|35
|39
|39
|44
|43
|40
|43
|42
|41
|41
|38
|40
|41
|40
|41
|40
|39
|42
|41
|43
|43
|42
|46
|39
|40
|42
|45
|48
|47
|46
|46
|48
|48
|45
|47
|41
|44
|49
|48
|48
|45
|45
|42
|41
|44
|43
|40
|40
|47
|44
|43
|47
|43
|43
|45
|43
|41
|43
|46
|45
|47
|44
|44
|40
|37
|38
|36
|34
|36
|33
|31
|30
|35
|33
|35
|35
|37
|32
|37
|35
|36
|38
|38
|38
|40
|39
|47
|43
|49
|50
|43
|48
|44
|46
|48
|47
|43
|42
|44
|46
|51
|45
|46
|46
|45
|46
|43
|44
|49
|45
|39
|39
|42
|41
|43
|47
|44
|40
|35
|39
|39
|41
|38
|35
|36
|34
|35
|35
|34
|32
|32
|33
|30
|32
|32
|27
|29
|32
|32
|34
|34
|35
|36
|34
|35
|34
|35
|34
|38
|37
|38
|38
|38
|38
|39
|37
|34
|27
|28
|26
|25
|27
|26
|28
|25
|25
|23
|25
|24
|26
|23
|22
|20
|21
|21
|23
|21
|21
|22
|23
|21
|22
|21
|22
|23
|25
|22
|24
|23
|23
|20
|24
|22
|22
|24
|22
|19
|22
|22
|11
|9
|14
|12
|11
|13
|12
|13
|9
|10
|14
|12
|12
|17
|10
|10
|8
|11
|9
|10
|8
|11
|9
|10
|15
|11
|8
|9
|7
|6
|7
|8
|8
|5
|8
|5
|5
|7
|11
|8
|7
|5
|4
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|5
|3
|4
|5
|5
|6
|5
|10
|5
|5
|5
|3
|7
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|2
|3
|2
|2
|5
|2
|3
|2
|5
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|3
|6
|4
|3
|4
|3
|4
|5
|5
|4
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|7
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|5
|4
|4
|5
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|5
|4
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|4
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|2
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|5
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|12
|10
|9
|10
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|6
|5
|5
|5
|6
|6
|5
|5
|7
|6
|7
|6
|6
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|4
|6
|7
|7
|7
|6
|5
|6
|6
|7
|6
|8
|4
|5
|5
|8
|5
|6
|6
|5
Первая десятка политиков, пользующихся наибольшим доверием практически не изменилась (приводятся данные открытого вопроса, когда респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались).
Уровень доверия Владимиру Путину несколько снизился (на 3 п.п. с мая 2025) и в августе 2025 года составил 47%. Каждый пятый доверяет Сергею Лаврову и Михаилу Мишустину (21% и 20% соответственно). Дмитрию Медведеву и Андрею Белоусову доверяют по 4% опрошенных, 3% опрошенных говорят о доверии Вячеславу Володину. По 2% доверяют Сергею Собянину, Геннадию Зюганову, Дмитрию Пескову и Сергею Шойгу.
Также 1% опрошенных упомянули Александра Лукашенко, Александра Бастрыкина, Сергея Миронова, Андрея Воробьева, Вячеслава Гладкова, Владимира Соловьёва, Радия Хабирова, Валентину Матвиенко, Глеба Никитина, Леонида Слуцкого и Николая Бондаренко.
Уровень поддержки “Единой России” не меняется с октября 2024 года и составляет 41% от всех опрошенных. Рейтинг ЛДПР остается на уровне 10%, в то время как уровень поддержки КПРФ несколько увеличился (на 3 п.п. к замеру в феврале 2025) – до 11%. Рейтинг «Новых Людей» остается на уровне 4%, СЗРП снизился до 2%.
В пересчёте от определившихся с выбором партии, рейтинг “Единой России” в августе 2025 года составил 57%, КПРФ – 15%, ЛДПР – 13%. Электоральные рейтинги “Новых людей” сохраняются на уровне 5%, СРЗП – 3%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии