Пресс-выпуски

Рейтинги августа 2025 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти, рейтинги политиков и партий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

В августе настроения россиян оставались преимущественно нормальными и ровными. Доля россиян, пребывающих в прекрасном настроение, плавно снижалась. Большинство респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В отношении органов власти преобладают положительные оценки, по сравнению с прошлым месяцем их доля практически не изменилась. В числе политиков, пользующихся доверием респондентов, в первую очередь называют В. Путина, С. Лаврова и М. Мишустина, также упоминают Д. Медведева, А. Белоусова и В. Володина. Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, то более половины голосов получила бы партия «Единая Россия», КПРФ —15%, ЛДПР — 13%, «Новые Люди» и СЗРП — около 5% и 3% соответственно.

Большинство россиян по-прежнему пребывают в нормальном, ровном состоянии (64%), уменьшается доля опрошенных, которые говорят, что испытывают прекрасное настроение (до 16%), испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску (19%).

Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (19%), молодёжь до 24 лет (31%), более обеспеченные респонденты (24% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители крупных городов (500 тысяч человек и более) — 17% и малых городов (менее 100 тысяч человек) — 17%, те, кто доверяет социальным сетям, как источнику информации — 21%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).

О нормальном ровном состоянии чаще говорят опрошенные старшего возраста (40-54 года – 65%, 55 лет и старше – 66%), жители Москвы (70%), респонденты среднего достатка (которым хватает на одежду) — 69%, те, кто доверяет интернет-изданиям, как источнику информации — 69%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%).

Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (21%), опрошенные старшего возраста (25% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (32% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (22%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации — 36%, те кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

С прошлого замера не изменилась доля россиян, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 69%. Об обратном говорят 18% опрошенных, ещё 13% респондентов затруднились с ответом.

О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 73%, более обеспеченные респонденты (73% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные с высшим образованием (73%), житель Москвы (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (82%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (79%).

О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили опрошенные в возрасте 40-54 лет (22%), менее обеспеченные респонденты (23% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты с профессиональным образованием (19%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (20%), респонденты, которые доверяют ютуб-каналам как источнику информации (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%).

Оценка текущего положения дел в стране

Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

 
В правильном направлении
По неверному пути
Затруднились ответить
Метод опроса
07.199609.199611.199601.199702.199703.199704.199705.199706.199708.199709.199710.199711.199712.199701.199802.199803.199804.199805.199806.199807.199808.199809.199810.199811.199812.199801.199902.199903.199904.199905.199906.199907.199908.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201805.201806.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
32211622141417191922242122191920201715121010105787610101081281023203131282732343529292832303535403434413737404144424038413837444037434440403635313639363834405150545447484141383739383631313534373432343634383834413534434144434138434346484543495050474851556461616055595755556154494342414143424448444949435046484847474750484951474646424043444140364243413841465046494444414243404142414141404140404040404143476058606255646260595655545760606459555561555645515150495046515055565354535251565555575457565855545860564648454749474542454849494850494952484952534842434342515049484949484951494748464846485052696668686867606461636668666867616662626467697175737171757267696972677173746973706969
455860636968666267585959566059596165677372757577787678807875707776827663655149525249434553515252514546434846414242403939414243434347444047423743475050564847494750463537373340404446505150515156585255515251524848454648444947384239424344373537363939343531343433322023242429272531292427304039403936394035363334353132353434343529323231343638424240393943444038404139353436333838413939444141424341404341434343413941372626232226222223222727292523232223292625272734343032333337333230263130313332283029292827292828302726274240434140424445464443404141424138424339384242424140424043434043424140434444454344443938222422222224272427242421232123232324262121211815161717171720201818171716161717171718
2322241617181719141918202222222120181814181515171516151412162016131014141419202021202320191920161920191718201821212020171718181618161320161519171314151316141515161414131013131214131212111113131114121214171416191616181617191917171517182021171717181715201918171316161516161418141615192218191920211915172018172219221718191918212018181917171618181720172018191921211916181818181819181618171716182016181717181920171615161717191417171918181719181714181719141816211519191818171719161816161616171615171318161614171616141612121212121111139991110910101011810101017151618710891081091089999108111091010910912121213101111111016121312151211111112121391213111310161211101510131413
F2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FCATICATICATICATIF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2F

Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента практически не меняется и на протяжении последних нескольких месяцев, в августе одобряют деятельность — 87% опрошенных, не одобряют деятельность – 11%.

Одобрение деятельности Владимира Путина

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
08.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
3153658079847570777261726565647068766975707172727473758073757572717575737677778382757675737077787475738186798281797672726872726969656666666966677070717673717572727677797875778178808181798081858279828487868585868083808388838683837878767879788281787983788078788078777877777879727369716969686868666763646568676964676367676365626563636463656364646165656980828386858486888585858685868689878384888585828182828081828282848684858482828181838383828182807680827967706766666664646466666868676870686868696359596060666968656465636567666461646763656971838283838383777979818283828382818280808285838586878587878785848787878788878786868687
3327201213101721151726172627262223182119252222221921191819192024222020202020191516222221242722192322241813201716192125253026262928323226312932312728262325272326262321192122221821191818191818141620161512131313121513171510141215142020211819191618201915211920201920212021201919252529272930313031313236343431323034323531323635373436373535353635353734343018171613141514111414151314131310121715121414181917171918171818161415141517181818151517171817182219172032303333333334353433323131313129313131303633343533333031343434353332323537343335342927151715161515211918171614151415161516171513141211111211111112131011101110101111121211
372015887898111310108118106106686777629655854753422324332233311213223232222339322232312222112213121111121111211122155322422322342321232212212222322322212122311211112122111111111111122112111111121111111111111111111111111111111211111221111111111121211111111128766111122222212212121212122223222332334332323333224332322233232

Не меняется и уровень одобрения М. Мишустина на посту Премьер-министра – 76%, не одобряют его деятельность – 17% опрошенных.

Одобрение деятельности премьер-министра

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.199702.199703.199704.199705.199706.199708.199709.199710.199711.199712.199701.199802.199803.199804.199805.199806.199807.199808.199809.199810.199811.199812.199802.199903.199904.199905.199906.199907.199908.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200502.200503.200503.200504.200504.200505.200505.200506.200506.200507.200507.200508.200508.200509.200509.200510.200510.200511.200511.200512.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202006.202007.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
353027262524283330373230312932362632324751505456646435374431536580798475707772454843444546434744484145484846504753444853454242444342465252464444483943353636364035353427264128382937333428403142324439313935443636443641363640344041424347464644494744464945385059626160808380838883868383787876787978828178798378807878807877787777787972736971696968686866676364656867695959576161545657565452545252514951465148546260656765677168636364646366636665616562616156585354545155484848525353524244464446484846444542413942312833343432333234363336343635393738485251464751515050605758585655565359545353555754545960716972717169666868717070717170706966706872697372727174757571747475737575777677767676
636770727274706566606568616735374448492431343032262729343333272012131017211517302433363231333135353934363438323334343430393837403741413336434447462435364344464245485158594846495751545359505847594649595053445357445549565552564848444742464846464447444346553830272629151317151014121514202021181919161820191521192020192021202120191925252927293031303131323634343132303939413838454242434546454747474949534751453538343133312730353535343532363333383337383742414644454844515151474646475754535552515253555456575957697167646567666765626562646364596261373939232930302727363838393939384136404242403940403535232423222325282425232320201922212323212121221918181818181719201818171817161716151717
3333322243338433273020192920171612119362823372015887898112526231822212221201518211516181719122017161519201519161214119109635202719181617191613141492512131112111199108811910111095118977791010129967106991071071211111311553224223223423212322122122223223222121223112111122211111111111221222232122222221222122132222222221111211222122111112221110211212223222221159103225191923235543565656556465656667666876710998981191189891111878107881078787987

При этом рейтинг одобрения работы правительства составляет 74%, рейтинг неодобрения – 22%.

Одобрение деятельности правительства России

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201902.202003.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
39423844383438383939383843344037383840394042464240433938353936353945424139353630323636383339364643444244383837323837343328312526312632293131353431373130373439373740404140404242444447433846485360586162575966596160585454535354555358525057545454535653525251555254504948485146464448474644454748505346494747494047474545444443444141443943434758566060606266645960586059615962585460565456505148494948514643475050514943464748495052484245484445473733424142373839404242434344434444445048505151484947494951474846495048495355706870707168636665686769696967676766676769697173707274747168697171727174757576747274
46424442384742485045464844504748465046454545454448445047534848545146495454585663565957545953584653522640475455605455616266636168637164666665616466606567606156595757575656545453515050535850484035373532363731353536384342424243414439444839434442434144454545414543474949504752535451515355545250494651515251495852525454555656555857565956565140423939393632344039413840384037414439434543484751504951485355524949484955535251494947515654515454536266575757636159585656555555555455544648484747504950484847504951484849494442272927262728342931282926272627282728282727262421242321212426262424222422212120222322
1517191424192015121616141415131416131416151491412131115121316119995778812578887854321615898885566136644545423443355464434645573435465546743644432553434434334433433433323223122211112123112211111111111121122211122221121111221121221121112111121111211221222111121122222322221144222223332333323233333454354446555567564556665556555654454554

Одобряют работу нижней палаты парламента две трети опрошенных (63%), не одобряют – треть респондентов (31%).

Одобрение деятельности Государственной Думы

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.200002.200003.200004.200005.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200103.200106.200107.200101.200201.200308.200410.200403.200507.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
182420272726232728252227252329273024281834323739383737424145404140384134393636383740343839333936395149505153495856485249505053495450504848424540414241423740444445423842414141424541354143444143333038363633333636393838373737404040414442434443434140424143394037404341414547595861576057545556575559595959575757575761596163615965636058585961596163636266626463
655658585156635855586157636459556065646864656059606161565854575959605765606361616259656160656163594649494746493942504649484844504448485051575459575657586259545554576057585757575457635755555755656862626366646361595959606060575859565354545455555557555554575659565455575149363734373537413838374034343535363535373633343230323229323436353533333430313129303131
1719221622181415171717161313121811118141232222212311221212121111211232221233222223122232221212111211121122112222223211211323332333322334332243343344434244555646566657766788786778896567766867675756

Уровень одобрения деятельности глав регионов составляет 72%, уровень неодобрения – 22%.

Одобрение деятельности губернаторов

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
07.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.2025
53534949525057555953465549505555565151505149565150485154535157515246465353544550485858555955545153514849424147485247555055565657595557595356565957585859585759595757595756575859616362636361616156585861585753535552545456605655565456545355535354525655555149495151485050495655505049525356545555575851545651555554565855545551555459616063656366676863666463616762646260626158605255494855515553515256565552485353535352565348535859565655525558625858565861616361616365656567656561616058636462606261626063575957585957585962696770696969676969727070687072747273717173717374727271717071717171717173736873757372
37383740373731333237403439333535363840414140353835414137414336414148464242394443453738413541424543444847545448473848404542374039384140374341413740393739394040374140393842403938373435353436363738383635393944434043424141384041404140394241434342463940424548474646484845474144494848454542414443404047444347434345434143464547444440373836343633313035333535373237353638383840394743495043484446484743424446514546464546434449453939424143474440353939413835363435353432323330323227293232343435363435343534383738383838393734272826252726282525232524262322202121232121222321222122232522242323202422222422192222
11914121113121391014121217101081191081191015118976788585571187544644345345565105553745344443333452322523253324233343325364343455454344454744444354453433435432223322412322222222112112121231112222111111122122122232111221222222222233232332112333354334433323331210910333344454545435344454655566557676676686746777656676845585665

Первая десятка политиков, пользующихся наибольшим доверием практически не изменилась (приводятся данные открытого вопроса, когда респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались).

Уровень доверия Владимиру Путину несколько снизился (на 3 п.п. с мая 2025) и в августе 2025 года составил 47%. Каждый пятый доверяет Сергею Лаврову и Михаилу Мишустину (21% и 20% соответственно). Дмитрию Медведеву и Андрею Белоусову доверяют по 4% опрошенных, 3% опрошенных говорят о доверии Вячеславу Володину. По 2% доверяют Сергею Собянину, Геннадию Зюганову, Дмитрию Пескову и Сергею Шойгу.

Также 1% опрошенных упомянули Александра Лукашенко, Александра Бастрыкина, Сергея Миронова, Андрея Воробьева, Вячеслава Гладкова, Владимира Соловьёва, Радия Хабирова, Валентину Матвиенко, Глеба Никитина, Леонида Слуцкого и Николая Бондаренко. 

Уровень поддержки “Единой России” не меняется с октября 2024 года и составляет 41% от всех опрошенных. Рейтинг ЛДПР остается на уровне 10%, в то время как уровень поддержки КПРФ несколько увеличился (на 3 п.п. к замеру в феврале 2025) – до 11%. Рейтинг «Новых Людей» остается на уровне 4%, СЗРП снизился до 2%.

В пересчёте от определившихся с выбором партии, рейтинг “Единой России” в августе 2025 года составил 57%, КПРФ – 15%, ЛДПР – 13%. Электоральные рейтинги “Новых людей” сохраняются на уровне 5%, СРЗП – 3%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

